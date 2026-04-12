Súlyos hibába szaladnak a magyar kerttulajok: ezekhez a fákhoz áprilisban tilos nyúlni, figyelmeztet a sztárkertész
Az elmúlt hetek alaposan megtépázták a kerteket: a tartós erős szél és a szokatlanul hűvös időjárás miatt sok vidéki portán elmaradtak a megszokott tavaszi munkák. De vajon ilyenkor, április elején még belefér a metszés? Mit tehetünk a szőlővel, a gyümölcsfákkal és a bokrokkal, ha kora tavasszal nem jutott rá idő? Erről kérdeztük Kósa Dániel kertészmérnököt.
Végre megérkezett a ragyogó tavaszi, kár lenne nem kihasználni: ha már túl vagyunk az első fűnyíráson, és az időnk is engedi, érdemes sort keríteni a fák és bokrok rendbetételére is. Ahogy Kósa Dániel kertészmérnök elmondta, április elején már más logika szerint kell metszeni, mint mondjuk ősszel, vagy tél végén: a nagy, alakító beavatkozások ideje többnyire lejárt, ilyenkor inkább finomhangolásra és úgynevezett zöldmunkákra van szükség. Ugyanakkor még most is van néhány növény, amit érdemes megmetszeni vagy igazítani – a hangsúly azonban azon van, hogy az elfagyott, rossz irányba növő vagy túl sűrű részeket távolítsuk el.
Szőlő: áprilisban már csak óvatosan metsszünk
A szőlő metszése kulcsfontosságú művelet, hiszen közvetlen hatással van a termés mennyiségére és minőségére, valamint a tőke egészségi állapotára is – hangsúlyozta Kósa Dániel. A megfelelő metszéssel biztosítható, hogy a növény elegendő fényt kapjon, jól szellőzzön, és ellenállóbb legyen a betegségekkel szemben.
A metszés egyik legfontosabb célja, hogy a tőke ne legyen túl sűrű: a megfelelő fény- és légellátás elengedhetetlen a szőlő fejlődéséhez. Emellett a beavatkozás segít eltávolítani az elhalt, sérült vagy beteg részeket, ezzel megelőzve a fertőzések terjedését. Nem utolsósorban pedig a terméshozamot is javítja, hiszen a növény így több energiát tud a termés kinevelésére fordítani.
A szőlőt az év során több időszakban is metszik, eltérő céllal. A tél végi–kora tavaszi metszés elsősorban az alakításról és a termőrészek kijelöléséről szól, míg a nyári, úgynevezett zöldmetszés során a túlzott sűrűsödést akadályozzák meg, és a nem termő hajtásokat távolítják el.
Április elején inkább csak kisebb korrekciós metszést érdemes végezni: a fagyott, sérült vesszők eltávolítása még indokolt lehet, és megkezdődhet a rügyválogatás is, vagyis a felesleges hajtások lecsípése. Erős visszametszést viszont már nem ajánlott végezni, mert a tőke ilyenkor könnyen „könnyezni” kezd, ami legyengítheti a növényt.
A szőlő metszése előtt mindig fontos az eszközök tisztítása és fertőtlenítése, ezzel is csökkentve a fertőzések kockázatát. Érdemes a tőkét is átnézni: az elhalt részek eltávolítása és a szerkezet átgondolása segíti a későbbi egészséges növekedést. A szakember szerint bár számos metszési technika létezik – a szálvesszős és a váltócsapos módszer a legelterjedtebbek –, áprilisban már nem ezek kialakítása a cél, hanem a meglévő tőkék finomhangolása és karbantartása.
Gyümölcsfák metszése: még belefér egy kis igazítás
Ahogy arról korábban a HelloVidék is írt, a tavaszi metszés elsődleges célja az egészséges növekedés elősegítése és a terméshozam növelése. Az olyan klasszikus gyümölcsfák esetében, mint az alma vagy a körte, a metszés az egyik legfontosabb kerti munka: hozzájárul a fa egészségének megőrzéséhez, javítja a fényellátottságot és a szellőzést, miközben csökkenti a betegségek kialakulásának esélyét.
