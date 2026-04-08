Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?

Az elmúlt 25 évben látványosan kettévált a világ népességi pályája: míg egyes országok robbanásszerű növekedést éltek meg, Európa nagy része stagnál vagy fogy. A gyors bővülés főként a Közel-Keleten és Afrikában koncentrálódik, míg Kelet-Közép-Európát tartós népességcsökkenés jellemzi. Magyarország ugyan nem tartozik a legrosszabb helyzetű országok közé, de a trendek itt is egyértelműen negatívak. Ráadásul a hosszú távú kilátások még borúsabbak: az ENSZ szerint a század végére több mint kétmillióval csökkenhet a lakosság. Ez alapjaiban formálhatja át az ország gazdasági és társadalmi szerkezetét.

Az elmúlt 25 évben a világ népességi folyamatai markánsan kettéváltak: miközben egyes országok lakossága többszörösére nőtt, mások tartós csökkenést tapasztaltak - derült ki az IMF adataiból. A 2000 és 2025 közötti időszak adatai jól mutatják ezt a kontrasztot: a gyors növekedés főként migrációval és demográfiai lendülettel magyarázható, míg a csökkenés mögött elöregedés és kivándorlás áll.

A leggyorsabban növekvő országok egy viszonylag szűk körben koncentrálódnak, elsősorban a Perzsa-öböl térségében és a szubszaharai Afrikában. A lista élén toronymagasan Katar áll, ahol a népesség több mint ötszörösére nőtt (+423,4%).

A robbanásszerű bővülés döntően a külföldi munkaerő beáramlásának köszönhető, amely az energiaszektor és az infrastruktúra-fejlesztések felfutásához kapcsolódik. Hasonló trend figyelhető meg az Egyesült Arab Emírségekben (+249,7%), Bahreinben (+153,9%), Kuvaitban (+139,1%) és Ománban (+129,1%).

Afrikában szintén több ország produkált kiugró növekedést. Egyenlítői-Guinea (+166,6%), Niger (+157,0%), Angola (+139,7%) és Csád (+126,9%) esetében a magas születési ráta és a fiatal népességszerkezet biztosította a gyors bővülést. Ezekben az országokban a természetes szaporodás jóval nagyobb szerepet játszik, mint a migráció.

A világ legnagyobb gazdaságai ezzel szemben mérsékeltebb növekedést mutattak. India népessége 38,4%-kal, az Egyesült Államoké 21,0%-kal, Kínáé 10,9%-kal nőtt, míg Brazília 22,1%-os bővülést ért el. Kanada (+35,6%) és Ausztrália (+44,9%) dinamikusabb növekedést produkált, részben a bevándorlásnak köszönhetően. Ázsiában Japán népessége csökkent (-2,8%), míg Dél-Korea csak mérsékelt növekedést ért el (+9,9%), mindkettő elmaradva a globális, mintegy 46,6%-os átlagtól.

A népességváltozás globális mintázata egyre inkább a gazdasági lehetőségek, a migrációs folyamatok és a demográfiai szerkezetek különbségeit tükrözi. A gyorsan növekvő országok gyakran munkaerő-importőrök vagy magas termékenységű társadalmak, míg a csökkenő népességű régiókban az elöregedés és az elvándorlás hosszú távon is meghatározó kihívás marad.

Magyarországon kétségbeejtő a helyzet

Közben Európa - különösen az EU keleti fele - inkább stagnál vagy csökken. A lista élén döntően afrikai és közel-keleti országok állnak, ahol a magas termékenységi ráta és a fiatal korstruktúra gyors bővülést eredményez. Ezzel szemben Európa demográfiai profilját az alacsony születésszám, az elöregedés és sok esetben a kivándorlás határozza meg.

Az EU-n belül markáns különbség rajzolódik ki. A legnagyobb növekedést produkáló országok - például Luxemburg, Málta vagy Írország - jellemzően erős gazdasági vonzerővel bírnak, és jelentős bevándorlást vonzanak. Ezekben az esetekben a népességnövekedés nem elsősorban természetes szaporodásból, hanem migrációból fakad. Hasonló, bár mérsékeltebb növekedés figyelhető meg Nyugat- és Észak-Európában (például Spanyolország, Svédország, Franciaország), ahol a gazdasági stabilitás és az életminőség továbbra is népességmegtartó erőt jelent.

A negatív oldalon viszont egyértelműen Kelet-Közép-Európa dominál. A balti államok (Lettország, Litvánia), valamint Bulgária és Románia kiemelkedően nagy népességcsökkenést mutatnak, ami a rendszerváltás utáni kivándorlással, az alacsony születésszámmal és az elöregedéssel magyarázható. Ezekben az országokban a demográfiai visszaesés strukturális problémává vált, amely már a gazdasági növekedést és a munkaerőpiacot is korlátozza.

Magyarország helyzete ebben az összevetésben közepesen kedvezőtlennek mondható. A -6,5%-os változás ugyan jelentős csökkenés, de nem tartozik a legsúlyosabbak közé: a régióban több ország - például Románia, Bulgária vagy a balti államok - ennél jóval nagyobb visszaesést szenvedett el. Ugyanakkor Magyarország nem tudott felzárkózni a stagnáló vagy enyhén növekvő országok közé sem, ami azt jelzi, hogy a demográfiai trendek itt is tartósan negatívak.

A közvetlen környezetet nézve Magyarország pozíciója relatív értelemben inkább „középmezőny”. Szlovákia gyakorlatilag stagnál, Ausztria pedig növekedni tudott, ami jól mutatja a gazdasági fejlettség és a migrációs vonzerő szerepét. Ezzel szemben Szerbia és különösen Ukrajna sokkal súlyosabb népességvesztést mutat, ami részben gazdasági, részben háborús tényezőkkel magyarázható.

2100-ra üthet be a katasztrófa

Magyarország népessége az ENSZ előrejelzése szerint jelentősen csökkenhet a század végéig: a jelenlegi 9,6 millió főről 2100-ra mintegy 7,4 millióra eshet vissza, ami 2,2 milliós fogyást jelent. Ez komoly gazdasági és társadalmi kihívásokat vetít előre, különösen a munkaerőpiac és az elöregedő társadalom szempontjából.

Régiós összevetésben ugyanakkor Magyarország helyzete nem a legrosszabb. Több környező ország -például Románia, Szlovákia vagy Szerbia - arányaiban még nagyobb népességvesztést szenvedhet el. Szerbiában akár a lakosság közel fele eltűnhet, míg Románia több mint 8 millió főt veszíthet, ami kiemelkedően magas csökkenésnek számít.

A népességfogyás hátterében alapvetően az alacsony születésszám és az elöregedés áll, amely egész Európára jellemző tendencia. A reprodukciós szint alatti termékenység hosszú távon szinte minden országban csökkenő népességet eredményez, különösen Kelet-Európában, ahol ez a folyamat már az 1990-es évek óta tart.

Ezzel szemben néhány nyugat-európai ország - például az Egyesült Királyság és Franciaország - képes lehet növelni népességét, főként a bevándorlás révén. Ez azonban kivételnek számít: az ENSZ szerint mindössze néhány európai ország népessége lesz nagyobb 2100-ban, mint ma.