Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény

A 2025. 39. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze. Ezen a héten a Pénzcentrum cikkei ismét széles tematikát öleltek fel: a héten szó volt arról, hogy egyre több magyar sofőrt ér tetten a rendőrség eltiltás alatti vezetés miatt, miközben a jogosítvány-bevonások száma is tízezres nagyságrendben mozog. Foglalkoztunk az állattartás dráguló költségeivel és az állatorvosi díjak elszállásával, valamint az Otthon Start Program rejtett buktatóival és jövőjével. Megmutattuk, mennyibe kerül a „télből a nyárba” utazás, miért Vietnam a világ egyik legolcsóbb turistaparadicsoma, és azt is, hogyan érinti a magyar háztartásokat a kikapcsolási moratórium és a rezsihátralékok kérdése. Elemeztük a novemberi nyugdíjemelés nyerteseit és veszteseit, a hazai gázmezők kitermelésének kockázatait, valamint a rezsicsökkentés új szintjét jelentő energiahatékonysági fejlesztéseket.

Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít. Az ORFK a Pénzcentrummal most azt közölte, 2024-ben 3 079, míg 2025 első nyolc hónapjában 1 924 ilyen bűnesetet regisztráltak a hatóságok. A szigorítás óta összesen közel 13 ezer sofőrt kaptak el, akik tiltás ellenére vezettek. Emellett tavaly 10 372, idén január és június között pedig újabb 5 450 ember jogosítványát vették el a rendőrök különböző szabályszegések miatt.

Az állattartás költségei az utóbbi években jelentősen emelkedtek, és ma már egy rutin állatorvosi vizsgálat vagy oltás is komoly kiadásokkal járhat, ha pedig váratlan betegség vagy baleset történik, a gazdik sokszor százezres számlákkal találhatják szemben magukat. De pontosan mennyibe kerülnek a leggyakoribb állatorvosi szolgáltatások, és hogyan lehet mégis okosan tervezni a kiadásokat?

Az Otthon Start Hitel igénylésekor nem a hirdetésben szereplő alapterület a mérvadó: a szakértők szerint a hitel számításánál mindig az értékbecslő által megállapított nettó alapterületet veszik figyelembe, amelybe a teraszok, loggiák és erkélyek teljesen beleszámítanak, a melléképületek azonban nem. Ez kiemelten fontos a négyzetméterár és a hitelkorlát meghatározásánál, különösen használt lakások vagy családi házak vásárlásakor.

Mint az a cikkből kiderül, az új Otthon Start Program keretében elérhető Fix 3%-os hitel nemcsak a kamatszint miatt számít kedvezőnek, hanem a számítási szabályokban is új fejezetet nyitott. Korábban a legtöbb kamattámogatott konstrukciónál a hasznos alapterület jelentette a viszonyítási alapot, most azonban a nettó alapterület került előtérbe, ami sok családnál döntő tényező lehet a jogosultság megítélésénél.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el A szakértők szerint az Otthon Start hitel számításánál mindig az értékbecslő által megállapított nettó alapterületet veszik figyelembe.

És, ha már Otthon Start: a Portfolio Property Investment Forum 2025 lakáspiaci panelbeszélgetésén Dr. Panyi Miklós miniszterhelyettes hangsúlyozta: a kormány szándéka szerint a program nyílt végű, azaz nem időben korlátozott, ami kulcsfontosságú a fejlesztők számára. Egy új lakás megvalósítása legalább négy év, így csak tartós szabályozási környezet mellett tud valóban reagálni a kínálati oldal.

A REA SUMMIT 2025 szeptember 17-i konferencián feltett közönségkérdés világosan jelezte: az ingatlanközvetítői piac szereplői szinte egyöntetűen számítanak az Otthon Start Program átalakítására, sokan már tényként kezelik, hogy a választások után változás jön – legfeljebb annak időzítése és formája maradt kérdéses.

EZ IS ÉRDEKELHET Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár Az Otthon Start Program valódi lendületet hozhat az újlakáspiacra – de csak akkor, ha hosszú távon is kiszámítható marad.

Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik a telet. A „télből a nyárba” utazás ma már nem különcség, hanem tudatos választás – és a magyar utazók is egyre bátrabban élnek vele. Kiderült, melyek a legnépszerűbb célpontok, milyen árakkal érdemes kalkulálni, és milyen meglepetéseket tartogat a szezon. Lejjebb kattintva megtudhatják, hogy mennyiből is lehet kihozni egy ilyen utazást.

EZ IS ÉRDEKELHET Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik a telet.

