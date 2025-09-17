2025. szeptember 17. szerda Zsófia
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban
Gazdaság

Hivatalos! Ennyivel emelik visszamenőlegesen a nyugdíjakat Magyarországon

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 16:15

Ismét rendhagyó időpontban, szerda délután négykor tartott Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő. A miniszter beszélt többek közt a kiegészítő nyugdíjemelésről, az Otthon Start Programról és az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlásáról is.

Cikkünk frissül!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Gulyás Gergely a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a kormány döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről. Mint mondta, a nyugdíjasinfláció mértéke 4,8 százalék, ezért 1,6 százalékos emelés jár a nyugdíjasoknak visszamenőleg, tehát 51 100 forintot fizet ki a kormány átlagosan a nyugdíjasoknak, melyet novemberben és decemberben folyósítanak.

A miniszter elmondta, hogy a komárny nemzeti konzultációt indít az adórendszerről.

Gulyás Gergely az Otthon Start Programmal kapcsolatban megjegyezte, átfogó adatok csak egy hónap után lesznek, de azt látják, hogy napi 1000 ember nyújtott be hiteligénylést a bankokba, ami azt jelenti, hogy két hét után több mint 10 000 hiteligénylés van a bankok előtt. Mint hozzátette, idén 10-15 ezer lakás építése indulhat be a programnak köszönhetően, és a jövőben ez a szám akár több tízezerre is emelkedhet. A különböző otthonteremtési programokkal kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy továbbra is fenn fogják őket tartani.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Azzal kapcsolatban, hogy a magyar állam megtiltotta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, újságírói kérdésre Gulyás Gergely megerősítette, hogy a vevő a görög Hellenic Dairies vállalat lett volna. Hozzátette, hogy nyitott a kérdés azzal kapcsolatban, hogy a magyar állam felvásárolja a vállalatot, de jelenleg nem tartanak itt, és inkább az a cél, hogy magyar magántulajdonban maradjon.
#nyugdij #kormány #gazdaság #bejelentés #kormányinfo #gulyás gergely #otthon start #adórendszer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:31
16:15
16:15
16:02
15:53
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 16. 16:50
Már a magánegészségügyben sem nőnek a fák az égig  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MNB Intézet  |  2025. szeptember 17. 14:45
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are f...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 17. 14:39
Túlpöröghet az Otthon Start? A lakáspiac feszültségei most kezdenek igazán látszani (videó)
Az Otthon Start elsöprő tempóban indult: már az első héten ötezren igényelték a maximum 3%-os kamatt...
MEDIA1  |  2025. szeptember 17. 12:10
Visszatér Juszt László a képernyőre - Bokros Lajossal indítja a Magánbeszélgetést
Csütörtöktől indul Juszt László új Magánbeszélgetése: első vendégei között van Bokros Lajos volt pén...
Kasza Elliott-tal  |  2025. szeptember 16. 14:19
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 17.
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
2025. szeptember 17.
Gémesi György: a települések túl éhesek, vonzzák a beköltözőket, előbb-utóbb megfulladnak
2025. szeptember 17.
Hatalmas gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
1 hete
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
3
6 napja
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
2 hete
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
5
7 napja
Forr a hangulat a bankoknál – az OTP az Alkotmánybírósághoz fordult
PÉNZÜGYI KISOKOS
Outright ügylet
minden olyan tőkemozgással járó, egyszeri határidős deviza adás-vétel, amelynél a teljesítés időpontja a kötésnapot követő azon nap, amely mindkét devizában munkanap és ameddig mindkét devizában kettőnél több munkanap telt el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 16:15
Még csak az elejét láttuk az Otthon Start őrületének: komoly a pörgés a piacon, de meddig tart?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 16:02
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 16:27
Fagypont közeli hideg jön Magyarországon: erre jobb lesz felkészülni