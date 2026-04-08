Szupermarket, élelmiszerbolt és telefon egy fekete nővel, aki egy kisboltban vásárol eladásra vagy kedvezményre. Lábak, séta és élelmiszer egy női vásárlóval egy bolt élelmiszer-termékfolyosóján.
Gazdaság

Szabályosan megrohanták a boltokat a magyarok: kiderült, mire verik el a legtöbb pénzt mostanában

Pénzcentrum
2026. április 8. 08:45

Csaknem négy százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához mérten.

2026. februárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,8%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit - írja friss tájékoztatójában a Központi Statiszitkai Hivatal (KSH). Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,0, az üzemanyag-kiskereskedelemben 6,4%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,4%-kal nagyobb volt az előző havinál. 2026. január–februárban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 3,6%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

2026. februárban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,8%-kal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,2%-kal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,1%-kal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3%-kal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,0%-kal bővült. Az eladások volumene a használtcikk-üzletekben 9,6, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 7,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 4,9, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 2,6, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 2,5, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,0%-kal nőtt.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,1%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 8,9%-kal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 6,4%-kal nőtt. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 8,2%-kal nőtt.

2026. februárban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1484 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 49%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 14%-a az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.1

2026. január–februárban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 3,6%-kal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 1,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 6,1%-kal nőtt az értékesítés volumene.
#internet #élelmiszer #üzemanyag #kiskereskedelem #gazdaság #kereskedelem #online kereskedelem #statisztika #gazdasági hírek #2026

