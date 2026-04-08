Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
ingatlan.com itt érzem magam otthon lakás eladó
Gazdaság

Eladó az Itt érzem magam otthon hírhedt pesti lakása: ennyiért élhetsz a magyar sikerfilm helyszínén

Pénzcentrum
2026. április 8. 17:28

Nem mindennapi ingatlan került piacra: eladó az Itt érzem magam otthon című film forgatási helyszíneként szolgáló pesti lakás. 

A 196 négyzetméteres ingatlan az Eötvös utcában található, 5 szoba és egy félszoba található benne, ebből a tágas nappali 37 négyzetméteres. A lakáshoz egy 11 négyzetméteres zárterkély is tartozik. A polgári építészetre jellemző jegyekben gazdag, eredeti fa nyílászárókkal felszerelt, stukkókal, ólomüvegdszítéssel díszített, eredeti elosztásában megmaradt első emeleti lakást 214,5 millió forintért hirdetik tulajdonosai. 

A felújítandó lakás tágas, nagy belmagasságú terekkel rendelkezik, és az egyik ingatlaniroda hirdetése szerint számtalan átalakítási lehetőséget rejt magában. Akár elegáns családi otthonként, akár irodaként, galériaként vagy műteremként is tökéletesen funkcionálhat a jövőben. A házban egy hangulatos belső udvar is található, az új tulajdonosoknak pedig nem lennének szomszédai: a lakás az egész emeletet elfoglalja.

 

A legnézettebb magyar thrillert forgatták itt

Az Itt érzem magam otthon című filmet február 19-én mutatták be a mozikban, azóta is töretlen a népszerűsége, összesen 262 856 látogatóval és 679 milliós bevétellel. Ezzel az eredménnyel minden idők legnézettebb magyar thrillerje lett, megelőzve az eddigi csúcstartót, a Kontrollt. Antal Nimród 2003-as filmjére annak idején 260 159 jegyet adtak el.

Itt érzem magam otthon lakás (Ingatlan.com) (4 kép)

Az Itt érzem magam otthon című filmet Holtai Gábor rendezte és a forgatókönyvet Veres Attila írta, főszerepben pedig Lovas Rozi látható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Itt érzem magam otthon alaphelyzete, hogy egy nőt váratlanul elrabolnak, a külvilágtól elzárnak és arra kényszerítik, hogy elfogadja: ő egy teljesen másik személy, az őt fogva tartó család "elcsatangolt" tagja. Azonban a film nem egyszerűen a nő pszichodrámájáról és szabadulásáról szól: az őrültnek tűnő család működése leképezi általánosságban az elnyomás és terror természetét. 

