GYED és GYED extra 2026: kinek jár és mekkora a GYED bruttó és nettó összege - Itt a kalkulátor

2025. július 1-től adómentessé vált nem csak a csecsemőgondozási díj (CSED), hanem a gyermekgondozási díj, azaz a GYED összege is, mindemellett a 2026. január 1-től érvénybe lépő minimálbér és garantált bérminimum is befolyásolja a juttatás összegét. Nézzük, mi a GYED jelentése és miben különbözik a GYED extrától, milyen esetben, mennyi lehet a GYED összege 2026-ban a GYED kalkulátor számításai szerint! Mi mindent érdemes tudnunk a jogosultsági időről, az igénylésről, az adózásról, a GYED melletti munkavégzésről és a felmondásról? Mennyi a diplomás GYED, a nevelőszülői GYED és a nagyszülői GYED összege?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a gyermekgondozási díj 2026 évi juttatásáról és a családtámogatást érintő legfrissebb változásokról. Mutatjuk, hogyan változik a GYED összege 2026-ban, mennyi lesz a nevelőszülői és az apai GYED, a nagyszülői GYED és a diplomás GYED maximum 2026 januárjától. Olyan fontos kérdésekre keressük továbbá a választ, mint a GYED melletti munkavégzés esete, a GYED igényléséhez kötődő papírmunka elvégzése, illetve a GYED alatti fizetett szabadság és a jogosultsági időszakban történő újabb gyermekvállalás esete.

Mi a GYED jelentése? Kinek és meddig jár a GYED?

A gyermekgondozási díj, röviden csak GYED egy nem szociális alapú, TB-jogviszonyhoz kötött, havi rendszerességgel folyósított családtámogatási juttatás, melynek célja a kisgyermeket nevelők támogatása. Azt, hogy a GYED meddig jár, első sorban az ellátásra jogalapot képző gyermek életkora szabja meg, ugyanis

az ellátás a gyermek 6 hónapos korától 2. életévének betöltéséig folyósítható. A GYED alapfeltétele, hogy az igénylőnek 2 évre visszamenőleg rendelkeznie kell legalább 365 napnyi TB-jogviszonnyal, melynek nem kell folyamatosnak lennie.

A GYED régen a CSED-hez hasonlóan kifejezetten a szülőanya vagy az örökbefogadó anya juttatása volt, azonban 2020-ban bevezették a GYED extra nevű törvénycsomagot, ami lehetővé teszi, hogy a támogatást mások is igénybe vegyék. A bővített törvénycsomag nagyban befolyásolja, hogy a GYED kinek jár, ugyanis az anyai mellett megjelent az apa GYED, a nagyszülői GYED, a diplomás GYED, illetve a nevelőszülői GYED is – ezeket a speciális eseteket a későbbiekben részletesen ismertetjük.

A sima szülői GYED jogosultjai a következő személyek lehetnek:

vér szerinti szülő;

örökbefogadó szülő, illetve az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, abban az esetben, ha az eljárás már kezdetét vette;

szülővel együtt élő házastárs;

gyám.

Friss változás: megérkezett a CSED és a GYED szja mentesség

2025. július 1-jén lépett hatályba a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj kedvezményéről szóló 2025. évi XVI. törvény. Az új jogszabályok értelmében 2025 júliusától a GYED és a CSED egyaránt az anya életkorától és gyermekei számától függetlenül szja mentességet élvező juttatásoknak minősülnek.

Fontos kiemelnünk, hogy a GYED adómentessége a juttatást terhelő 15%-os személyi jövedelemadóra vonatkozik, nem a GYED összegét érintő összes munkavállalói járulékra, ami azt jelenti, hogy a GYED-et továbbra is 10% nyugdíjjárulék terheli. A GYED adómentessége korábban nem járt alanyi jogon mindenkinek, azonban a 30 év alatti anyák szja mentességét (és más egyéni alapon megszerezhető szja-kedvezményeket) erre a juttatásra is érvényesíteni lehetett.

EZ IS ÉRDEKELHET Két és három gyermekes anyák szja-mentessége 2025: itt van minden eddig ismert részlet Három gyermekes anyák szja mentessége: a 3 gyermek szja mentesség mikortól érvényesíthető, mennyi az szja mentesség 3 gyerek után és az szja mentesség 2 gyerek után?

