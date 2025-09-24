Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény

Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít. Az ORFK a Pénzcentrummal most azt közölte, 2024-ben 3 079, míg 2025 első nyolc hónapjában 1 924 ilyen bűnesetet regisztráltak a hatóságok. A szigorítás óta összesen közel 13 ezer sofőrt kaptak el, akik tiltás ellenére vezettek. Emellett tavaly 10 372, idén január és június között pedig újabb 5 450 ember jogosítványát vették el a rendőrök különböző szabályszegések miatt.

2021. májusában lépett életbe a Büntetőtörvénykönyv azon módosítása (a 239./B paragrafus), amely jócskán szigorította az eltiltás hatálya alatti járművezetés szankcióját. Eszerint ha valaki az ellene kiszabott szankciók ellenére is volán mögé ül, akár börtönbe is kerülhet, maximum 3 évre.

"A Btk. rendelkezései szerint aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki a bűncselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

Kiváncsiak voltunk, hogy hány sofőrrel szemben intézkedtek a hatóságok az utóbbi időben a fenti bűncselekmény miatt - ezért a rendőrséghez fortultunk. Az Országos Rendőr-főkapitányság a Pénzcentrum kérdésére most azt közölte, hogy a rendőri eljárásban regisztrált járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmények száma a rendőrség vonatkozó statisztikai adatbázisa, az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatai alapján az elmúlt és az idei évben, országos viszonylatban a következőképpen alakultak:

2024. évben 3 079

2025. I-VIII. hó 1 924 esetet regisztráltak (a 2025. évre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által kért adatok ENyÜBS rendszeréből származnak, amely úgynevezett követő statisztika: minden esetben a már lezárt eljárások számáról ad tájékoztatást. Az adatbázis tehát nem az elkövetési idő, hanem a statisztikában való rögzítés időpontja szerint tartalmazza a bűncselekményeket

- tették hozzá.

Korábban a hatóság arról tájékoztatott, hogy 2021-ben 1216, 2022-ben 3188, 2023-ban pedig 3391 esetben indult eljárás a szóban forgó bűncsekekmény miatt, azaz összességében a szigorítás érvénybe lépése óta csakem 13 ezer esetben kaptak el eltiltás alatt vezetőket. Azaz 2024-ben valamelyest csökkent az esetszám a korábbi évekhez képest - ez persze nem jelenti azt, hogy csökkent volna az eltiltás alatt vezetők száma, hiszen sok esetben el ezeket a sofőröket nem kerítik kézre a hatóságok.

Rengeteg magyarnak ugrott a jogosítványa

Megkérdeztük azt is, hogy az elmúlt egy évben hány embernek vették el a jogosítványát a rendőrök. Ezzel kapcsolatban az ORFK kifejtette: a jogosítvány bevonásáról a közlekedési hatóság dönthet. Ez történhet például akkor, ha valaki a közlekedési szabálysértésekért járó büntetőpontokból eléri a törvényben meghatározott maximumot. Ilyenkor a hatóság határozatban rendeli el a jogosítvány bevonását, és kötelezi az érintettet annak leadására.

A helyszínen a rendőr is elveheti a jogosítványt, ha a jogszabály ezt lehetővé teszi. A szabálysértési hatóság külön intézkedésként el is tilthatja az illetőt a járművezetéstől, ha például engedélyhez kötött jármű vezetésének szabályait megszegi.

2024-ben 10 372 emberrel, 2025 első félévében pedig 5 450 emberrel szemben hoztak ilyen eltiltó intézkedést.

A bíróság hatáskörébe tartozó ügyekről (például engedély nélküli vezetés vagy ha valaki átengedi a vezetést olyannak, akinek nincs jogosítványa) a rendőrség nem tud pontos adatot adni.

Elég pár szabálysértés

A statisztikákból nem derül ki, hány autós jogosítványát vették el azért, mert összegyűjtötte a maximális előéleti pontszámot. A szabály szerint ha valaki három éven belül eléri a 18 pontot, a nyilvántartó értesíti az okmányirodát, amely nyolc napon belül fél évre bevonja a jogosítványt.

A pontok önmagukban addig nem járnak következménnyel, amíg nem haladják meg a 18-at, de a gyűjtögetés meglehetősen könnyű. Példák:

vezetés közbeni mobilozás vagy lakott területen bekapcsolatlan biztonsági öv: 3 pont,

autóúton, autópályán öv nélküli vezetés: 5 pont,

kanyarodási szabályok megszegése: 3 pont,

jobbra tartás elmulasztása: 1 pont,

engedély nélküli vezetés: 5 pont,

vagy előzés szabályainak megsértése, illetve leállósávban haladás: 6 pont,

gyorshajtás: 4–8 pont, a sebességtúllépés mértékétől függően,

piroson áthajtás: 8 pont,

legsúlyosabb esetek (pl. cserbenhagyás, ittas vagy bódult állapotban vezetés, közúti veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása): 11 pont.

Van azonban egy „biztonsági jelzés” is a rendszerben. Ha valaki eléri a 13 pontot, a nyilvántartó értesítést küld. Ekkor lehetőség nyílik önkéntes utánképzésre, amellyel a pontok csökkenthetők – ezt évente egyszer lehet igénybe venni.

13 pont alatt akár 9 pont is levonható,

14–17 pont között 6 ponttal mérsékelhető az állomány.

Fontos azonban: ha a vezető kapott 9 pontos büntetést, akkor az utánképzés után sem mehet 9 pont alá a pontszáma.

Ha egyszer elvették, nagyon nehéz visszaszerezni

Ha valakinek bevonják a jogosítványát, nem elég kivárni az eltiltás idejét: a visszakapáshoz kötelező utánképzésen kell részt vennie. Ez kötelező azoknak, akiket a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra eltiltott a vezetéstől, akiket a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt tiltott el, illetve akiknek a jogosítványát a pontrendszer alapján vonták be.

A vezetői engedélyt csak akkor adják vissza, ha az érintett igazolja, hogy az utánképzést elvégezte.

Nem kötelező utánképzés, ha az eltiltás csak bizonyos járműkategóriára vonatkozik, és nem jár a jogosítvány teljes bevonásával, vagy ha a vezetői engedélyt kizárólag egy 9 pontos jogsértés miatt vették el.

Az utánképzés tartalma és hossza attól függ, hogy a sofőr milyen szabályszegést követett el – más feltételekkel kell visszaszereznie a jogosítványát annak, aki gyorshajtott, és máshogy, aki például ittas vagy bódult állapotban ült volán mögé.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA