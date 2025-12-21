Ezek a leglopottabb autómárkák 2025-ben Magyarországon: közkedvelt típusok a toplistán

Idén nyáron elindult egy új szolgáltatás hazánkban, amely gyártói adatok segítségével kutatja fel a lopott autókat. A legtöbb mai autó, akár észrevétlenül is, adatokat küld, amelyek nem csupán érzékelhetők, hanem értelmezhetők is. Egy fejlett adatértelmező rendszer pedig képes az autó helyzetét, mozgását és állapotát meghatározni. A gyári telematikára támaszkodó rendszert az autó tolvajok nyilván nem hagyják annyiban, várhatón lesz rá válaszuk. De az MI is a tulajdonosok segítségére siet.

Húsz évvel ezelőtt még az autólopások száma elsősorban Budapesten történt, nos, ez napjainkra megváltozott. A Pénzcentrum információi szerint 2024-ben az autók mintegy 70 százalékát vidéken „lovasították” meg. Az elmúlt két évben sajnálatos módon emelkedett a lopások száma: 2023-ban 335, 2024-ben már 391 autót loptak el, míg 2025. szeptember végig 353-at, vagyis többet, mint 2023-ban egész évben. Az viszont jó hír, hogy rendőrség rendszeresen vizsgálja a látókörébe került illegális telephelyeket, bontókat, használt autóalkatrész kereskedőket, így az orgazdák egyre nehezebb helyzetben vannak.

A statisztikával kapcsolatba az ORFK szakértői a Pénzcentrumnak elmondták: a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények statisztikai adatait tartalmazó Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENyÜBS) egy követő jellegű statisztikai rendszer, amelyben az adatokat a nyomozás lezárását követően regisztrálják, tehát a statisztikai adatokat nem a bűncselekmény elkövetésének időpontja szerint, hanem a bekerülés időpontja (év, hó) alapján számolják.

Magyarországon a személygépkocsi lopások száma az európai országok adataihoz is viszonyítva jelenleg alacsonynak tekinthető. Hazánk jellemzően cél-, illetve tranzit-ország, azaz a külföldön eltulajdonított járműveket az országon keresztül csempészik, illetve az ott bérelt, lízingelt járműveket – amik még nem állnak körözés alatt – helyezik forgalomba Magyarországon hamis dokumentumok felhasználásával. A rendelkezésre álló információk szerint az itthon eltulajdonított járművek külföldre csempészése nem jellemző.

Nyitva van az aranykapu, indítókulccsal?

A 2025-ös évben, hasonlóan az ezt megelőző évhez, leggyakrabban azok a lopások voltak a jellemzőek, mikor a tulajdonosok a járművet nyitott állapotban hagyták őrizetlenül, esetenként az indítókulccsal együtt. A közterületen tárolt roncs, vagy alacsony értékű járművek eltulajdonítása kedvelt gyakorlat. A kis számban eltulajdonított fiatalabb járműveket jellemzően alkatrészeikért lopják el, illetve azokból legális sérült – birtokukban lévő – járműveket hoznak helyre, építik „újjá”.

Ezek a legfrissebb 2005-ös adatok Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények számának alakulása az ENyÜBS 2020-2024. évi és a 2025. év I-XI. havi adatai alapján: 2020: 320

2021: 351

2022: 382

2023: 335

2024: 391

2025 (I-XI. hó): 353

Ezeket a márkákat viszik legjobban

A Pénzcentrum is foglalkozott azzal – a 2025-ös első félévi adatok alapján -, hogy a lopások tekintetében, márkák szerint az Opel, a Suzuki és a Ford állnak az első helyeken: az Opelt 25 esetben keresték, a Suzukit és a Fordot pedig 21–21 körözés követte. A top tízben feltűnik még a Volkswagen, Renault, Peugeot, Audi, BMW, Fiat és Toyota is; a lista második felében pedig szerepelnek olyan márkák, mint a Mercedes-Benz, Hyundai, Skoda vagy a Lada. Érdekesség, hogy idén több régi márka — például Lada és Trabant — is feltűnt a körözési jegyzéken.

Körözések száma autómárka szerint 2025 első félévében:

Opel: 25

Ford: 21

Suzuki: 21

Volkswagen: 18

Renault: 12

Audi: 11

Peugeot: 11

BMW: 10

Fiat: 9

Toyota: 9

Orgazdák és autók

Az ORFK szakértői a Pénzcentrumnak elmondták: a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XLIII. törvény értelmében a 2020. december 31-ig hatályban lévő orgazdaság (Btk. 379.§) helyébe a pénzmosás (Btk. 399. §) szöveg lépett. A „klasszikus” értelemben vett orgazdai hálózatról tehát a rendőrségnek nincs tudomása.

