Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer ügyvezetője szerint az árrésstop miatt elmaradtak az indokolt áremelések, miközben a költségek érdemben nőttek.
Fontos bejelentés jött a SZÉP kártyákról: erről tudj, mielőtt karácsony előtti költekezésbe kezdesz
A tavalyi év vége kiemelten forgalmas volt a SZÉP kártyás költések szempontjából – decemberben az ételházhozszállítási szolgáltatásokra költöttek legtöbbet a kártyabirtokosok, miközben a szállásfoglalások átlagértéke is emelkedett. A december a nyári időszak mellett hagyományosan a SZÉP kártyás fizetések egyik legforgalmasabb hónapja, idén pedig tovább növelheti a költéseket, hogy e hónaptól már hideg-élelmiszerre is felhasználható a cafeteria elem.
A nyári hónapok után decemberben költöttek a legtöbbet SZÉP kártyával a K&H Bank felhasználói - 432 000 tranzakció során több, mint 3 milliárd forint értékben. A bank közlése szerint ügyfeleik múlt decemberi költései alapján az ételrendelési szolgáltatások voltak a legnépszerűbbek, ezt követték a szállásfoglalások.
A tavaly decemberi adatoknak egyik fő tanulsága volt számunkra, hogy ebben az időszakban növekszik a mindennapi étkezési szolgáltatások iránti igény, ezért az idei évben jól támogatja a felhasználók igényeit, hogy idén december 1-jétől már hideg élelmiszert is vásárolhatnak a SZÉP kártya keretükből. Emellett az is tovább ösztönözheti a SZÉP kártya használatát, hogy az idei évben már lakásfelújításra is használható a juttatási összeg fele, így az otthon kisebb átalakítása, berendezési tárgyak vásárlása is megoldható a segítségével
– hangsúlyozta Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv szegmens marketing vezetője. Hozzátette: a pénzintézet folyamatosan fejleszti elektronikus megoldásait, ennek eredményeként már 2023-ban, elsőként bevezette a digitális SZÉP kártyát, amellyel a felhasználók - az év végi csúcsidőszakban is - könnyen és gyorsan használhatják fel a juttatást.
Az idei ünnepi időszakban nagy eséllyel új irányt vesznek a SZÉP kártya birtokosok fizetési és fogyasztási szokásai, köszönhetően az új felhasználási lehetőségeknek. Emlékeztettek: a K&H kkv bizalmi index legfrissebb kutatási adatai alapján a hazai vállalkozások 35 százaléka nyújt béren kívüli juttatásokat, amelyek közül továbbra is a SZÉP kártya a legelterjedtebb. A vásárlók pedig szívesen élnek a cafeteria elemmel.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
Az átlagosnál több esetben kellett visszahívni terméket Magyarországon 2025-ben. A fő ok: mikrobiológiai szennyeződés.
Bolti és éttermi halászleveket kóstolt vakteszten a TikTokon ismert magyar szakács, brgs_thamek, hogy kiderüljön, melyik éri meg igazán az árát.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
Budapest turisztikai vonzerejét elsősorban a város épített öröksége, kulturális kínálata és gasztronómiája határozza meg, nem pedig a prémium kategóriás üzletek száma.
A korábbi tendenciákhoz hasonlóan idén is az ingyenes hirdetések voltak a legkeresettebbek a használtpiacon, de nagy értékű áruk is szép számmal találtak gazdára.
Óriási bejelentést tett a Tesco: nem semmi, kivel lépnek partnerségre, ennek rengeteg vásárló fog örülni
A Tesco stratégiai partnerségre lépett a francia Mistral AI startuppal, hogy mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal optimalizálja üzleti folyamatait.
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen...
Az ünnepek közeledtével minden évben újra felmerül a dilemma: élő vagy műfenyő kerüljön az otthonokba.
Karácsonyfaárusok szerint évek óta visszatérő gond, hogy az ünnepek közeledtével egyre több fenyőfa tűnik el a standokról:
Tavaly 10 milliónál is több palackot váltottunk vissza egy-egy napon a karácsonyi ünnepek után.
Németország lesz az EU legnagyobb karácsonyi költekezője 2025-ben, miközben az eurózónában emelkedő inflációval és játékbiztonsági kihívásokkal kell szembenézni a vásárlóknak.
Itt a bejelentés, új világmárka érkezik Magyarországra: ekkor nyit az első üzlet, indul el a webshop
A márka Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában és Indiában is debütál franchise-partnerségeken keresztül
Egyre több panasz érkezik a fogyasztóvédőkhöz a csomagküldő cégek és webáruházak működésével kapcsolatban.
Az örökzöld retro játékokon túl minden évben rengeteg újdonság jelenik meg, amelyet nehéz nyomonkövetni és a kínálat is egyre csak nő. Megkönnyítjük a választást.
Míg tíz évvel ezelőtt főként az Iszlám Államhoz köthető szervezett terrortámadásokról beszélhettünk, addig az utóbbi években ezeket felváltották a magányos elkövetők merényletei.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025 is izgalmas évet hozott az elektronikai piacon: a magyar vásárlók továbbra is előszeretettel nyúltak a játékkonzolokhoz, okostelefonokhoz és laptopokhoz.
Elképesztő csalásra derült fény: rengeteg magyart verhettek át ilyen termékekkel, bődületes pénzük bánta
Több mint ezer, ismert sportmárkák és külföldi klubcsapatok logójával ellátott hamis terméket találtak a pénzügyőrök egy vállalkozás székhelyén.
Gigantikus cigifogás Magyarországon: döbbenetes képsorokat közöltek a hatóságok, erre még ők sem számítottak
Emellett kábítószergyanús növényi anyag is előkerült, ezért a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget.
Ilyen még nem volt, karácsonyi vásárt rendez Budapesten az Aldi: filléres lángost és forralt bort is fognak árulni
Az ALDI Magyarország saját karácsonyi vásárt nyit Budapest belvárosában, hogy az ünnepi készülődés hangulatát valóban mindenki számára elérhetővé tegye.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.