„A metszés célja nem pusztán a felesleges ágak eltávolítása, hanem a fa formai és funkcionális szempontból történő alakítása is. A munkát ideális esetben még a téli nyugalmi időszak végén kell elvégezni, az almatermésűek esetében, mielőtt a fa aktív növekedésnek indul” – mondta a HelloVidéknek Kósa Dániel.
Április elején ugyanakkor még nem késő kisebb beavatkozásokat elvégezni. Ilyenkor már csak azokat a termőrészeket kell vágni, amelyek valamiért megsérültek. A hangsúly már nem a drasztikus visszavágáson, hanem a finom koronaalakításon van.
Őszibarack és kajszi: ilyenkor még kifejezetten ajánlott
Az őszibarack és a kajszi metszéséről korábban is írtunk, ezeknél a gyümölcsfáknál azonban még áprilisban sincs késő beavatkozni. Sőt, a szakemberek szerint ezeknél a fajoknál a metszést kifejezetten érdemes virágzás idején vagy közvetlenül utána elvégezni, mivel ilyenkor már jól látszik, mely hajtások és rügyek maradtak életképesek a tél után.
Ahogy Kósa Dániel is kiemelte, ez különösen fontos a fagyérzékeny csonthéjasok esetében, hiszen a késő tavaszi fagyok gyakran károsítják a rügyeket. A virágzáskori metszéssel így célzottabban lehet eltávolítani a sérült részeket, miközben a fa energiáit a valóban termőképes hajtásokra irányíthatjuk.
Bogyósok: most is érdemes rendbe tenni őket
A bogyós gyümölcsök esetében is van még teendő április elején, különösen, ha a metszés korábban elmaradt. A málna és a szeder esetében már ősszel el kellett távolítani az elhalt, letermett vesszőket, hogy az ágbetegségek ne tudjanak áttelelni, és így fertőzni a növényt. ilyenkor érdemes eltávolítani az elfagyott vesszőket, ezzel teret adva az új, egészséges hajtásoknak.
A ribizli és az egres metszése sem maradt le végleg: ha eddig kimaradt, még gyorsan pótolható egy kíméletes ritkítással. Itt is a cél az, hogy a bokor ne legyen túl sűrű, elegendő fényt és levegőt kapjon, ami a későbbi terméshozam szempontjából kulcsfontosságú.
Dísznövények: áprilisban is lehet metszeni, de nem mindegy, mit és hogyan
A díszkertben április elején is akad bőven tennivaló, ugyanakkor itt már különösen fontos, hogy jól válasszuk meg a metszés idejét és mértékét. Nem minden növény reagál ugyanis ugyanúgy a tavaszi beavatkozásra.
A nyáron virágzó cserjék – például a nyári orgona vagy a hortenzia – esetében kifejezetten ideális az áprilisi metszés. Ezek a növények az adott évi hajtásokon hozzák virágaikat, így a visszavágás nemcsak megengedett, hanem kifejezetten előnyös is: serkenti az erőteljesebb növekedést és a dúsabb virágzást.
A sövényeknél szintén elérkezik az első igazítás ideje, de itt már inkább kíméletes formázásról beszélhetünk. Egy könnyű visszavágással rendezettebbé tehetjük a növényeket, és elősegíthetjük az egyenletes sűrűsödést, ugyanakkor az erőteljes metszést érdemes kerülni, különösen a friss hajtások megjelenése után.
Fontos kivételt jelentenek a tavasszal virágzó cserjék – mint például az orgona vagy az aranyvessző –, amelyeket ilyenkor nem ajánlott metszeni. Ezek ugyanis már az előző évben kialakított rügyeken virágoznak, így egy tavaszi visszavágással könnyen a teljes idei virágzást elveszíthetjük. Ezeknél a fajoknál a metszést célszerű közvetlenül az elvirágzás utánra időzíteni.
Rózsa: most dől el, mennyire lesz dús a virágzás
A rózsák metszése szintén kulcsfontosságú tavaszi feladat, amely jelentősen befolyásolja a növény fejlődését és a virágzás bőségét. Ahogy Kósa Dániel is kiemelte, a metszés célja itt nemcsak az elöregedett vagy sérült részek eltávolítása, hanem a bokor formálása és megfiatalítása is.
