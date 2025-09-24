Zala megyei Kisbárkány került a figyelem középpontjába, miután helyi rendeletében kimondta: nem létesíthet lakcímet a községben az, aki büntetlen előéletű.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít. Az ORFK a Pénzcentrummal most azt közölte, 2024-ben 3 079, míg 2025 első nyolc hónapjában 1 924 ilyen bűnesetet regisztráltak a hatóságok. A szigorítás óta összesen közel 13 ezer sofőrt kaptak el, akik tiltás ellenére vezettek. Emellett tavaly 10 372, idén január és június között pedig újabb 5 450 ember jogosítványát vették el a rendőrök különböző szabályszegések miatt.
2021. májusában lépett életbe a Büntetőtörvénykönyv azon módosítása (a 239./B paragrafus), amely jócskán szigorította az eltiltás hatálya alatti járművezetés szankcióját. Eszerint ha valaki az ellene kiszabott szankciók ellenére is volán mögé ül, akár börtönbe is kerülhet, maximum 3 évre.
"A Btk. rendelkezései szerint aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki a bűncselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."
Kiváncsiak voltunk, hogy hány sofőrrel szemben intézkedtek a hatóságok az utóbbi időben a fenti bűncselekmény miatt - ezért a rendőrséghez fortultunk. Az Országos Rendőr-főkapitányság a Pénzcentrum kérdésére most azt közölte, hogy a rendőri eljárásban regisztrált járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmények száma a rendőrség vonatkozó statisztikai adatbázisa, az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatai alapján az elmúlt és az idei évben, országos viszonylatban a következőképpen alakultak:
- 2024. évben 3 079
- 2025. I-VIII. hó 1 924 esetet regisztráltak (a 2025. évre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek).
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által kért adatok ENyÜBS rendszeréből származnak, amely úgynevezett követő statisztika: minden esetben a már lezárt eljárások számáról ad tájékoztatást. Az adatbázis tehát nem az elkövetési idő, hanem a statisztikában való rögzítés időpontja szerint tartalmazza a bűncselekményeket
- tették hozzá.
Korábban a hatóság arról tájékoztatott, hogy 2021-ben 1216, 2022-ben 3188, 2023-ban pedig 3391 esetben indult eljárás a szóban forgó bűncsekekmény miatt, azaz összességében a szigorítás érvénybe lépése óta csakem 13 ezer esetben kaptak el eltiltás alatt vezetőket. Azaz 2024-ben valamelyest csökkent az esetszám a korábbi évekhez képest - ez persze nem jelenti azt, hogy csökkent volna az eltiltás alatt vezetők száma, hiszen sok esetben el ezeket a sofőröket nem kerítik kézre a hatóságok.
Rengeteg magyarnak ugrott a jogosítványa
Megkérdeztük azt is, hogy az elmúlt egy évben hány embernek vették el a jogosítványát a rendőrök. Ezzel kapcsolatban az ORFK kifejtette: a jogosítvány bevonásáról a közlekedési hatóság dönthet. Ez történhet például akkor, ha valaki a közlekedési szabálysértésekért járó büntetőpontokból eléri a törvényben meghatározott maximumot. Ilyenkor a hatóság határozatban rendeli el a jogosítvány bevonását, és kötelezi az érintettet annak leadására.
A helyszínen a rendőr is elveheti a jogosítványt, ha a jogszabály ezt lehetővé teszi. A szabálysértési hatóság külön intézkedésként el is tilthatja az illetőt a járművezetéstől, ha például engedélyhez kötött jármű vezetésének szabályait megszegi.
2024-ben 10 372 emberrel, 2025 első félévében pedig 5 450 emberrel szemben hoztak ilyen eltiltó intézkedést.
A bíróság hatáskörébe tartozó ügyekről (például engedély nélküli vezetés vagy ha valaki átengedi a vezetést olyannak, akinek nincs jogosítványa) a rendőrség nem tud pontos adatot adni.
Elég pár szabálysértés
A statisztikákból nem derül ki, hány autós jogosítványát vették el azért, mert összegyűjtötte a maximális előéleti pontszámot. A szabály szerint ha valaki három éven belül eléri a 18 pontot, a nyilvántartó értesíti az okmányirodát, amely nyolc napon belül fél évre bevonja a jogosítványt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A pontok önmagukban addig nem járnak következménnyel, amíg nem haladják meg a 18-at, de a gyűjtögetés meglehetősen könnyű. Példák:
- vezetés közbeni mobilozás vagy lakott területen bekapcsolatlan biztonsági öv: 3 pont,
- autóúton, autópályán öv nélküli vezetés: 5 pont,
- kanyarodási szabályok megszegése: 3 pont,
- jobbra tartás elmulasztása: 1 pont,
- engedély nélküli vezetés: 5 pont,
- vagy előzés szabályainak megsértése, illetve leállósávban haladás: 6 pont,
- gyorshajtás: 4–8 pont, a sebességtúllépés mértékétől függően,
- piroson áthajtás: 8 pont,
- legsúlyosabb esetek (pl. cserbenhagyás, ittas vagy bódult állapotban vezetés, közúti veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása): 11 pont.
