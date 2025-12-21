Kiszivárgott, Putyin nem adja fel: a teljes volt szovjet blokkot magáénak akarja, nem tervez meghátrálni

Az amerikai hírszerzés megítélése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is ragaszkodik eredeti háborús céljaihoz. Ezek nemcsak Ukrajna teljes elfoglalását, hanem a korábbi szovjet érdekszférához tartozó európai államok feletti befolyás visszaszerzését is magukban foglalják. Ez az értékelés ellentétben áll a Trump-kormányzat béketárgyalóinak optimista nyilatkozataival.

Hat, az amerikai titkosszolgálatokhoz közel álló forrásra hivatkozva a Reuters arról számolt be, hogy Washington hírszerzési apparátusa továbbra is úgy látja: az orosz elnök nem mondott le maximális területi ambícióiról. Ez éles ellentmondásban áll Donald Trump békediplomatáinak nyilatkozataival, amelyek szerint Moszkva kész lenne kompromisszumos rendezésre - írja a Reuters.

A békefolyamat előmozdításán dolgozó amerikai tisztségviselők olyan megállapodáson dolgoznak, amely az eddigieknél jóval szerényebb orosz területi nyereséggel járna. Még egy ilyen kompromisszum is súlyos veszteséget jelentene Kijev számára.

A mostani hírszerzési értékelések nemcsak Putyin azon kijelentéseivel állnak szemben, amelyekben tagadja, hogy Oroszország veszélyt jelentene az európai országokra. Megerősítik azt a gyakorlatilag a 2022 februárjában indított invázió óta változatlan nyugati titkosszolgálati álláspontot is, amely szerint az orosz vezetés hosszú távú stratégiai célja nem csupán Ukrajna teljes megszállása.

A hírszerzési elemzések szerint Moszkva arra törekszik, hogy visszaszerezze ellenőrzését a korábbi szovjet befolyási övezethez tartozó államok – köztük egyes NATO-tagországok – felett.

Mike Quigley, a képviselőház hírszerzési bizottságának demokrata párti tagja úgy fogalmazott: "A hírszerzési információk mindig azt mutatták, hogy Putyin többet akar." Hozzátette: "Az európaiak meg vannak győződve erről. A lengyelek teljesen meg vannak győződve erről. A balti államok úgy gondolják, hogy ők lesznek az elsők."

Az orosz elnök pénteki év végi sajtótájékoztatóján visszautasította a felelősséget a háborúért. "Nem tartjuk magunkat felelősnek az emberéletek elvesztéséért, mert nem mi kezdtük ezt a háborút. Az az ukrajnai alkotmányellenes fegyveres puccs után kezdődött" – jelentette ki, a 2013–2014-es kijevi forradalomra utalva.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Putyin részletesen ismertette álláspontját a NATO keleti bővítéséről, amelyet Moszkva a saját biztonsági érdekei megsértéseként értékel. "Ahogy mondjuk, átvertek minket; egyszerűen figyelmen kívül hagyták a biztonsági érdekeinket" – hangsúlyozta. Szerinte Oroszország csak akkor szüntetheti be az ukrajnai hadműveleteket, "amikor közép- és hosszú távon garantálják a biztonsági feltételeit".

Az orosz államfő kijelentette, hogy kész együttműködni Washingtonnal és az európai fővárosokkal, de csakis "egyenlő alapon, egymást tiszteletben tartva". Békekészségét hangsúlyozva azt is megemlítette, hogy az orosz erők 2024-ben mintegy 6000 négyzetkilométernyi területet foglaltak el Ukrajnában.

Az amerikai kormányzat reakciója egyelőre nem egyértelmű. Keith Witkoff, Trump főtárgyalója korábban olyan kijelentéseket tett, amelyek gyakorlatilag elismerik Moszkva igényét négy ukrajnai tartományra és a Krím-félszigetre.

Marco Rubio külügyminiszter pénteken óvatosabban fogalmazott: "Nem tudom, hogy Putyin megállapodást akar-e kötni, vagy az egész országot meg akarja szerezni. Ezeket a dolgokat ő maga mondta nyíltan. Tudjuk, mit akartak elérni a háború kezdetén. Ezeket a célokat nem érték el."