Április elején még bőven elvégezhető a rózsák metszése, különösen, ha az korábban elmaradt. Ilyenkor már jól látszik, mely hajtások indultak meg, így könnyebb eldönteni, mit érdemes meghagyni. Az alapelv, hogy az elfagyott, beteg vagy befelé növő ágakat eltávolítjuk, valamint ritkítjuk a túl sűrű részeket, hogy a bokor jól szellőzzön.
A legtöbb kerti rózsánál – például a teahibrideknél és a floribundáknál – erőteljesebb visszavágás is megengedett, általában 3–5 erős rügyre érdemes visszametszeni a hajtásokat. A vágást mindig kifelé néző rügy felett, enyhén ferde metszlappal célszerű elvégezni, hogy a növény kifelé, szellősebb irányba fejlődjön.
Fontos ugyanakkor, hogy a metszés után a rózsát érdemes tápanyaggal is támogatni, hiszen az intenzív hajtásnövekedéshez megfelelő utánpótlásra van szüksége. A szakszerű metszéssel nemcsak egészségesebb növényt kapunk, hanem hosszabb és látványosabb virágzást is elérhetünk a szezon során.
Amit áprilisban már ne metszünk
Vannak olyan növények és beavatkozások, amelyeknél az áprilisi metszés már kifejezetten kerülendő, mert a növények ilyenkor sérülékenyek, és a túlzott vágás visszaüthet. Ilyenek például a dió, a juhar és a nyír: ezek a fák erősen „véreznek” a metszés során, ami gyengíti a növényt és sebezhetőséget okoz.
A szőlőnél az erős visszametszés szintén áprilisban már nem ajánlott, mivel a tőkék ilyenkor intenzíven nedvkeringésben vannak, és a nagy vágások gyengíthetik a hajtásokat. Ugyanez érvényes a korai csonthéjasokra is: ha a fa már teljes virágzásban van, a durva metszés könnyen károsítja a virágokat, és csökkentheti az idei terméshozamot.
Milyen és mennyibe kerül egy profi metszőolló 2026 tavaszán?
Metszéskor ügyeljünk arra – figyelmeztetett Kósa Dániel kertészmérnök –, hogy mindig élesek legyenek a szerszámok, az ágakat egy vágással vágjuk át, és szükség esetén közben gondoskodjunk az ollók fenéséről. Mindig legyen kéznél fertőtlenítő – erre a tiszta alkohol a legalkalmasabb –, amivel minden vágás előtt átmoshatjuk a pengét, így elkerülhető, hogy kórokozót vigyünk fel a növény sebre. Nagyobb metszések esetén sebkezelő is ajánlott, a sérült felületeket alaposan kenjük be.
Az online áruházak kínálatában a hobbi‑szintű metszőollókat már 4–6 ezer forintért beszerezhetjük, ám a szakemberek óva intenek az elhamarkodott vásárlástól. A profi kézi modellek ára 50 ezer forinttól kezdődik, a prémium akkus‑elektromos változatok pedig már többszázezer forintos tételt jelentenek:
- FELCO Power+ elektromos metszőolló – 500 ezer Ft
- MAKITA akkumulátoros változatok – típustól függően 517 ezer Ft
A jó minőségű metszőolló ismérvei: könnyű és ergonomikus kialakítás, minden alkatrész cserélhető, biztonságos használat, valamint sima, roncsolásmentes vágás. A szakember szerint alapvető követelmény vásárláskor, hogy a penge hosszú távon éles maradjon, a nyelek kényelmesek legyenek, és a készülék anyaghasználata tartós legyen – így a kertészkedés nemcsak hatékony, hanem biztonságos és élvezetes is.
Utókezelés és gondozás
A metszés végeztével a vágási felületeket érdemes megtisztítani és szükség esetén sebkezelő szerrel lezárni a fertőzések megelőzése érdekében. A metszés utáni időszakban figyeljünk arra, hogy a fa elegendő vizet és tápanyagot kapjon – ezzel segíthetjük a gyors regenerációt és az egészséges fejlődést.
Ha így, tudatosan és szakszerűen végezzük a metszést, kertünk dísznövényei és gyümölcsfái évről évre hálásak lesznek: egészségesen fejlődnek, és bőséges, szép termést hoznak.
