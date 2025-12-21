Az elmúlt öt évben a hazai utazócirkuszok mintegy fele szűnt meg, az elsőszámú felelős a koronavírus járvány volt, ám a magas üzemeltetési költségek is szerepet...
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 51. játékhéten vasárnap
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 1 milliárd 40 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 1 milliárd 40 millió forint volt.
Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.
A Hatoslottó 51 heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:
10; 11; 12; 17; 27; 36.
Ezen a héten (51.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson (52. hét, csütörtök) a főnyeremény várhatóan 1 milliárd 110 millió forint lesz.
További nyeremények:
- 3 találatos: 2 970 Ft
- 4 találatos: 9 080 Ft
- 5 találatos: 419 630 Ft
Jokerszám: 170109
Ezen a héten nem volt telitalálat, így jövő héten 65 millió forint lesz a főnyeremény a Jokeren.
