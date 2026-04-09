2026. április 9. csütörtök Erhard
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Angry male employee confused working at computer, solve business problems on phone, mad worker talk on cell arguing with client or customer, man busy at pc having serious conversation on cellphone
Tech

Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat

Pénzcentrum
2026. április 9. 16:01

Az AI fejlődése új szakaszba lépett: már nemcsak válaszol, hanem önállóan dolgozik – és ezzel alapjaiban írja át, mit jelent egyáltalán a munka. Egyre több folyamat válik teljesen automatizálhatóvá, miközben az ember szerepe nem eltűnik, hanem átalakul – gyakran olyan területeken is versenyhelyzetbe kerülve, amelyeket korábban biztonságosnak hittünk. A valódi kérdés így már nem az, hogy mit tud a gép, hanem az, hogy ebben az új rendszerben hol és hogyan tud az ember valódi értéket teremteni.

Az 1950-es években Alan Turing egy máig idézett gondolatkísérlettel próbálta megragadni a mesterséges intelligencia lényegét. Ha nem tudjuk megkülönböztetni a gépet az embertől egy beszélgetés során, akkor a gép intelligensnek tekinthető. Ez lett a Turing-teszt, és hosszú ideig ez adta a keretet annak, hogyan gondolkodunk az AI-ról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Csakhogy 2026-ra ez a keret szűknek bizonyul. A legtöbb fejlett chatbot már könnyedén átmegy ezen a teszten, mégsem érezzük azt, hogy ezzel valóban megértettük volna, mit jelent az AI térnyerése. Ennek oka egyszerű: a beszélgetés nem az a képesség, amely alapjaiban írja át a gazdaságot. A valódi fordulat ott történik, amikor a gépek nemcsak válaszolnak, hanem cselekednek.

Az elmúlt években az AI-ról szóló közbeszéd egyik leggyakoribb fordulata az volt, hogy a technológia „kiegészíti” az embert. Az úgynevezett copilot-modellek valóban ezt az ígéretet hordozták: gyorsabbá, hatékonyabbá teszik a munkát, de az ember marad a döntéshozó.

Ez a logika most kezd átalakulni. Megjelentek az úgynevezett AI-ügynökök, amelyek már nem egyszerű eszközök, hanem önálló szereplők, azaz egyszerre nem csupán egyetlen feladatot hajtanak végre, hanem teljes folyamatokat visznek végig: összekapcsolják a különböző rendszereket, célokat értelmeznek, lépéseket terveznek, majd végre is hajtják azokat. Egy értékesítési folyamat például ma már teljes egészében automatizálható: az AI képes ügyfelet azonosítani, ajánlatot generálni, tárgyalni és lezárni az üzletet.

Sokak szerint talán ez lehet az a pont, ahol a Turing-féle kérdés végleg elveszíti relevanciáját.

Amikor egy vállalat valóban szembenéz ezzel a lehetőséggel, elkerülhetetlenül felmerül egy kényelmetlen kérdés: ha az AI át tudná venni az összes feladatot, akkor egyáltalán mi maradna az embereknek? - tette fel a kérdést egy nemrég megjelent TED Talk-ban egy Bostoni tanácsadócég vezetője.

A mesterséges intelligencia néhány év alatt olyan tempóban vált a mindennapok részévé, hogy a társadalom jelentős része még mindig csak próbálja értelmezni, mit is jelent ez az új korszak.

Egy amerikai fogyasztási cikkeket gyártó cég példája jól mutatja, milyen válaszok születhetnek az AI előretörésére. A vállalat eredetileg teljesen automatizálni akarta az értékesítési folyamatot: a technológia adott volt, a modell működött. Aztán a vezetők elkezdték elemezni, miért maradnak hűségesek az ügyfelek. Nem az ár, nem a termékparaméterek, hanem az élmény miatt. Azért, ahogyan az értékesítő kapcsolatot teremtett, ahogyan bizalmat épített.

Ez a felismerés alapjaiban fordította meg a gondolkodást. Az emberek szerepe nem eltűnt, hanem áthelyeződött. Az operatív, ismétlődő feladatok helyett a hangsúly a kapcsolatokon, a lojalitáson és az ügyfélélményen lett. Ugyanakkor,

egyre több kutatás azt mutatja, hogy az emberek bizonyos helyzetekben kifejezetten szívesebben kommunikálnak AI-jal, mert az türelmesebb, következetesebb, kevésbé ítélkező. Vagyis az a terület, amit sokáig biztonságosnak hittünk, szintén versenyhelyzetté válik.

