Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 21.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. december 21.
Névnap
Tamás
Deviza árfolyam
EUR: 386.47 Ft
CHF: 414.9 Ft
GBP: 441.39 Ft
USD: 330.03 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. december 20.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 51. héten emelkedő számsorrendben a következők:
10, 34, 55, 56, 57
Joker: 170109
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 17 db
3-as találat: 2273 db
2-es találat: 69671 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 35300 Ft
MOL: 2824 Ft
RICHTER: 9735 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.22: Többnyire borult, párás, helyenként ködös idő várható néhol szitálással, éjjel a fagyos tájakon ónos szitálással. Az Alföldön kelet, délkelet felől lehet némi felszakadozás. A keleti, délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül. Reggel -1, +5, kora délután 3, 8 fok valószínű.
2025.12.23: Többnyire borult, párás idő lesz, ugyanakkor az ország keleti, délkeleti tájain szakadozottabb lehet a felhőzet. Napközben helyenként fordulhat elő kisebb eső, majd estétől az északi, északkeleti területeken havas eső is eshet. A keleti, délkeleti szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A minimum -2, +5, a csúcsérték általában 3 és 8 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás továbbra sem lesz. Az alsóbb légrétegekben viszont magas a levegő páratartalma, ez pedig kedvez a kórokozók szaporodásának, így a fertőző betegségek terjedésének. (2025.12.21)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