Emelkedik a GYED maximum 2026-tól: ennyi lehet a GYED maximális összege

A GYED összege 2026-ban (szülői és nagyszülői GYED esetén) változatlanul legfeljebb a mindenkori minimálbér duplájának a 70%-a lehet. A közelmúltban bejelentették, hogy a minimálbér 2026. január 1-től 11%-kal bruttó 322 800 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 7%-kal bruttó 373 200 Ft-ra emelkedik. A GYED 2025 során a 2025-ös minimálbérrel számítva legfeljebb bruttó 407 120 Ft volt havonta, azonban

a minimálbér emelés következtében a GYED maximum 2026-ban bruttó 451 920 Ft-ra emelkedik.

GYED kalkulátor 2026: mennyi a GYED összege nettóban, hogyan történik a GYED számítása?

A GYED számítása során érdemes igénybe vennünk a GYED extra kalkulátor segítségét is, ami megmutatja, mennyi juttatás járhat a jogosultaknak. A GYED bruttó nettó kalkulátor esetében

a GYED számítás alapja a jogosultság kezdetétől visszaszámított 3 hónapot megelőző 180 naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 70%-a. A GYED adózása egyszerű: a juttatás immár szja-mentes, így mindössze 10% nyugdíjjárulékot vonnak le a bruttó összegből (ebből viszont családi adókedvezmény érvényesíthető).

Vizsgáljuk meg a számítást három egyszerű példán keresztül:

minimálbéres GYED: a minimálbér 2026-ban bruttó 322 800 Ft - ha ennek a 70%-át vesszük alapul és levonunk belőle 10% nyugdíjjárulékot, megkapjuk, hogy a GYED nettó összege 203 364 Ft.

a minimálbér 2026-ban bruttó 322 800 Ft - ha ennek a 70%-át vesszük alapul és levonunk belőle 10% nyugdíjjárulékot, megkapjuk, hogy a GYED nettó összege 203 364 Ft. garantált bérminimumos GYED: a garantált bérminimum 2026-ban bruttó 373 200 Ft - ha ennek a 70%-át vesszük alapul és levonunk belőle 10% nyugdíjjárulékot, megkapjuk, hogy a nettó GYED 235 116 Ft.

a garantált bérminimum 2026-ban bruttó 373 200 Ft - ha ennek a 70%-át vesszük alapul és levonunk belőle 10% nyugdíjjárulékot, megkapjuk, hogy a nettó GYED 235 116 Ft. GYED magas fizetés esetén: ha egy anya bruttó fizetése 1 000 000 Ft, és ennek a 70%-át vesszük alapul, majd levonunk belőle 10% nyugdíjjárulékot, akkor 630 000 Ft-ra jönne ki a juttatása, azonban nem kaphat ennyit, ugyanis ezzel túllépné a GYED maximális összegét. A GYED maximuma bruttó 451 920 Ft, amiből 10% nyugdíjjárulék levonása után 406 728 Ft marad – legfeljebb ennyi jár magasabb fizetés esetén is.

CSED GYED GYES: ebben a sorrendben igényelhetők a családtámogatások

Magyarországon az egészséges, nem tartós betegséggel élő kisgyermeket nevelő családok számára három, havi rendszerességű családtámogatás folyósítható. A szülési szabadság 6 hónapos időtartamára (legkorábban a gyermek várható születésétől visszaszámított 28. naptól, legkésőbb a szülés tényleges bekövetkezésétől) a CSED jár az anyának (kifejezetten a szülőanyát támogató juttatás). A CSED TB-jogviszonyhoz kötött támogatás, a jogosultsági időt megelőző 3 hónaptól visszaszámított 180 naptári napi átlagkereset 100%-a jár az anyának (teljes járulékmentesség).

A CSED megszűnését követően igényelhetjük meg a GYED-et, ami szintén TB-jogviszonyhoz kötött ellátás és a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. A GYED leteltét követően az anyának továbbra is van lehetősége otthon maradnia gyermekével, ugyanis a gyermek 3. életévének betöltéséig a gyermekgondozást segítő ellátás, azaz a GYES összege is folyósítható számára. Utóbbi egy mindenkinek alanyi jogon járó szociális juttatás, melynek összege 2008 óta változatlanul bruttó 28 500 Ft (10% nyugdíjjárulék levonása után nettó 25 650 Ft). A CSED GYED ideje alatt nem jár GYES, kivéve akkor, ha az anya nem jogosult ezekre.

EZ IS ÉRDEKELHET CSED összege 2026: itt a CSED számítás, meddig jár és kinek - Adómentesség, táppénz, szabadság CSED alatt CSED extra 2026: tudd meg, mennyi a CSED összege 2026-ban, kinek jár CSED GYED adómentesség és hogyan történik a CSED számítás? Mennyi lesz a CSED táppénz esetén?