Ezért nem az a kérdés, hogy miben jobb az ember általában, hiszen erre nem létezik univerzális lista. Minden vállalatnak saját magának kell meghatároznia, hol tud valódi különbséget teremteni ember és gép együttműködésével.

Egyébként a generatív technológia már teljes mértékben a magyar munkahelyek mindennapjainak részévé vált: a dolgozók kétharmada már használ valamilyen AI‑eszközt, miközben a cégek többsége még mindig nem rendelkezik világos szabályokkal. Nemrég egy sajtótájékoztatón vettünk részt, ahol sok más mellett ezeket az adatokat is megosztották a közönséggel. Az eseményen, amelyet élőben közvetítettünk, felszólalt pszichológus, szociológus, és kiberbiztonsági szakember is.

A legveszélyesebb tévhitek

Az AI körüli gondolkodást ma több olyan feltételezés is torzítja, amely kényelmes, de félrevezető. Az egyik ilyen, hogy „majd alkalmazkodunk a helyzethez, ahogy eddig is”. Valóban, az ipari forradalom vagy az internet megjelenése is mély változásokat hozott, de ezek évtizedek alatt zajlottak le. A mostani fejlődés ezzel szemben exponenciális, miközben az emberi tanulás és szervezeti alkalmazkodás tempója alapvetően lineáris. Ez a különbség könnyen feszültséghez vezethet.

Egy másik gyakori hit, hogy a „soft skillek” jelentik az emberi előnyt. Az empátia, a kreativitás vagy a kommunikáció sokáig biztos pontnak tűnt. Ma már ez sem ennyire egyértelmű. Az AI nem fárad el, nem lesz türelmetlen, és képes személyre szabott reakciókat adni. Ez nem azt jelenti, hogy az ember elveszíti a szerepét, hanem azt, hogy újra kell definiálni, mit jelent valódi értéket teremteni ezekben a dimenziókban.

Talán a legmélyebb beidegződés mégis az, hogy a munkahelyeket védeni kell. Ez érthető reakció, különösen úgy, hogy a munkavállalók jelentős része tart attól, hogy a következő évtizedben eltűnik a pozíciója. De a munkahely, mint fix struktúra, egyre kevésbé tartható fenn. A valódi kérdés nem az, hogy egy adott pozíció megmarad-e, hanem az, hogy az emberek képesek-e folyamatosan új szerepekbe átlépni.

Nem a technológia a kiindulópont

Azok a vállalatok, amelyek sikeresen navigálnak ebben a környezetben, nem a technológiából indulnak ki. Először azt határozzák meg, miben akarnak valóban különbözni a piacon. Csak ezután vizsgálják meg, hogy az AI – különösen az autonóm ügynökök – hogyan tudják ezt támogatni, és hol van még szükség emberi jelenlétre.

A működési modellek, a szervezeti struktúrák és a karrierutak egyaránt átalakulnak: most a hangsúly a készségeken és azok folyamatos fejlesztésén van. Egyes cégek már többéves előrejelzéseket készítenek arról, milyen tudásra lesz szükségük, és ennek megfelelően építik fel az átképzési rendszereiket.

A kérdés ilyenkor gyakran felmerül: miért érdemes ennyit befektetni az emberekbe, ha az AI gyorsabb és olcsóbb? A válasz hosszabb távon válik egyértelművé. Ahogy az AI használata általánossá válik, maga a technológia is egyre inkább árucikk lesz. Ebben a közegben az emberi interakció értéke nő fel: a bizalom, a hitelesség és a felelősségvállalás válik differenciáló tényezővé.

Végső soron nem arról van szó, hogy lesznek-e munkahelyek a jövőben. A kérdés inkább az, hogy miben akarjuk, hogy az emberek igazán jók legyenek. A mesterséges intelligencia fejlődése adott. Az viszont, hogy ehhez hogyan alkalmazkodunk, már tudatos döntések sorozata.

Az AI korában embernek lenni nem tartalékmegoldás. Hanem egy olyan szerep, amit újra kell tanulni és folyamatosan fejleszteni.

Címlapkép: Getty Images
#tech #munka #gazdaság #munkaerőpiac #jövő #vállalatok #mesterséges intelligencia #ai #gazdasági hatás #technológiai fejlődés #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:01
15:46
15:34
15:14
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
