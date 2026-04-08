A TikTok újabb egymilliárd eurós adatközpontot épít Finnországban, ezzel is erősítve az európai felhasználók adatainak helyben történő tárolását.
Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?
Az elmúlt 25 évben látványosan kettévált a világ népességi pályája: míg egyes országok robbanásszerű növekedést éltek meg, Európa nagy része stagnál vagy fogy. A gyors bővülés főként a Közel-Keleten és Afrikában koncentrálódik, míg Kelet-Közép-Európát tartós népességcsökkenés jellemzi. Magyarország ugyan nem tartozik a legrosszabb helyzetű országok közé, de a trendek itt is egyértelműen negatívak. Ráadásul a hosszú távú kilátások még borúsabbak: az ENSZ szerint a század végére több mint kétmillióval csökkenhet a lakosság. Ez alapjaiban formálhatja át az ország gazdasági és társadalmi szerkezetét.
Az elmúlt 25 évben a világ népességi folyamatai markánsan kettéváltak: miközben egyes országok lakossága többszörösére nőtt, mások tartós csökkenést tapasztaltak - derült ki az IMF adataiból. A 2000 és 2025 közötti időszak adatai jól mutatják ezt a kontrasztot: a gyors növekedés főként migrációval és demográfiai lendülettel magyarázható, míg a csökkenés mögött elöregedés és kivándorlás áll.
A leggyorsabban növekvő országok egy viszonylag szűk körben koncentrálódnak, elsősorban a Perzsa-öböl térségében és a szubszaharai Afrikában. A lista élén toronymagasan Katar áll, ahol a népesség több mint ötszörösére nőtt (+423,4%).
A robbanásszerű bővülés döntően a külföldi munkaerő beáramlásának köszönhető, amely az energiaszektor és az infrastruktúra-fejlesztések felfutásához kapcsolódik. Hasonló trend figyelhető meg az Egyesült Arab Emírségekben (+249,7%), Bahreinben (+153,9%), Kuvaitban (+139,1%) és Ománban (+129,1%).
Afrikában szintén több ország produkált kiugró növekedést. Egyenlítői-Guinea (+166,6%), Niger (+157,0%), Angola (+139,7%) és Csád (+126,9%) esetében a magas születési ráta és a fiatal népességszerkezet biztosította a gyors bővülést. Ezekben az országokban a természetes szaporodás jóval nagyobb szerepet játszik, mint a migráció.
A világ legnagyobb gazdaságai ezzel szemben mérsékeltebb növekedést mutattak. India népessége 38,4%-kal, az Egyesült Államoké 21,0%-kal, Kínáé 10,9%-kal nőtt, míg Brazília 22,1%-os bővülést ért el. Kanada (+35,6%) és Ausztrália (+44,9%) dinamikusabb növekedést produkált, részben a bevándorlásnak köszönhetően. Ázsiában Japán népessége csökkent (-2,8%), míg Dél-Korea csak mérsékelt növekedést ért el (+9,9%), mindkettő elmaradva a globális, mintegy 46,6%-os átlagtól.
A népességváltozás globális mintázata egyre inkább a gazdasági lehetőségek, a migrációs folyamatok és a demográfiai szerkezetek különbségeit tükrözi. A gyorsan növekvő országok gyakran munkaerő-importőrök vagy magas termékenységű társadalmak, míg a csökkenő népességű régiókban az elöregedés és az elvándorlás hosszú távon is meghatározó kihívás marad.
Magyarországon kétségbeejtő a helyzet
Közben Európa - különösen az EU keleti fele - inkább stagnál vagy csökken. A lista élén döntően afrikai és közel-keleti országok állnak, ahol a magas termékenységi ráta és a fiatal korstruktúra gyors bővülést eredményez. Ezzel szemben Európa demográfiai profilját az alacsony születésszám, az elöregedés és sok esetben a kivándorlás határozza meg.
Az EU-n belül markáns különbség rajzolódik ki. A legnagyobb növekedést produkáló országok - például Luxemburg, Málta vagy Írország - jellemzően erős gazdasági vonzerővel bírnak, és jelentős bevándorlást vonzanak. Ezekben az esetekben a népességnövekedés nem elsősorban természetes szaporodásból, hanem migrációból fakad. Hasonló, bár mérsékeltebb növekedés figyelhető meg Nyugat- és Észak-Európában (például Spanyolország, Svédország, Franciaország), ahol a gazdasági stabilitás és az életminőség továbbra is népességmegtartó erőt jelent.
A negatív oldalon viszont egyértelműen Kelet-Közép-Európa dominál. A balti államok (Lettország, Litvánia), valamint Bulgária és Románia kiemelkedően nagy népességcsökkenést mutatnak, ami a rendszerváltás utáni kivándorlással, az alacsony születésszámmal és az elöregedéssel magyarázható. Ezekben az országokban a demográfiai visszaesés strukturális problémává vált, amely már a gazdasági növekedést és a munkaerőpiacot is korlátozza.
Magyarország helyzete ebben az összevetésben közepesen kedvezőtlennek mondható. A -6,5%-os változás ugyan jelentős csökkenés, de nem tartozik a legsúlyosabbak közé: a régióban több ország - például Románia, Bulgária vagy a balti államok - ennél jóval nagyobb visszaesést szenvedett el. Ugyanakkor Magyarország nem tudott felzárkózni a stagnáló vagy enyhén növekvő országok közé sem, ami azt jelzi, hogy a demográfiai trendek itt is tartósan negatívak.
A közvetlen környezetet nézve Magyarország pozíciója relatív értelemben inkább „középmezőny”. Szlovákia gyakorlatilag stagnál, Ausztria pedig növekedni tudott, ami jól mutatja a gazdasági fejlettség és a migrációs vonzerő szerepét. Ezzel szemben Szerbia és különösen Ukrajna sokkal súlyosabb népességvesztést mutat, ami részben gazdasági, részben háborús tényezőkkel magyarázható.
2100-ra üthet be a katasztrófa
Magyarország népessége az ENSZ előrejelzése szerint jelentősen csökkenhet a század végéig: a jelenlegi 9,6 millió főről 2100-ra mintegy 7,4 millióra eshet vissza, ami 2,2 milliós fogyást jelent. Ez komoly gazdasági és társadalmi kihívásokat vetít előre, különösen a munkaerőpiac és az elöregedő társadalom szempontjából.
Régiós összevetésben ugyanakkor Magyarország helyzete nem a legrosszabb. Több környező ország -például Románia, Szlovákia vagy Szerbia - arányaiban még nagyobb népességvesztést szenvedhet el. Szerbiában akár a lakosság közel fele eltűnhet, míg Románia több mint 8 millió főt veszíthet, ami kiemelkedően magas csökkenésnek számít.
A népességfogyás hátterében alapvetően az alacsony születésszám és az elöregedés áll, amely egész Európára jellemző tendencia. A reprodukciós szint alatti termékenység hosszú távon szinte minden országban csökkenő népességet eredményez, különösen Kelet-Európában, ahol ez a folyamat már az 1990-es évek óta tart.
Ezzel szemben néhány nyugat-európai ország - például az Egyesült Királyság és Franciaország - képes lehet növelni népességét, főként a bevándorlás révén. Ez azonban kivételnek számít: az ENSZ szerint mindössze néhány európai ország népessége lesz nagyobb 2100-ban, mint ma.
Kiderült a gödi Samsung-gyár legsötétebb titka: megpróbálták eltussolni a brutális nehézfém-szennyezést?
Súlyos, éveken át tartó munkavédelmi szabálytalanságok és extrém mértékű mérgezőanyag-szennyezés veszélyeztette a gödi Samsung akkumulátorgyár dolgozóinak egészségét.
Kiderült a bolti zöldségek sötét titka: hiába mosod meg a kedvenceidet, tele maradnak egészségkárosító anyagokkal
A konvencionális termesztésű zöldségek és gyümölcsök jelentős része nagy mennyiségű növényvédőszer-maradványt tartalmaz.
Egy pszichológus segítségével jártunk utána annak, mi történik egy online romantikus csalás során az áldozatban, és mit lehet tenni, ha már megtörtént a baj.
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
Idén februártól akár hetven százalékos TB támogatást is igényelhetünk az új generációs gyógyszerekre, amelyek végeredményben igen látványos fogyást okoznak.
Kiderült az igazság a magyar plasztikai műtétekről: már rég nem a hatalmas szilikonmellekre szórják a milliókat az emberek
A mellplasztikák továbbra is vezetik a hazai plasztikai sebészet toplistáját, de ma már messze nem csak a mellnagyobbításra költenek milliókat a magyarok.
Súlyos betegségéről vallott Rubint Réka: "miután megkaptam a diagnózist, minden optimizmusom elhagyott"
Rubint Réka fitneszedző négy év után beszél először eddig titkolt daganatos betegségéről.
Az elmúlt években a kiskereskedelemben számos termék drasztikus drágulását tapasztalhatták a vásárlók.
Részleges ujj-amputációval végződő munkabalesetet szenvedett egy dolgozó a gödi Samsung-gyárban. Kirúgással fenyegették, és rávették, hogy az esetet táppénzként adminisztrálják.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatást adott ki a gyógyszertárak ünnepi nyitvatartásáról.
Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen
Tudd meg, kinek jár az OEP egyszeri segély 2026-ban! Mutatjuk az egészségügyi okokból igényelhető támogatás feltételeit, és az igénylés menetét.
Meglepő dolog derült ki az endometriózisról: ez a mindennapi dolog súlyosbíthatja vagy enyhítheti a tüneteket
Egy friss kutatás szerint az életmód és a táplálkozás alakítása segítséget nyújthat az endometriózisban.
Minden második magyar gyermeket érinti ez a súlyos probléma: lépniük kell a szülőknek, mielőtt nagyobb baj történik
A gyerekek viselkedése gyakran hullámzó, és az erősebb érzelmi reakciók sokszor az életkor természetes velejárói.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
Napi fél óra mozgás életet menthet, mégis kevesen teljesítik Európában. Hol sétálnak és kerékpároznak a legtöbbet? És hogyan áll Magyarország a mezőnyben? Mutatjuk!
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
Mikortól érdemes átvizsgálni magunkat egy-egy kirándulás után? Több kullancs lesz az évben? Mennyit számít az enyhébb vagy éppen keményebb tél az előfordulásukban?
Sokan gyanútlanul beszedik, amit a háziorvos felír: valójában ez szabadítja ránk a kivédhetetlen szuperbaktériumokat
Ha nem változtatunk a jelenlegi antibiotikum-használati szokásainkon, 2050-re évente akár tízmillió ember halálát is okozhatják a multirezisztens kórokozók.
103 éves korában elhunyt Dr. Körmendi István, az ország legidősebb háziorvosa.
Ne felejtsd el, jön az óraátállítás! Tavasszal erre kell tekerni az órát: a mostani lehet az utolsó óraállítás?
Ne felejtsd el, vasárnap ismét óraátállítás lesz, 2026-ban március 29-én hajnalban kell átállítani az órákat.
A hivatalos adatok alapján a közeljövőben nem kell tartani a koronavírus-fertőzések megugrásától.
