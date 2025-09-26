Budapest ikonikus kifőzdéje, a Kádár étkezde végre újra kinyit a Klauzál téren.
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb ország: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
Vietnam nemcsak egzotikus úti cél, hanem a világ legolcsóbb országa is – immár ötödik éve vezeti az expatok életminőségét vizsgáló InterNations-rangsort. A helyi árak magyar szemmel nézve szinte hihetetlenek: egy éttermi ebéd 630 forint, egy havi bérlet 2700, a lakbér pedig alig haladja meg a 110 ezret. Miközben a turisták száma rekordokat dönt, a magyar utazási irodák is egyre több programot kínálnak – Phu Quoc szigetétől egészen Ho Si Minh városig. Vietnam ma már nemcsak álom, hanem elérhető valóság – akár egy hosszú tél elől menekülve.
A világ legolcsóbb országait rangsoroló friss InterNations-jelentés szerint Vietnam immár ötödik éve vezeti a listát. A kutatás az expatok – azaz külföldön élő, gyakran távmunkában dolgozó szakemberek – tapasztalatai alapján készült. A vietnami életköltségekkel 89%-uk elégedett, 87% pedig úgy érzi, jövedelme kényelmes életet biztosít számára. Ez teszi az országot vonzó célponttá nemcsak nyaralásra, hanem hosszabb tartózkodásra is.
Vietnam már stabilan jelen van a magyar utazási irodák kínálatában is. Sokan csak pihenni mennek, de legalább annyian várost nézni. Bár választhatunk teljes ellátást is, kár lenne kihagyni a helyi konyhát, ami világhírű. Szerencsére a gasztronómiai élmények nem járnak magas költségekkel – a helyi árak magyar szemmel nézve is rendkívül kedvezőek - írja a turystyka.wp.pl.
A Numbeo adatai szerint Hanoiban szinte minden olcsóbb, mint Magyarországon. Néhány konkrét példa:
- Éttermi ebéd: kb. 630 Ft
- Kétfős vacsora: kevesebb mint 9000 Ft
- Fél kiló kenyér: kb. 270 Ft
- 1 kg banán: kb. 340 Ft1 kg
- paradicsom: kb. 360 Ft
- 1,5 liter ásványvíz: kb. 180 Ft
- Havi tömegközlekedési bérlet: kb. 2700 Ft
- 1 km taxiút: kb. 180 Ft
- 1 liter benzin: kb. 280 Ft
- Mobil-előfizetés havonta: kb. 1800 Ft
- Internet havonta: kb. 2900 Ft
- Átlagos havi lakbér: kb. 108 000–117 000 Ft
Vietnam – egzotikus sláger és új lehetőségek
Vietnam évek óta az egzotikus utazások toplistáján szerepel, különösen a téli szezonban. Fontos tudni, hogy az ország földrajzilag hosszú és változatos – az északi és déli részek között jelentős hőmérsékleti különbségek lehetnek. Érdemes utazási irodánál tájékozódni, mielőtt útnak indulunk.
A legnagyobb vietnami sziget Phu Quoc, a Thai-öbölben található. Vietnam jelenleg a harmadik leglátogatottabb ország Délkelet-Ázsiában, csak Thaiföld és Malajzia előzi meg. 2024-ben több mint 17,5 millió külföldi turista érkezett, ez jelentős növekedés a 2023-as 12,6 millióhoz képest.
