Fontos bejelentés jött a SZÉP kártyákról: erről tudj, mielőtt karácsony előtti költekezésbe kezdesz

A tavalyi év vége kiemelten forgalmas volt a SZÉP kártyás költések szempontjából – decemberben az ételházhozszállítási szolgáltatásokra költöttek legtöbbet a kártyabirtokosok, miközben a szállásfoglalások átlagértéke is emelkedett. A december a nyári időszak mellett hagyományosan a SZÉP kártyás fizetések egyik legforgalmasabb hónapja, idén pedig tovább növelheti a költéseket, hogy e hónaptól már hideg-élelmiszerre is felhasználható a cafeteria elem.

A nyári hónapok után decemberben költöttek a legtöbbet SZÉP kártyával a K&H Bank felhasználói - 432 000 tranzakció során több, mint 3 milliárd forint értékben. A bank közlése szerint ügyfeleik múlt decemberi költései alapján az ételrendelési szolgáltatások voltak a legnépszerűbbek, ezt követték a szállásfoglalások.

A tavaly decemberi adatoknak egyik fő tanulsága volt számunkra, hogy ebben az időszakban növekszik a mindennapi étkezési szolgáltatások iránti igény, ezért az idei évben jól támogatja a felhasználók igényeit, hogy idén december 1-jétől már hideg élelmiszert is vásárolhatnak a SZÉP kártya keretükből. Emellett az is tovább ösztönözheti a SZÉP kártya használatát, hogy az idei évben már lakásfelújításra is használható a juttatási összeg fele, így az otthon kisebb átalakítása, berendezési tárgyak vásárlása is megoldható a segítségével

– hangsúlyozta Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv szegmens marketing vezetője. Hozzátette: a pénzintézet folyamatosan fejleszti elektronikus megoldásait, ennek eredményeként már 2023-ban, elsőként bevezette a digitális SZÉP kártyát, amellyel a felhasználók - az év végi csúcsidőszakban is - könnyen és gyorsan használhatják fel a juttatást.

Az idei ünnepi időszakban nagy eséllyel új irányt vesznek a SZÉP kártya birtokosok fizetési és fogyasztási szokásai, köszönhetően az új felhasználási lehetőségeknek. Emlékeztettek: a K&H kkv bizalmi index legfrissebb kutatási adatai alapján a hazai vállalkozások 35 százaléka nyújt béren kívüli juttatásokat, amelyek közül továbbra is a SZÉP kártya a legelterjedtebb. A vásárlók pedig szívesen élnek a cafeteria elemmel.