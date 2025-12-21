Charlie Kirk özvegye nyíltan támogatásáról biztosította J. D. Vance alelnök jövőbeli elnöki ambícióit.
Kiszivárgott, Putyin nem adja fel: a teljes volt szovjet blokkot magáénak akarja, nem tervez meghátrálni
Az amerikai hírszerzés megítélése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is ragaszkodik eredeti háborús céljaihoz. Ezek nemcsak Ukrajna teljes elfoglalását, hanem a korábbi szovjet érdekszférához tartozó európai államok feletti befolyás visszaszerzését is magukban foglalják. Ez az értékelés ellentétben áll a Trump-kormányzat béketárgyalóinak optimista nyilatkozataival.
Hat, az amerikai titkosszolgálatokhoz közel álló forrásra hivatkozva a Reuters arról számolt be, hogy Washington hírszerzési apparátusa továbbra is úgy látja: az orosz elnök nem mondott le maximális területi ambícióiról. Ez éles ellentmondásban áll Donald Trump békediplomatáinak nyilatkozataival, amelyek szerint Moszkva kész lenne kompromisszumos rendezésre - írja a Reuters.
A békefolyamat előmozdításán dolgozó amerikai tisztségviselők olyan megállapodáson dolgoznak, amely az eddigieknél jóval szerényebb orosz területi nyereséggel járna. Még egy ilyen kompromisszum is súlyos veszteséget jelentene Kijev számára.
A mostani hírszerzési értékelések nemcsak Putyin azon kijelentéseivel állnak szemben, amelyekben tagadja, hogy Oroszország veszélyt jelentene az európai országokra. Megerősítik azt a gyakorlatilag a 2022 februárjában indított invázió óta változatlan nyugati titkosszolgálati álláspontot is, amely szerint az orosz vezetés hosszú távú stratégiai célja nem csupán Ukrajna teljes megszállása.
A hírszerzési elemzések szerint Moszkva arra törekszik, hogy visszaszerezze ellenőrzését a korábbi szovjet befolyási övezethez tartozó államok – köztük egyes NATO-tagországok – felett.
Mike Quigley, a képviselőház hírszerzési bizottságának demokrata párti tagja úgy fogalmazott: "A hírszerzési információk mindig azt mutatták, hogy Putyin többet akar." Hozzátette: "Az európaiak meg vannak győződve erről. A lengyelek teljesen meg vannak győződve erről. A balti államok úgy gondolják, hogy ők lesznek az elsők."
Az orosz elnök pénteki év végi sajtótájékoztatóján visszautasította a felelősséget a háborúért. "Nem tartjuk magunkat felelősnek az emberéletek elvesztéséért, mert nem mi kezdtük ezt a háborút. Az az ukrajnai alkotmányellenes fegyveres puccs után kezdődött" – jelentette ki, a 2013–2014-es kijevi forradalomra utalva.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Putyin részletesen ismertette álláspontját a NATO keleti bővítéséről, amelyet Moszkva a saját biztonsági érdekei megsértéseként értékel. "Ahogy mondjuk, átvertek minket; egyszerűen figyelmen kívül hagyták a biztonsági érdekeinket" – hangsúlyozta. Szerinte Oroszország csak akkor szüntetheti be az ukrajnai hadműveleteket, "amikor közép- és hosszú távon garantálják a biztonsági feltételeit".
Az orosz államfő kijelentette, hogy kész együttműködni Washingtonnal és az európai fővárosokkal, de csakis "egyenlő alapon, egymást tiszteletben tartva". Békekészségét hangsúlyozva azt is megemlítette, hogy az orosz erők 2024-ben mintegy 6000 négyzetkilométernyi területet foglaltak el Ukrajnában.
Az amerikai kormányzat reakciója egyelőre nem egyértelmű. Keith Witkoff, Trump főtárgyalója korábban olyan kijelentéseket tett, amelyek gyakorlatilag elismerik Moszkva igényét négy ukrajnai tartományra és a Krím-félszigetre.
Marco Rubio külügyminiszter pénteken óvatosabban fogalmazott: "Nem tudom, hogy Putyin megállapodást akar-e kötni, vagy az egész országot meg akarja szerezni. Ezeket a dolgokat ő maga mondta nyíltan. Tudjuk, mit akartak elérni a háború kezdetén. Ezeket a célokat nem érték el."
Mi történt? Minden bíborost a Vatikánba rendelt XIV. Leó pápa: rendkívüli tanácskozást hirdetett az egyházfő
XIV. Leó meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait.
A játékipar jól szemlélteti a globális kereskedelem átalakulását.
Most érhet igazán magasra az Epstein-botrány: rengeteg ismert ember szerepel az eddig titkos iratokban
Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epstein-ügy több százezer oldalnyi iratát.
Ukrajnától több ezer kilométerre csaptak le az ukrán drónok: végzetes csapást mértek orosz célpontokra
Ukrán drónok a líbiai partok közelében, eddig példa nélküli távolságban támadtak meg egy orosz olajszállító hajót a Földközi-tengeren.
Sokkoló, amit a meteorológusok jósolnak: erre Magyarországon sem lehet felkészülni, küszöbön a katasztrófa
A Met Office előrejelzése szerint 2026-ban is 1,4°C felett marad a globális átlaghőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest.
A Kreml álláspontja változatlanul merev, miközben az Egyesült Államok egyre intenzívebben próbál diplomáciai megoldást találni a konfliktusra.
Emmanuel Macron francia elnök úgy véli, hogy "hasznos lenne", ha Európa újra párbeszédet kezdene Putyinnal.
Korlátozták a teherautók közlekedését, leállították a kültéri munkálatokat , repülőgépjáratokat mondtak le, és azt tanácsolták, hogy a gyerekek ne menjenek az utcára.
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
Trump februárban még hitt abban, hogy Putyin békét akar.
A döntéssel az ország egy később jelentkező, nehezen tervezhető pénzügyi kockázattól szabadult meg.
Az új központ összefogja Németország szövetségi és 16 tartományi rendőri erőit is.
Orosz-ukrán helyzet: megszólalt a katonai szakértő - sovány vigasz, ha tényleg csak ennyit kap Ukrajna a háború után
Az új kötelezettségvállalásokból egy újabb Budapesti Memorandum vagy Minszki Megállapodás lesz.
Negyedszázalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Bank of England, válaszul a tartósan gyenge brit gazdasági teljesítményre és a magas munkanélküliségre.
Az Európai Központi Bank csütörtökön sorozatban negyedszer is változatlanul hagyta az irányadó betéti kamatot.
Többmilliárdos fegyvercsomag mellett döntött Amerika: súlyos haragra gerjedhet Kína, mi lesz a válaszlépés?
Az Egyesült Államok szerdán jóváhagyta Tajvan eddigi legnagyobb fegyverbeszerzését: a 11,1 milliárd dolláros csomag a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette érkezik.
A lengyel miniszterelnök a tárgyalások szünetében rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen drámai hangvételben beszélt a befagyasztott orosz vagyonról zajló megbeszélések tétjéről.
Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás...
Az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.