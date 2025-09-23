2025. szeptember 23. kedd Tekla
A földgázmérő a magánházban, számláló a háztartási gáz elosztására. Szelektív fókusz, másolat-tér.
Otthon

Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre

Szánthó Péter
2025. szeptember 23. 05:23

Egyelőre nem tudni, mikor lesz kikapcsolási moratórium 2025-ben a téli időszakban, erről még nem döntött az MVM - közölte a Pénzcentrum kérdésére az állami rezsicég. A vállalat az utóbbi években rendre vállalata, hogy pár hétig nem kapcsolják ki a lakossági ügyfeleknél a gázt és a villanyt még tetemes hátralék esetén sem. Megkeresésünkre közölték, hogy az ügyfelek közel 15%-ánál tartanak nyilván lejárt tartozást, idén augusztus végéig a teljes ügyfélkör alig fél százalékánál fordult elő, hogy ki kellett kapcsolni valamelyik közműszolgáltatást. Kiderült: majdnem 100 ezer ügyfélnek van előre feltöltős villanyórája, a gázért pedig mintegy 8500-an fizetnek így - viszont ezzel a lehetőséggel nem feltétlen csak a rászorulók élnek, például a ritkán használt nyaralókban is jellemző, hogy így intézik a rezsit. Korábban megírtuk: mialatt több százezer magyar lehet jogosult a védett fogyasztói státuszra, és az azzal járó kedvezményekre, a tényleges igénylők száma folyamatosan csökken, tavaly év végén már csak kevesebb mint 25 ezren voltak.

Az MVM Csoport az elmúlt évek során számos alkalommal vállalt önkéntes kikapcsolási moratóriumot az év végi ünnepi időszakra, ezzel kapcsolatban idén még nem született döntés - válaszolta az állami rezsicég a Pénzcentrum megkeresésére. Ismert, az MVM az utóbbi években rendre moratóriumot hirdetett az év utolsó (és a következő év első) időszakában, hogy még azok se maradjanak gáz vagy áram nélkül a fűtési szezon egy részében - beleértve a karácsonyi ünnepeket -, akiknek elmaradásaik vannak a számlákkal.

Legutóbb például 2024. november 29. és 2025. január 5. között nem kapcsolták ki senkinél a szolgáltatást. Az előző évben ez az időszak jóval rövidebb volt, csak 2023. december 15. és 2024. január 8. között volt önkéntes moratórium, 2022-ben pedig december 20. és 2023. január 8. között volt életben az intézkedés. 2021-ben november 29. és következő év január 8. között volt érvényben a moratórium, 2020-ban pedig november 29. és 2021 január 8. között. 2019-ben a december 13. és 2020. január 5. közötti időszakban nem kapcsoltak le senkit a szolgáltatásról.

Sokaknak van számlaelmaradása

Az MVM-től azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jelenleg

az ügyfelek közel 15%-ánál tartanak nyilván lejárt tartozást.

Hozzátették, kikapcsolásra azon ügyfeleknél kerülhet sor, akik többszöri felszólítás ellenére, 63 napon túl sem teljesítették fizetési kötelezettségüket, ez idén augusztus végéig a teljes ügyfélkör alig fél százalékánál fordult elő.

Tekintettel arra, hogy az E.ON Áramszolgáltató Kft. csak 2024. júliusában olvadt be az MVM Next-be, a korábbi évekkel összehasonlítani nincs lehetőség

- válaszolták az ezt firtató kérdésünkre.

Több tízezren fizetnek előre a gázért, áramért

A rezsicég közlése szerint jelenleg földgázfelhasználónk közül mintegy 8500 ügyfelüknél, míg villamos energia esetén közel 100 000 ügyfelüknél szereltek fel előre fizetős mérőt a területileg illetékes hálózati elosztó társaságok.

Az ő befizetéseikről nem tudunk statisztikát biztosítani, az egyedi élethelyzetnek megfelelő a feltöltés ritmusa, mivel az előre fizetős mérő felszerelését nem minden esetben az ügyfél szociális helyzete teszi indokolttá, sokszor az ingatlan funkciója miatt is hasznossá válhat az ilyen mérő, például nyaralók esetében

- tették hozzá arra a kérdésünkre, hogy milyen befizetési tendenciák figyelhetőek meg ezen ügyfeleknél.

Mikor lesz kikapcsolási moratórium 2025-ben?

A korábbi gyakolatból tehát nehéz kikövetkeztetni, hogy 2025-ben mikor léphet érvénybe a kikapcsolási moratórium és milyen hosszú lehet. Az utóbbi években az alábbi volt a gyakorlat az intézkedés hosszában:

  • 2024: 38 nap (november 29. – január 5.)
  • 2023: 25 nap (december 15. – január 8.)
  • 2022: 20 nap (december 20. – január 8.)
  • 2021: 41 nap (november 29. – január 8.)
  • 2020: 41 nap (november 29. – január 8.)
  • 2019: 24 nap (december 13. – január 5.)

Tehát, mint látható, az elmúlt években jelentős eltérések voltak abban, hogy hány napig tartott a kikapcsolási moratórium: míg 2020-ban és 2021-ben 41 napig védte a fogyasztókat, addig 2022-ben mindössze 20 napra rövidült le az időszak. A legrövidebb moratórium tehát 2022-ben volt, míg a leghosszabb 2020-ban és 2021-ben.

Az adatokból az látszik, hogy nincs egységes gyakorlat: egyes években a szolgáltató bőkezűbb, máskor viszont jóval szűkebbre szabta a határidőt.

A kikapcsolási moratórium hosszát több tényező is befolyásolhatja: elsődlegesen az időjárási viszonyok, hiszen a keményebb, hidegebb teleken indokoltabb a hosszabb védelmi időszak, míg enyhébb tél esetén rövidebb is elegendő lehet. Szerepet játszhat a rászorulók száma és szociális helyzete is, hiszen ha sok háztartás küzd hátralékokkal, nagyobb társadalmi nyomás nehezedhet a szolgáltatóra.

Emellett gazdasági szempontok is mérlegelhetők: a vállalat pénzügyi terhei, az energiapolitikai környezet, vagy akár kormányzati elvárások is hatással lehetnek a döntésre. Végső soron tehát a moratórium hossza a szociális felelősségvállalás és a piaci realitások közötti egyensúly eredménye.

Rengeteg magyar nem is tudja, hogy jogosult rezsitámogatásra

Előfordulhat, hogy valaki átmenetileg vagy tartósan nem tudja fizetni a rezsiszámláit, például nyugdíjazás vagy hozzátartozó elvesztése miatt. Ilyen helyzetben segítséget nyújthat a védendő fogyasztói státusz, amelyet szociálisan rászorulók és fogyatékkal élők igényelhetnek a villamosenergia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatásban. Ez több kedvezményt biztosít, például fizetési haladékot, részletfizetést, előrefizetős mérőt vagy akár a kikapcsolás alóli mentességet.

Fontos ugyanakkor, hogy bizonyos könnyítéseket – mint a fizetési haladék vagy a részletfizetés – minden fogyasztó kérhet, ám a szolgáltató nem köteles automatikusan jóváhagyni, hanem a fizetési előzmények alapján dönthet.

Ki lehet védendő fogyasztó?

Szociálisan védendő fogyasztó lehet, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

  • időskorúak járadékában részesül,
  • aktív korúak ellátására jogosult,
  • a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
  • ápolási díjban részesül,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • otthonteremtési támogatásban részesült a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, (a támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse)
  • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,
  • a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény szerinti Lebonyolítóval bérleti jogviszonyban áll,
  • vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Fogyatékkal élő akkor kaphat védendő fogyasztói státuszt, ha:

  • kezelőorvos igazolja,
  • vakok személyi járadékában részesül,
  • fogyatékossági támogatásban részesül,
  • lakossági fogyasztó vagy vele közös háztartásban élő személy életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti a kikapcsolás vagy a villamosenergia-ellátás megszakadása (pl. lélegeztető géphez szükségáram biztosítása).

A szociálisan védendő fogyasztók többféle kedvezményt igényelhetnek a szolgáltatóktól. Ezek közé tartozik az évi egy alkalommal kérhető részletfizetés, amelynek időtartama a tartozás nagyságától függ, valamint a fizetési haladék, amely szintén évente egyszer igényelhető. Emellett lehetőségük van előre fizetős mérő felszereltetésére villamosenergia- vagy földgázszolgáltatásban, akár saját kérésre, akár a kikapcsolás alternatívájaként.

A fogyatékkal élő védendő fogyasztók további speciális kedvezményekben részesülhetnek. Kérhetnek havi mérőleolvasást vagy készpénzes számlafizetést a felhasználási helyükön, illetve igényelhetnek egyedi mérőhely-kialakítást a műszaki biztonsági előírásoknak megfelelően. Bizonyos esetekben kikapcsolás alóli mentességet, illetve folyamatos energiaellátást is kaphatnak, ha egészségük vagy életük kerülne veszélybe a szolgáltatás megszakadásával. Emellett egyedi segítséget kérhetnek a számla értelmezéséhez, például nagyobb betűmérettel nyomtatott számla vagy helyszíni magyarázat formájában.

Azok a fogyasztók, akik egyszerre szociálisan rászorulók és fogyatékkal élők, mindkét kategória kedvezményeit igénybe vehetik.

Ahhoz, hogy valaki védendő fogyasztói státuszt kapjon, kérelmet kell benyújtania az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak, és csatolni az igazoló dokumentumokat, ha azok szükségesek.

Azt is ki kell emelni, hogy a védendő fogyasztói státusz határozott időre szól, évről évre meg kell újítani, kivéve azon fogyatékkal élő fogyasztók esetében, akik állapotában nem várható javulás, nincs szükség újabb igazolásra.

Mint korábban megírtuk, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai szerint folyamatosan csökken a nyilvántartott védendő fogyasztók száma Magyarországon, noha a jogosultak köre bővül. Az elmúlt évek adatai a következőképp alakultak:

  • 2022: 32 140 fő
  • 2023: 29 396 fő
  • 2024: 26 763 fő
  • 2025: 24 995 fő

Ez azt jelenti, hogy három év alatt több mint hétezerrel lett kevesebb a védendő fogyasztó, ami arra utal, hogy sok rászoruló nem él a számára elérhető lehetőségekkel, vagy a rendszerben vannak olyan akadályok, amelyek visszatartják az érintetteket az igénylésétől.

Ugyanis a KSH legfrissebb adatai szerint 2025 elején több százezren lennének jogosultak a védendő fogyasztói státuszra különféle ellátások alapján: megváltozott munkaképességűek ellátásában 239 ezer fő részesült, 24 ezren kaptak ápolási díjat, és 34 ezer gyermek után folyósítottak GYOD-ot, miközben 2024-ben 858 ezren kaptak települési támogatást is. Bár vannak átfedések a jogosultságok között, a számok alapján nagyjából 800 ezer ember igényelhetné a kedvezményt, ám a MEKH adatai szerint ennek csupán a töredéke szerepel ténylegesen védendő fogyasztóként, pedig a státusz több előnnyel is járna.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #gáz #energia #rezsi #tartozás #áram #gázszámla #rezsicsökkentés #villanyszámla #szolgáltató #mvm #kikapcsolás #moratórium

