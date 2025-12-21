Ezek a leglopottabb autómárkák 2025-ben Magyarországon: közkedvelt típusok a toplistán

Nyilvánosságra hozta az amerikai igazságügyi minisztérium a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok első részét.
Idén nyáron elindult egy új szolgáltatás hazánkban, amely gyártói adatok segítségével kutatja fel a lopott autókat. A legtöbb mai autó, akár észrevétlenül is, adatokat küld, amelyek nem csupán érzékelhetők, hanem értelmezhetők is. Egy fejlett adatértelmező rendszer pedig képes az autó helyzetét, mozgását és állapotát meghatározni. A gyári telematikára támaszkodó rendszert az autó tolvajok nyilván nem hagyják annyiban, várhatón lesz rá válaszuk. De az MI is a tulajdonosok segítségére siet.
Húsz évvel ezelőtt még az autólopások száma elsősorban Budapesten történt, nos, ez napjainkra megváltozott. A Pénzcentrum információi szerint 2024-ben az autók mintegy 70 százalékát vidéken „lovasították” meg. Az elmúlt két évben sajnálatos módon emelkedett a lopások száma: 2023-ban 335, 2024-ben már 391 autót loptak el, míg 2025. szeptember végig 353-at, vagyis többet, mint 2023-ban egész évben. Az viszont jó hír, hogy rendőrség rendszeresen vizsgálja a látókörébe került illegális telephelyeket, bontókat, használt autóalkatrész kereskedőket, így az orgazdák egyre nehezebb helyzetben vannak.
A statisztikával kapcsolatba az ORFK szakértői a Pénzcentrumnak elmondták: a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények statisztikai adatait tartalmazó Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENyÜBS) egy követő jellegű statisztikai rendszer, amelyben az adatokat a nyomozás lezárását követően regisztrálják, tehát a statisztikai adatokat nem a bűncselekmény elkövetésének időpontja szerint, hanem a bekerülés időpontja (év, hó) alapján számolják.
Magyarországon a személygépkocsi lopások száma az európai országok adataihoz is viszonyítva jelenleg alacsonynak tekinthető. Hazánk jellemzően cél-, illetve tranzit-ország, azaz a külföldön eltulajdonított járműveket az országon keresztül csempészik, illetve az ott bérelt, lízingelt járműveket – amik még nem állnak körözés alatt – helyezik forgalomba Magyarországon hamis dokumentumok felhasználásával. A rendelkezésre álló információk szerint az itthon eltulajdonított járművek külföldre csempészése nem jellemző.
Nyitva van az aranykapu, indítókulccsal?
A 2025-ös évben, hasonlóan az ezt megelőző évhez, leggyakrabban azok a lopások voltak a jellemzőek, mikor a tulajdonosok a járművet nyitott állapotban hagyták őrizetlenül, esetenként az indítókulccsal együtt. A közterületen tárolt roncs, vagy alacsony értékű járművek eltulajdonítása kedvelt gyakorlat. A kis számban eltulajdonított fiatalabb járműveket jellemzően alkatrészeikért lopják el, illetve azokból legális sérült – birtokukban lévő – járműveket hoznak helyre, építik „újjá”.
Ezeket a márkákat viszik legjobban
A Pénzcentrum is foglalkozott azzal – a 2025-ös első félévi adatok alapján -, hogy a lopások tekintetében, márkák szerint az Opel, a Suzuki és a Ford állnak az első helyeken: az Opelt 25 esetben keresték, a Suzukit és a Fordot pedig 21–21 körözés követte. A top tízben feltűnik még a Volkswagen, Renault, Peugeot, Audi, BMW, Fiat és Toyota is; a lista második felében pedig szerepelnek olyan márkák, mint a Mercedes-Benz, Hyundai, Skoda vagy a Lada. Érdekesség, hogy idén több régi márka — például Lada és Trabant — is feltűnt a körözési jegyzéken.
Körözések száma autómárka szerint 2025 első félévében:
- Opel: 25
- Ford: 21
- Suzuki: 21
- Volkswagen: 18
- Renault: 12
- Audi: 11
- Peugeot: 11
- BMW: 10
- Fiat: 9
- Toyota: 9
Orgazdák és autók
Az ORFK szakértői a Pénzcentrumnak elmondták: a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XLIII. törvény értelmében a 2020. december 31-ig hatályban lévő orgazdaság (Btk. 379.§) helyébe a pénzmosás (Btk. 399. §) szöveg lépett. A „klasszikus” értelemben vett orgazdai hálózatról tehát a rendőrségnek nincs tudomása.
