Az Otthon Start program bevezetése jelentősen felpörgette az ingatlanpiacot, de a vevők gyakran csalódottak a hirtelen áremelkedések miatt.
Hivatalos! Ennyivel emelik visszamenőlegesen a nyugdíjakat Magyarországon
Ismét rendhagyó időpontban, szerda délután négykor tartott Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő. A miniszter beszélt többek közt a kiegészítő nyugdíjemelésről, az Otthon Start Programról és az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlásáról is.
Cikkünk frissül!
Gulyás Gergely a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a kormány döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről. Mint mondta, a nyugdíjasinfláció mértéke 4,8 százalék, ezért 1,6 százalékos emelés jár a nyugdíjasoknak visszamenőleg, tehát 51 100 forintot fizet ki a kormány átlagosan a nyugdíjasoknak, melyet novemberben és decemberben folyósítanak.
A miniszter elmondta, hogy a komárny nemzeti konzultációt indít az adórendszerről.
Gulyás Gergely az Otthon Start Programmal kapcsolatban megjegyezte, átfogó adatok csak egy hónap után lesznek, de azt látják, hogy napi 1000 ember nyújtott be hiteligénylést a bankokba, ami azt jelenti, hogy két hét után több mint 10 000 hiteligénylés van a bankok előtt. Mint hozzátette, idén 10-15 ezer lakás építése indulhat be a programnak köszönhetően, és a jövőben ez a szám akár több tízezerre is emelkedhet. A különböző otthonteremtési programokkal kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy továbbra is fenn fogják őket tartani.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Azzal kapcsolatban, hogy a magyar állam megtiltotta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, újságírói kérdésre Gulyás Gergely megerősítette, hogy a vevő a görög Hellenic Dairies vállalat lett volna. Hozzátette, hogy nyitott a kérdés azzal kapcsolatban, hogy a magyar állam felvásárolja a vállalatot, de jelenleg nem tartanak itt, és inkább az a cél, hogy magyar magántulajdonban maradjon.
A forint euróhoz viszonyított lendülete az év hátralévő részében is kitarthat - vélik az egyik hazai bank elemzői.
A globális gazdaság egyre inkább a geopolitikai erőviszonyok mentén alakul, és Európának újra kell gondolnia kereskedelmi stratégiáit.
A KiberPajzs állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében telefonálnak csalók magánszemélyeknek - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank.
Alig változott szerda reggelre a forint árfolyama az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Mi a különbség az egykulcsos adó, a többkulcsos adó és a sávos adózás között? Milyen adórendszer van Magyarországon és mi történne a progresszív adózás bevezetése...
Kedden lejtőre került a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe: a BUX 762,74 ponttal, azaz 0,76 százalékkal esett vissza, és 99 877,82 ponton fejezte be a kereskedést.
Vegyes mozgást mutatott kedden a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Szokatlan időpontban tartja a héten a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A várható 1%-os gazdasági növekedés harmada a kormány korábbi előrejelzésének, ami miatt újratárgyalhatják a béremeléseket.
Szeptemberben kell kérni a hallgatói jogviszony igazolását, hogy a kisebb testvérek után magasabb családi pótlék járjon.
A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik után.
Az elemző szerint a hétfői kereskedésben folytatódott a negatív korrekció, de zárásra sikerült kicsit szépíteni.
Júliusban 693 700 forintra nőtt a bruttó átlagkereset, a reálbérek 4,9%-kal emelkedtek.
Az eurót kedd reggel hét órakor 389,69 forinton jegyezték a hétfő délutáni 389,33 forint után.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 559,28 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 100 640,56 ponton zárt hétfőn.
A forint tavaly július óta nem látott erősségre tört az euróval szemben.
Magyarországon már több vidéki térség is kísérletet tett arra, hogy saját, közösségi pénzzel ösztönözze a helyi gazdaságot.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest és a hetet is nyereséggel fejezte be.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.