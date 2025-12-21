Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 21.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. december 21.

Névnap

Tamás

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 386.47 Ft

CHF: 414.9 Ft

GBP: 441.39 Ft

USD: 330.03 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 20.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 51. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 34, 55, 56, 57

Joker: 170109

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 17 db

3-as találat: 2273 db

2-es találat: 69671 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35300 Ft

MOL: 2824 Ft

RICHTER: 9735 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.22: Többnyire borult, párás, helyenként ködös idő várható néhol szitálással, éjjel a fagyos tájakon ónos szitálással. Az Alföldön kelet, délkelet felől lehet némi felszakadozás. A keleti, délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül. Reggel -1, +5, kora délután 3, 8 fok valószínű.

2025.12.23: Többnyire borult, párás idő lesz, ugyanakkor az ország keleti, délkeleti tájain szakadozottabb lehet a felhőzet. Napközben helyenként fordulhat elő kisebb eső, majd estétől az északi, északkeleti területeken havas eső is eshet. A keleti, délkeleti szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A minimum -2, +5, a csúcsérték általában 3 és 8 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás továbbra sem lesz. Az alsóbb légrétegekben viszont magas a levegő páratartalma, ez pedig kedvez a kórokozók szaporodásának, így a fertőző betegségek terjedésének. (2025.12.21)

Akciók

