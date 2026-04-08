Esténként a gyalogosoké, kerékpárosoké lesz a pesti alsó rakpart május első napjától: mutatjuk, mettől meddig lesz minden az övék.
Eladó az Itt érzem magam otthon hírhedt pesti lakása: ennyiért élhetsz a magyar sikerfilm helyszínén
Nem mindennapi ingatlan került piacra: eladó az Itt érzem magam otthon című film forgatási helyszíneként szolgáló pesti lakás.
A 196 négyzetméteres ingatlan az Eötvös utcában található, 5 szoba és egy félszoba található benne, ebből a tágas nappali 37 négyzetméteres. A lakáshoz egy 11 négyzetméteres zárterkély is tartozik. A polgári építészetre jellemző jegyekben gazdag, eredeti fa nyílászárókkal felszerelt, stukkókal, ólomüvegdszítéssel díszített, eredeti elosztásában megmaradt első emeleti lakást 214,5 millió forintért hirdetik tulajdonosai.
A felújítandó lakás tágas, nagy belmagasságú terekkel rendelkezik, és az egyik ingatlaniroda hirdetése szerint számtalan átalakítási lehetőséget rejt magában. Akár elegáns családi otthonként, akár irodaként, galériaként vagy műteremként is tökéletesen funkcionálhat a jövőben. A házban egy hangulatos belső udvar is található, az új tulajdonosoknak pedig nem lennének szomszédai: a lakás az egész emeletet elfoglalja.
A legnézettebb magyar thrillert forgatták itt
Az Itt érzem magam otthon című filmet február 19-én mutatták be a mozikban, azóta is töretlen a népszerűsége, összesen 262 856 látogatóval és 679 milliós bevétellel. Ezzel az eredménnyel minden idők legnézettebb magyar thrillerje lett, megelőzve az eddigi csúcstartót, a Kontrollt. Antal Nimród 2003-as filmjére annak idején 260 159 jegyet adtak el.
Az Itt érzem magam otthon című filmet Holtai Gábor rendezte és a forgatókönyvet Veres Attila írta, főszerepben pedig Lovas Rozi látható.
Az Itt érzem magam otthon alaphelyzete, hogy egy nőt váratlanul elrabolnak, a külvilágtól elzárnak és arra kényszerítik, hogy elfogadja: ő egy teljesen másik személy, az őt fogva tartó család "elcsatangolt" tagja. Azonban a film nem egyszerűen a nő pszichodrámájáról és szabadulásáról szól: az őrültnek tűnő család működése leképezi általánosságban az elnyomás és terror természetét.
Címlapkép: Ingatlan.com
