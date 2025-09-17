Hivatalos! Ennyivel emelik visszamenőlegesen a nyugdíjakat Magyarországon

Ismét rendhagyó időpontban, szerda délután négykor tartott Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő. A miniszter beszélt többek közt a kiegészítő nyugdíjemelésről, az Otthon Start Programról és az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlásáról is.

Cikkünk frissül!

Gulyás Gergely a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a kormány döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről. Mint mondta, a nyugdíjasinfláció mértéke 4,8 százalék, ezért 1,6 százalékos emelés jár a nyugdíjasoknak visszamenőleg, tehát 51 100 forintot fizet ki a kormány átlagosan a nyugdíjasoknak, melyet novemberben és decemberben folyósítanak.

A miniszter elmondta, hogy a komárny nemzeti konzultációt indít az adórendszerről.

Gulyás Gergely az Otthon Start Programmal kapcsolatban megjegyezte, átfogó adatok csak egy hónap után lesznek, de azt látják, hogy napi 1000 ember nyújtott be hiteligénylést a bankokba, ami azt jelenti, hogy két hét után több mint 10 000 hiteligénylés van a bankok előtt. Mint hozzátette, idén 10-15 ezer lakás építése indulhat be a programnak köszönhetően, és a jövőben ez a szám akár több tízezerre is emelkedhet. A különböző otthonteremtési programokkal kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy továbbra is fenn fogják őket tartani.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Azzal kapcsolatban, hogy a magyar állam megtiltotta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, újságírói kérdésre Gulyás Gergely megerősítette, hogy a vevő a görög Hellenic Dairies vállalat lett volna. Hozzátette, hogy nyitott a kérdés azzal kapcsolatban, hogy a magyar állam felvásárolja a vállalatot, de jelenleg nem tartanak itt, és inkább az a cél, hogy magyar magántulajdonban maradjon.