Van azonban egy „biztonsági jelzés” is a rendszerben. Ha valaki eléri a 13 pontot, a nyilvántartó értesítést küld. Ekkor lehetőség nyílik önkéntes utánképzésre, amellyel a pontok csökkenthetők – ezt évente egyszer lehet igénybe venni.
- 13 pont alatt akár 9 pont is levonható,
- 14–17 pont között 6 ponttal mérsékelhető az állomány.
Fontos azonban: ha a vezető kapott 9 pontos büntetést, akkor az utánképzés után sem mehet 9 pont alá a pontszáma.
Ha egyszer elvették, nagyon nehéz visszaszerezni
Ha valakinek bevonják a jogosítványát, nem elég kivárni az eltiltás idejét: a visszakapáshoz kötelező utánképzésen kell részt vennie. Ez kötelező azoknak, akiket a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra eltiltott a vezetéstől, akiket a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt tiltott el, illetve akiknek a jogosítványát a pontrendszer alapján vonták be.
A vezetői engedélyt csak akkor adják vissza, ha az érintett igazolja, hogy az utánképzést elvégezte.
Nem kötelező utánképzés, ha az eltiltás csak bizonyos járműkategóriára vonatkozik, és nem jár a jogosítvány teljes bevonásával, vagy ha a vezetői engedélyt kizárólag egy 9 pontos jogsértés miatt vették el.
Az utánképzés tartalma és hossza attól függ, hogy a sofőr milyen szabályszegést követett el – más feltételekkel kell visszaszereznie a jogosítványát annak, aki gyorshajtott, és máshogy, aki például ittas vagy bódult állapotban ült volán mögé.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A sofőr vita nélkül elismerte, hogy ittas - és ezt alá is támasztotta, mikor kiszállt a kocsijából.
Itt a bejelentés, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: nem veheti meg akárki, ennyibe fog kerülni
Az M1-es, M7-es és M3-as autópályákat bővítik hamarosan, és új matricarendszert is bevezetnek.
Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
A zsúfoltság megszüntetésére a fizetős parkolást vezetnék be a XV. kerületben – szeptember 25-én dönthetnek róla.
A legfelsőbb bíróság kimondta: több autókereskedő gyakorlata sokszor tisztességtelen.
Az autósoknak érdemes figyelni: szeptember 19. és 21. között ezeknél a benzinkutaknál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak
A magyar autósok többsége továbbra is bizalmatlan az elektromos autózással szemben – derül ki egy több mint 1500 fő bevonásával végzett kutatásból.
Új kínai autómárka jelent meg Magyarországon: indul az offenzíva, három modellel tarolnának a piacon
Az XPENG kínai elektromosautó-gyártó hivatalosan is belépett a magyar piacra. Az értékesítés ősszel indul, elsőként a P7, a G6 és a G9 modellekkel.
Minden eddiginél több e-matricát vásárolt az utazóközönség idén nyáron: 4 millió 786 ezer úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők június, július és augusztus hónapban.
Megérkezett a Kia újgenerációs népautója: tarolhat Magyarországon, hibridként is meg lehet majd venni
Bemutatkozott a Kia legújabb dobása, a K4, amely minden bizonnyal a Ceed-családot fogja váltani a palettán.
Szeptember 18-tól életbe lép az a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért kiszabható bírság mértékét.
Most érkezett! Hivatalos, ekkor indul be a szegedi BYD-gyár: fontos részletet árult el a kínai óriáscég
A BYD megerősítette, hogy 2025 végén elindul a szegedi gyár a Dolphin Surf modell gyártásával.
Bár az Audi győri gyárában 720 fővel csökkent a dolgozói létszám, ez a magyar autóiparban visszafogottnak számít.
A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal csütörtöktől.
A BMW októbertől kezdi meg az iX3 elektromos modelljének gyártását új debreceni üzemében.
Mi folyik itt? Teljesen leállt a gigászi autógyár: rengeteg ember nem tud dolgozni, mi lesz így velük?
A döntés célja, hogy biztosítsák a vállalat globális működésének biztonságos és ellenőrzött újraindítását.
Sok autós panaszkodik a szembejövő forgalom túl erős fénye miatt. Az ADAC műszaki szakemberei ezért LED-fényszórórendszereket vizsgáltak meg.
Elon Musk egymilliárd dollár értékben vásárolt Tesla-részvényeket, ami közel 3,6 százalékos árfolyamemelkedést eredményezett.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is