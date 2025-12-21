Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 51. játékhéten vasárnap

Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 1 milliárd 40 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?

A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 1 milliárd 40 millió forint volt.

Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.

A Hatoslottó 51 heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:

10; 11; 12; 17; 27; 36.

Ezen a héten (51.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson (52. hét, csütörtök) a főnyeremény várhatóan 1 milliárd 110 millió forint lesz.

További nyeremények:

3 találatos: 2 970 Ft

4 találatos: 9 080 Ft

5 találatos: 419 630 Ft

Jokerszám: 170109

Ezen a héten nem volt telitalálat, így jövő héten 65 millió forint lesz a főnyeremény a Jokeren.