Az elmúlt évek tapasztalatai arról beszélnek, hogy az „orgazdák” jórészt egyazon gyártóhoz tartozó gépjárművek alkatrészeinek értékesítésével foglalkoznak, így egy jól kiépített rendszer jöhet létre, melyben mindenkinek megvan a feladata a lopástól a legalizáláson keresztül az értékesítésig. A rendőrség mindenesetre visszatérően vizsgálja a látókörébe került illegális telephelyeket, bontókat, használt autóalkatrész kereskedőket.
A rendőrség országos szinten monitorozza a személygépjármű lopásokat is. Szoros kapcsolatot tart az érintett szervek vagyon elleni bűncselekmények felderítésével, nyomozásával foglalkozó egységeivel, így amennyiben sorozat-elkövetésekkel kapcsolatos összefüggés, egy-egy típus veszélyeztetettsége mutatható ki, beavatkoznak. A keletkező bűnügyi információk – akár külföldi szervtől érkezők esetén is – feldolgozására pedig soron kívüli intézkednek.
Nagyon sok érv szól az mellett is, hogy az elmúlt években számos orgazda (ez még a köznyelvben így mondják), ha jogszabályszerűen akarunk fogalmazni, számos pénzmosó már börtönben van, vagy éppen büntetőeljárás hatálya alatt áll. Az ő „hiányukban” egyre nehezebb értékesíteni gépjárműveket, alkatrészeket. Az ORFK szakértői szerint az évről-évre javuló tendencia a szigorúbb hatósági intézkedéseknek köszönhető. Ilyen például az eredetiségvizsgálat, a törzskönyv bevezetése, a szigorúbb műszaki vizsgák, ahol a járműről már fényképeket is készítenek, így azok bekerülnek egy nyilvántartásba, ami alapján bármikor ellenőrizhető.
Valami új kezdődött a lopott autók megtalálásában
Idén elindult egy új szolgáltatás, az elloptakazautomat.hu. A stratégiájuk szerint sokan azt hiszik, hogy egy autó csak akkor található meg, ha előzőleg GPS-eszközt szereltek bele. Ám létezik olyan technológia, amely a modern járművek gyári kommunikációs rendszereire épít – nincs szükség külön eszközre vagy telepített nyomkövetőre, kizárólag alvázszámára és adminisztrációra.
A legtöbb mai autó, akár észrevétlenül is, adatokat küld, amelyek nem csupán érzékelhetők, hanem értelmezhetők is. Egy fejlett adatértelmező rendszer pedig képes az autó helyzetét, mozgását és állapotát meghatározni – egyetlen beérkezett adatcsomagból.
Lényegében egy alternatív keresési eljárásról beszélünk, amely nem az utólag beszerelt eszközökre, hanem a gyári telematikai rendszerekre támaszkodik. Bizonyos autók saját fedélzeti rendszerei rendszeresen adatokat küldenek a gyártó szervereire, és ezek az adatok – ha a hozzáférés biztosított – vészhelyzet esetén elérhetők.
És a dolognak még nincs vége, a Carbuzz számolt be róla idén augusztusban https://carbuzz.com/stolen-lamborghini-recovered-after-2-years-help-from-chatgpt/ hogy az MI segítségével találta meg egy amerikai férfi a két éve ellopott luxusautóját. Andrew Garcia-nak 2023-ban lopták el az új Lamborghini Huracan Evo sportautóját. Az amerikai férfi már beletörődött, hogy nem fogja viszontlátni a kocsit, amikor két évvel később, egy Instagramra feltöltött fotón észrevette, hogy az ő Lamborghini-je szerepel.
Ezután egy olyan módszerhez folyamodott, amiben a leggyorsabban látta a sikert: megkérte a ChatGPT-t, hogy elemezze a képet és állapítsa meg a háttérből, hogy hol készült a fotó. A mesterséges intelligencia sikerrel járt, és Andrew ezután értesítette a rendőrséget, akik még aznap megtalálták a lopott autót.
Az autó 1600 kilométerre volt a lopás helyszínétől Denverben, Colorado államban. A rajtaütés során a Lamborghinivel együtt több nagy értékű sportautót is megtaláltak, amiket visszaszolgáltattak azok tulajdonosainak.