Az elmúlt évek tapasztalatai arról beszélnek, hogy az „orgazdák” jórészt egyazon gyártóhoz tartozó gépjárművek alkatrészeinek értékesítésével foglalkoznak, így egy jól kiépített rendszer jöhet létre, melyben mindenkinek megvan a feladata a lopástól a legalizáláson keresztül az értékesítésig. A rendőrség mindenesetre visszatérően vizsgálja a látókörébe került illegális telephelyeket, bontókat, használt autóalkatrész kereskedőket.

A rendőrség országos szinten monitorozza a személygépjármű lopásokat is. Szoros kapcsolatot tart az érintett szervek vagyon elleni bűncselekmények felderítésével, nyomozásával foglalkozó egységeivel, így amennyiben sorozat-elkövetésekkel kapcsolatos összefüggés, egy-egy típus veszélyeztetettsége mutatható ki, beavatkoznak. A keletkező bűnügyi információk – akár külföldi szervtől érkezők esetén is – feldolgozására pedig soron kívüli intézkednek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nagyon sok érv szól az mellett is, hogy az elmúlt években számos orgazda (ez még a köznyelvben így mondják), ha jogszabályszerűen akarunk fogalmazni, számos pénzmosó már börtönben van, vagy éppen büntetőeljárás hatálya alatt áll. Az ő „hiányukban” egyre nehezebb értékesíteni gépjárműveket, alkatrészeket. Az ORFK szakértői szerint az évről-évre javuló tendencia a szigorúbb hatósági intézkedéseknek köszönhető. Ilyen például az eredetiségvizsgálat, a törzskönyv bevezetése, a szigorúbb műszaki vizsgák, ahol a járműről már fényképeket is készítenek, így azok bekerülnek egy nyilvántartásba, ami alapján bármikor ellenőrizhető.

Valami új kezdődött a lopott autók megtalálásában

Idén elindult egy új szolgáltatás, az elloptakazautomat.hu. A stratégiájuk szerint sokan azt hiszik, hogy egy autó csak akkor található meg, ha előzőleg GPS-eszközt szereltek bele. Ám létezik olyan technológia, amely a modern járművek gyári kommunikációs rendszereire épít – nincs szükség külön eszközre vagy telepített nyomkövetőre, kizárólag alvázszámára és adminisztrációra.

A legtöbb mai autó, akár észrevétlenül is, adatokat küld, amelyek nem csupán érzékelhetők, hanem értelmezhetők is. Egy fejlett adatértelmező rendszer pedig képes az autó helyzetét, mozgását és állapotát meghatározni – egyetlen beérkezett adatcsomagból.

Lényegében egy alternatív keresési eljárásról beszélünk, amely nem az utólag beszerelt eszközökre, hanem a gyári telematikai rendszerekre támaszkodik. Bizonyos autók saját fedélzeti rendszerei rendszeresen adatokat küldenek a gyártó szervereire, és ezek az adatok – ha a hozzáférés biztosított – vészhelyzet esetén elérhetők.

És a dolognak még nincs vége, a Carbuzz számolt be róla idén augusztusban https://carbuzz.com/stolen-lamborghini-recovered-after-2-years-help-from-chatgpt/ hogy az MI segítségével találta meg egy amerikai férfi a két éve ellopott luxusautóját. Andrew Garcia-nak 2023-ban lopták el az új Lamborghini Huracan Evo sportautóját. Az amerikai férfi már beletörődött, hogy nem fogja viszontlátni a kocsit, amikor két évvel később, egy Instagramra feltöltött fotón észrevette, hogy az ő Lamborghini-je szerepel.

Ezután egy olyan módszerhez folyamodott, amiben a leggyorsabban látta a sikert: megkérte a ChatGPT-t, hogy elemezze a képet és állapítsa meg a háttérből, hogy hol készült a fotó. A mesterséges intelligencia sikerrel járt, és Andrew ezután értesítette a rendőrséget, akik még aznap megtalálták a lopott autót.

Az autó 1600 kilométerre volt a lopás helyszínétől Denverben, Colorado államban. A rajtaütés során a Lamborghinivel együtt több nagy értékű sportautót is megtaláltak, amiket visszaszolgáltattak azok tulajdonosainak.