GYED alatt terhesség: milyen ellátás jár ilyenkor?

Gyakran előfordul, hogy kis korkülönbséggel történő gyermekvállalás esetén az anya már a GYED időtartama alatt újra teherbe esik, így a két gyermek születése között nem megy vissza dolgozni. Ilyen esetben a családtámogatások nem ütköznek egymással, az anya az első gyermekre folyósított GYED-del párhuzamosan újabb gyermekére felveheti a CSED-et, nem éri anyagi veszteség emiatt. A jogosultság szempontjából a GYED folyósítási ideje ugyanolyan TB-jogviszonynak minősül, mintha dolgozna.

Fontos szabály azonban, hogy egy gyermekre ugyanazt a támogatást csak egy személy veheti fel (nem veheti fel például mindkét szülő a GYED-et ugyanarra a gyermekre hivatkozva). Amennyiben az anya juttatása a második gyermek esetében alacsonyabb lenne, úgy jogosult ugyanannyi CSED-et, majd GYED-et felvenni, mint amennyi az előző gyermek esetében járt számára (ugyanaz az időszak képezi a GYED számítás alapját, mint korábban).

Mennyi a GYED ikrek esetén?

A GYED ikerszülésnél nem duplázódik meg, maximális keretösszege ugyanannyi, mint normál esetben - azonban a GYED ikrek esetén nem a gyermekek 2. hanem a 3. életévük betöltéséig vehető igénybe.

A GYED beleszámít a nyugdíjba?

A CSED, a GYED és a GYES folyósítási időszaka – amennyiben a jogosult nem folytat kereső tevékenységet - a fizetés nélküli szabadságok speciális kategóriájába tartozik: ezt a lehetőséget a munka törvénykönyve biztosítja a jogosult számára, aki ilyenkor munkabért alapesetben nem kap, ahelyett jogosult a családtámogatásokra.

Ezek az időszakok mind egészségbiztosítási jogviszonynak minősülnek és beleszámítanak a nyugdíj szempontjából szükséges szolgálati időbe, továbbá a Nők40 szempontjából is figyelembe vehetők a kedvezményes nyugdíjba vonulás tekintetében.

Mik az apa GYED előnyei, hátrányai?

A szülői GYED-et ugyanazokkal a feltételekkel opcionálisan felveheti az anya helyett az apa is, ha a pár számára így nyújt előnyösebb anyagi támogatást a juttatás (ha például az anya fizetése magasabb és az apa szeretne otthon maradni a gyermekkel, vagy ha az apa fizetésére igényelik meg a GYED-et, az anya pedig sima fizetés nélküli szabadságon otthon marad a gyermekkel). Ennek viszont az a hátránya, hogy

az anya így lemond a GYED nyújtotta TB-jogviszonyról, ami beleszámítana a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe, illetve egy esetleges későbbi CSED-hez szükséges TB-jogviszonyba.

Amennyiben az anya az apa javára lemond a GYED-ről, választhat, hogy vagy visszamegy dolgozni, sima, juttatás nélküli fizetés nélküli szabadságra megy vagy regisztrált álláskeresőként átmenetileg (90 nap) álláskeresési járadékban részesül.

Megengedett a GYED melletti munkavégzés?

Igen, GYED mellett lehet dolgozni. 2025. július óta bizonyos feltételek betartása mellett már mind a három ellátás összeegyeztethető a munka világával. CSED mellett akkor lehet dolgozni, ha az anya CSED extrát igényel, így azonban a juttatása 100%-a helyett csak annak 70%-át veheti fel. A GYED mellett a szülő (nagyszülőre és egyéb jogosultakra külön szabályok vonatkoznak) korlátlanul dolgozhat, a GYES mellett szintén.

GYED utáni szabadság kalkulátor: jár szabadság GYED alatt is?

Mivel a munka törvénykönyve szerint a CSED és a GYED munkában töltött időnek minősülnek, ez idő alatt az anya éves fizetett szabadsága nem veszik el. GYED alatt szabadság tehát változatlan módon jár az anyának, aki a hosszú idő alatt felgyűlt fizetett szabadnapokat a munkába való visszatéréskor tudja kivenni (vagyis az anya hiába tért vissza hivatalosan is dolgozni, valójában csak akkor áll ténylegesen munkába, miután letöltötte a távollétében felgyűjt szabadnapokat).

A CSED és GYED időtartama összesen 2 év, ezt követően további 1 évig GYES folyósítható. A teljes időszakra jár az anya számára az évi 20 napos alapszabadság, amelyre rájönnek az életkora, illetve a gyermekei száma után járó pótszabadnapok is. A munkáltató köteles az összes fizetett szabadságot kiadni az anyának visszatértekor.

GYED alatt felmondás és passzív GYED: mire figyeljünk?

A GYED-en lévő szülőt vagy egyéb jogosultat a családtámogatás folyósítása alatt felmondási védelem illeti meg, vagyis munkáltatója nem szüntetheti meg munkaviszonyát rendes felmondással. A munkavállaló viszont saját akaratából, illetve közös megegyezéssel bármikor felmondhat: ilyen esetben a munkaszerződésben rögzített felmondási időt vagy a közös megegyezésen alapuló felmondási időt be kell tartani.

Azt az esetet, amikor a jogosult munkaviszonya már megszűnt, azonban a GYED-re való jogosultsága továbbra is fennáll, passzív GYED-nek nevezzük. A jogosult ilyenkor továbbra is TB-jogviszonynak megfelelő időszakot él meg és kapja a havi rendszerességű juttatást, azonban nem fog tudni visszatérni előző munkaviszonyának folytatásához.

Nagyszülői GYED 2026: így mehet el GYED-re a szülő helyett a nagyszülő

Amennyiben a szülő nem tart igényt a juttatásra, vagy szeretné kérni a nagyszülő segítségét a kisgyermek nevelése során, 2020 óta a gyermek nagyszülője (az apa vagy az anya vér szerinti vagy örökbefogadó szülője, illetve annak házastársa) is felveheti helyette a GYED-et. A nagyszülői GYED abban tér el a sima, szülői GYED-től, hogy míg a szülő megkötések nélkül dolgozhat a GYED alatt, a nagyszülő kizárólag akkor folytathat mellette kereső tevékenységet, ha azt otthonában teszi.

Ebben az esetben a nagyszülőnek kell rendelkeznie az elmúlt 2 évre visszamenőleg összesen 365 napnyi társadalombiztosítási jogviszonnyal. A gyermeknek továbbra is a szülői háztartásban kell nevelkednie (a nagyszülői háztartásban is szabad rá vigyázni), bölcsődébe nem lehet beadni. Szintén feltétel, hogy legalább az egyik szülőnek is meg kell felelnie a GYED feltételeinek, illetve írásban is hozzá kell járulnia a GYED nagyszülőre történő átruházásához.

Ugyanarra a gyermekre csak egy jogosult nagyszülő veheti fel a GYED-et, azonban a juttatás több jogosultsági alapot képző unokára egymással párhuzamosan folyósítható. Az ellátás kifejezetten a dolgozó nagyszülők támogatását célozza (nyugdíjas nagyszülő nem mehet el GYED-re), számukra fizetés nélküli szabadságot és felmondási védelmet biztosít.

A GYED kalkulátor nagyszülői GYED-nél ugyanúgy számol, ahogy a sima, szülői juttatás esetében is: a támogatás összege a naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 70%-a.

Diplomás GYED 2026: kinek jár és mennyi az összege?

A GYED extra részét képezi a diplomás GYED, más néven hallgatói GYED nevű juttatás is, ami azokat a szülőket támogatja, akik nem munkaviszony, hanem tanulói jogviszony keretei között vállalnak gyermeket. A diplomás GYED feltételei szerint akkor jár a juttatás a szülőnek, ha a gyermeke születésekor fennáll a hallgatói jogviszonya, vagy ha a szülést megelőző 1 éven belül szűnt meg. Továbbá: a gyermek születését megelőző 2 éven belüli aktív félévei alapján összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie.

A diplomás GYED számítása eltér a szülői, nagyszülői GYED-étől, ugyanis a juttatás maximum összege attól függ, hogy a hallgató milyen típusú képzésben vesz/vett részt:

felsőfokú alapképzés, felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés és szakirányú továbbképzés esetén: a GYED díja 2026-ban a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70%-a, azaz bruttó 225 960 Ft (a minimálbéres szülői GYED-nek felel meg).

a GYED díja 2026-ban a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70%-a, azaz bruttó 225 960 Ft (a minimálbéres szülői GYED-nek felel meg). mesterképzés, egységes, osztatlan képzés és doktori képzés esetén: a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70%-a, azaz bruttó 261 240 Ft jár a hallgatónak (a garantált bérminimumos szülői GYED-nek felel meg).

Mindkét esetben 10% nyugdíjjárulék terheli a diplomás GYED-et, így az alapszakos hallgatóknál a támogatás nettó összege 203 364 Ft, mesterszakos hallgatóknál pedig 235 116 Ft.

Nevelőszülői GYED

A GYED igénylője lehet a nevelőszülő is, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt, amennyiben a gyermek nevelésbe vételét megelőző 2 éven belül rendelkezik 365 napnyi biztosítási idővel. A nevelőszülői GYED melletti munkavégzés is megengedett, azonban a nevelőszülő csak a gyermek születését követő 169. naptól folytathat kereső tevékenységet.

A nevelőszülői GYED alapja a jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a (bruttó 177 540 Ft), egy napra jutó összege a pedig naptári napi alap 70%-a (bruttó 10 395 Ft). A juttatást 10% nyugdíjjárulék terheli.

Mikor érkezik meg a GYED utalás 2026 hónapjaiban?

A GYED és más hozzá hasonló családtámogatások utalását a Magyar Államkincstár indítja el, alapesetben a hónap első munkanapján (mindig utólagosan folyósítják, a tárgyhónapot követő hónap elején). Kivételt képező eset a decemberi GYED utalás, amelyet nem az újév elején, hanem a karácsonyt megelőző hét első munkanapjaiban indítanak el (feltehetőleg jövő decemberben is így történik, azonban az erre vonatkozó időpontokat egyelőre nem közölte a MÁK). A GYED utalás 2026-os időpontjai előreláthatólag a következők:

2025 decemberi: 2025. december 22.

2026 januári: 2026. február 2.

2026 februári: 2026. március 2.

2026 márciusi: 2026. április 1.

2026 áprilisi: 2026. május 4.

2026 májusi: 2026. június 1.

2026 júniusi: 2026. július 1.

2026 júliusi: 2026. augusztus 3.

2026 augusztusi: 2026. szeptember 1.

2026 szeptemberi: 2026. október 1.

2026 októberi: 2026. november 2.

2026 novemberi: 2026. december 1.

2026 decemberi: 2026. december 21.

A banki átutalás és az összeg jóváírása között jellemzően 1 nap telik el, postai kifizetés esetén pedig számoljunk a fent jelzett dátumokon felüli 2-4 napos postai ügyintézési idővel is (azonban a GYED kifizetése utóbbi esetben is megtörténik a hónap 10. napjáig).

A GYED igénylés és lemondás menete

A szülői GYED kérelem (CSED-del egyszerre is kérvényezhető) benyújtása a jogosult foglalkoztatójánál történik (akkor is, ha időközben megszűnt a biztosítotti jogviszonya). Álláskeresési járadékban részesülőknek a munkaügyi központnál, egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, valamint önfoglalkoztatóknak a székhelyük/lakóhelyük szerint illetékes kormányhivatalnál kell leadniuk a vonatkozó GYED igazolásokat és kérelmeket:

A kérelem mellett a következő GYED igazolások szükségesek:

ha nem ugyanaz a személy igényelte a GYED-et, mint a CSED-et: a gyermek születési anyakönyvi kivonata;

örökbefogadás esetén: az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozat és az örökbefogadási eljárás megindításáról szóló igazolás;

családba fogadó gyám esetén: gyámkirendelésről szóló határozat;

korábban a TB-kiskönyvre is szükség volt, azonban ez az okmány 2025-tel bezárólag megszűnik.

Amennyiben nem sima szülői GYED-et, hanem a GYED extra valamelyik típusát igényeljük, esetünknek megfelelően a következő GYED kérelmek egyikét kell leadnunk:

A GYED visszamenőleg is megigényelhető: legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg lehet kérvényezni, így legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától állapíthatják meg. A foglalkoztató, vagy a kérelmet átvevő hivatalos szerv GYED igazolást ad a dokumentumok beérkezéséről, ezt követően a MÁK kiállt egy GYED határozatot, amelyben hivatalosan közlik, hogy a jogosult esetében mennyi lesz a GYED összege.

A GYED lemondása szintén egy hivatalos formanyomtatvány leadásával történik a jogosult munkáltatójánál vagy a kormányhivatalnál. A Kérelem csecsemőgondozási díjról, gyermekgondozási díjról, örökbefogadói díjról történő lemondáshoz c. GYED lemondó nyilatkozat kitöltésével tudjuk megszüntetni az ellátás folyósítását, például abban az esetben, ha a támogatást át szeretnénk engedni a gyermek másik szülőjének vagy nagyszülőjének.