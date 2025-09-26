2025. szeptember 26. péntek Jusztina
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hoi An, Vietnam alkonyatkor, forgalmas utca - elmosódott emberek, dekoratív lámpások
Utazás

Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb ország: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 13:01

Vietnam nemcsak egzotikus úti cél, hanem a világ legolcsóbb országa is – immár ötödik éve vezeti az expatok életminőségét vizsgáló InterNations-rangsort. A helyi árak magyar szemmel nézve szinte hihetetlenek: egy éttermi ebéd 630 forint, egy havi bérlet 2700, a lakbér pedig alig haladja meg a 110 ezret. Miközben a turisták száma rekordokat dönt, a magyar utazási irodák is egyre több programot kínálnak – Phu Quoc szigetétől egészen Ho Si Minh városig. Vietnam ma már nemcsak álom, hanem elérhető valóság – akár egy hosszú tél elől menekülve.

A világ legolcsóbb országait rangsoroló friss InterNations-jelentés szerint Vietnam immár ötödik éve vezeti a listát. A kutatás az expatok – azaz külföldön élő, gyakran távmunkában dolgozó szakemberek – tapasztalatai alapján készült. A vietnami életköltségekkel 89%-uk elégedett, 87% pedig úgy érzi, jövedelme kényelmes életet biztosít számára. Ez teszi az országot vonzó célponttá nemcsak nyaralásra, hanem hosszabb tartózkodásra is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vietnam már stabilan jelen van a magyar utazási irodák kínálatában is. Sokan csak pihenni mennek, de legalább annyian várost nézni. Bár választhatunk teljes ellátást is, kár lenne kihagyni a helyi konyhát, ami világhírű. Szerencsére a gasztronómiai élmények nem járnak magas költségekkel – a helyi árak magyar szemmel nézve is rendkívül kedvezőek - írja a turystyka.wp.pl.

A Numbeo adatai szerint Hanoiban szinte minden olcsóbb, mint Magyarországon. Néhány konkrét példa:

  • Éttermi ebéd: kb. 630 Ft
  • Kétfős vacsora: kevesebb mint 9000 Ft
  • Fél kiló kenyér: kb. 270 Ft
  • 1 kg banán: kb. 340 Ft1 kg
  • paradicsom: kb. 360 Ft
  • 1,5 liter ásványvíz: kb. 180 Ft
  • Havi tömegközlekedési bérlet: kb. 2700 Ft
  • 1 km taxiút: kb. 180 Ft
  • 1 liter benzin: kb. 280 Ft
  • Mobil-előfizetés havonta: kb. 1800 Ft
  • Internet havonta: kb. 2900 Ft
  • Átlagos havi lakbér: kb. 108 000–117 000 Ft

Vietnam – egzotikus sláger és új lehetőségek

Vietnam évek óta az egzotikus utazások toplistáján szerepel, különösen a téli szezonban. Fontos tudni, hogy az ország földrajzilag hosszú és változatos – az északi és déli részek között jelentős hőmérsékleti különbségek lehetnek. Érdemes utazási irodánál tájékozódni, mielőtt útnak indulunk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legnagyobb vietnami sziget Phu Quoc, a Thai-öbölben található. Vietnam jelenleg a harmadik leglátogatottabb ország Délkelet-Ázsiában, csak Thaiföld és Malajzia előzi meg. 2024-ben több mint 17,5 millió külföldi turista érkezett, ez jelentős növekedés a 2023-as 12,6 millióhoz képest.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #étterem #turizmus #árak #utazási iroda #gasztronómia #külföldi #vietnám

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:41
13:28
13:01
12:45
12:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 26.
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
2025. szeptember 25.
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
2025. szeptember 25.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 26. péntek
Jusztina
39. hét
Szeptember 26.
Kutatók éjszakája
Szeptember 26.
Az európai nyelvek napja
Szeptember 26.
A fogamzásgátlás világnapja
Szeptember 26.
A tiszta hegyek napja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
2
1 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
3
2 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
4
1 hete
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
5
1 hete
Volán menetrend változás 2025: így változik a buszmenetrend ősztől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 10:03
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 08:40
Hiába a brutális megélhetési válság, erre nem sajnálják a pénzt a magyarok: rengeteget utaztak
Agrárszektor  |  2025. szeptember 26. 13:34
Így repeszt a földeken a Ford terepjárója: kipróbáltuk a legújabb Rangert