És, ha már luxusutazás, megvizsgáltuk a világ egyik legolcsóbb országát nyaralási szempontok alapján. Vietnam immár ötödik éve vezeti az expatok életminőségét vizsgáló InterNations-rangsort. A helyi árak magyar szemmel nézve szinte hihetetlenek: egy éttermi ebéd 630 forint, egy havi bérlet 2700, a lakbér pedig alig haladja meg a 110 ezret. Miközben a turisták száma rekordokat dönt, a magyar utazási irodák is egyre több programot kínálnak – Phu Quoc szigetétől egészen Ho Si Minh városig.

EZ IS ÉRDEKELHET Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft Vietnam nemcsak egzotikus úti cél, hanem a világ legolcsóbb országa is – immár ötödik éve vezeti az expatok életminőségét vizsgáló InterNations-rangsort.

A héten foglalkoztunk a kikapcsolási móratórium kérdésével is. Az utóbbi években az MVM rendre vállalta, hogy pár hétig nem kapcsolják ki a lakossági ügyfeleknél a gázt és a villanyt még tetemes hátralék esetén sem. Közölték, hogy az ügyfelek közel 15%-ánál tartanak nyilván lejárt tartozást, idén augusztus végéig a teljes ügyfélkör alig fél százalékánál fordult elő, hogy ki kellett kapcsolni valamelyik közműszolgáltatást. Kiderült: majdnem 100 ezer ügyfélnek van előre feltöltős villanyórája, a gázért pedig mintegy 8500-an fizetnek így - viszont ezzel a lehetőséggel nem feltétlen csak a rászorulók élnek, például a ritkán használt nyaralókban is jellemző, hogy így intézik a rezsit.

EZ IS ÉRDEKELHET Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre Egyelőre nem tudni, mikor lesz kikapcsolási moratórium 2025-ben a téli időszakban, erről még nem döntött az MVM - közölte a Pénzcentrum kérdésére az állami rezsicég.

Megvizsgáltuk azt is, hogy ki járhat jól a novemberi nyugdíjemeléssel. Mint ismert, még az idén, novemberben az öregségi nyugdíjak és egy sor egyéb juttatás 1,6 százalékkal. Mivel az emelés ezúttal is százalékos mértékű, a pontos összeg attól függ, kinek milyen összegű volt a nyugdíja eddig. Aki magasabb nyugdíjat kapott eddig, az összegszerűen novembertől még magasabb összegre számíthat, a kisnyugdíjasok pedig alig érzik majd az emelést. Sőt, van olyan nyugdíjas is, akinek nem is jár az emelés. Mutatjuk, hogy mennyi nyugdíjas járhat igazán jól a novemberi nyugdíjemelés során, illetve azt is, kinek mekkora összeg jár pontosan.

EZ IS ÉRDEKELHET Novemberi nyugdíjemelés 2025-ben: lesz, akinek 100 ezer forint járhat, más egy fillért sem kap Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 2880-3200 forintos összeget jelent majd és maximum 35200 forintos kompenzációt.

Az utóbbi napokban Trump bejelentése borzalta a kedélyeket a magyar energiapiaci helyzettel kapcsolatban. Még Szijjártó Péter is megszólalt. A lenti cikkünkből kiderül, hogy a közhiedelemmel ellentétben Magyarországnak jelentős gázvagyona van, ám jelentős részben úgynevezett nem hagyományos mezőkön található, így csak nehezen és súlyos környezeti kockázatok mellett termelhető ki. Környezetvédő szervezetek szerint a most induló, az egyik legjelentősebb beruházás, a Kiskunhalasnál található mezők kitermelése során alkalmazandó repesztéses (fracking) eljárás akár még földrengést is okozhat. A technológia óriási vízigénye is aggasztó, miközben a nem konvencionális gázmezők elsősorban az aszály sújtotta Alföldön találhatóak.

A CashTag legújabb epizódjából kiderül, hogy a rezsicsökkentés új szintre léphet: egyre több KKV érdeklődik az energiahatékonyságot célzó fejlesztések iránt. Ebben a videóban szakértőkkel jártuk körbe, milyen beruházásokkal csökkenthetik hosszú távon költségeiket a vállalkozások.

A Pénzcentrum legújabb videóblog-epizódjában ismét egy sokakat érintő témát vizsgáltunk: a tartalomból kiderül, hogyan kapcsolódik a kenyér ára az energiaköltségekhez, milyen tényezők befolyásolják a KKV-k díjszabását, és mi mozgatja az árakat a piacon.