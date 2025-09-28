Milliókat spórolhatnak a magyar KKV-k – így vágd vissza a rezsid azonnal!

A Cashtag legújabb epizódjából kiderül, hogy a rezsicsökkentés új szintre léphet: egyre több KKV érdeklődik az energiahatékonyságot célzó fejlesztések iránt. Ebben a videóban szakértőkkel jártuk körbe, milyen beruházásokkal csökkenthetik hosszú távon költségeiket a vállalkozások.

A Pénzcentrum legújabb videóblog-epizódjában ismét egy sokakat érintő témát vizsgáltunk: a tartalomból kiderül, hogyan kapcsolódik a kenyér ára az energiaköltségekhez, milyen tényezők befolyásolják a KKV-k díjszabását, és mi mozgatja az árakat a piacon.

Bemutatja a legfontosabb spórolási lehetőségeket is: napelem-telepítés, energiahatékonysági fejlesztések, valamint okosmérők bevezetése. A videóból megtudhatod, miért éri meg most cselekedni, és milyen feltételekkel indíthatók ezek a projektek.

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor elemzője szerint a kenyér árának csak mintegy 15–20%-át teszi ki az alapanyag, a maradék 80% főként energia-, munkabér- és szállítási költségből áll. A sütőipar rendkívül energia- és munkaigényes, ezért az árakat elsősorban ezek a tételek mozgatják, nem a liszt ára. A vállalkozások a rezsicsökkentésből nem részesülnek, így piaci áron kénytelenek fedezni a magas energiaárakat, amelyek a háború kitörése óta tovább emelkedtek.

Szalai Sándor, az E.ON KKV értékesítési vezetője arról beszélt, hogy a KKV-knak tudatosan kell számolniuk az energiaköltségekkel, hiszen az összes költségen belül az energia akár az 10–20%-ot is kiteheti. Ez már olyan jelentős tétel, amivel minden kis- és középvállalkozásnak foglalkoznia kell, különösen Magyarországon, ahol az üzleti ügyfelek számára magas a villamosenergia és a földgáz ára. Szalai ezért azt javasolja, hogy a vállalkozások vizsgálják meg, milyen lehetőségeik vannak energiahatékonysági fejlesztésekre.

Kökény Roland szerint az energiahatékonysági fejlesztések több szempontból is vonzóak a KKV-k számára. Egyrészt pénzügyi kérdés: a havi energiaszámla sokszor milliós tétel, így egy 20–30%-os megtakarítás már komoly ösztönző lehet a beruházásra. Másrészt belső motiváció is hajtja a cégeket, hiszen a „zöldítés” nemcsak megtérül, hanem fontos környezeti szempont is. Emellett az image is számít: egy kisvállalkozásnál is feltűnő, ha napelem működik a tetőn, vagy ha a cég elektromos autót használ – ezeket a vásárlók és a beszállítók egyaránt értékelik.

Abban a szakértők egyetértettek, hogy az energiatudatosság felé nyitó vállalkozásoknak első lépésként érdemes felvenniük a kapcsolatot energiakereskedőjükkel, akik a működés és a fogyasztási szokások ismeretében már rövid távon is hasznos megoldásokat tudnak ajánlani. Ha a cég komolyabb, hosszú távra szóló beruházást tervez, akkor szakértők bevonása szükséges, akik a jövőbeli terveket és a jelenlegi energiafelhasználást elemezve komplex, tartós megtakarítást biztosító stratégiát dolgoznak ki számukra.