Novemberi nyugdíjemelés 2025-ben: lesz, akinek 100 ezer forint járhat, más egy fillért sem kap

Már a legtöbb nyugdíjashoz eljutott a hír, hogy még az idén, novemberben az öregségi nyugdíjak és egy sor egyéb juttatás 1,6 százalékkal. Mivel az emelés ezúttal is százalékos mértékű, a pontos összeg attól függ, kinek milyen összegű volt a nyugdíja eddig. Aki magasabb nyugdíjat kapott eddig, az összegszerűen novembertől még magasabb összegre számíthat, a kisnyugdíjasok pedig alig érzik majd az emelést. Sőt, van olyan nyugdíjas is, akinek nem is jár az emelés. Mutatjuk, hogy mennyi nyugdíjas járhat igazán jól a novemberi nyugdíjemelés során, illetve azt is, kinek mekkora összeg jár pontosan.

Az 1,6 százalékos novemberi nyugdíjelemésről szóló bejelentés 2025. szeptember 17-én történt, a hivatalos rendelet megjelenése csak szeptember 25-e után várható, ha lezárult a rendelettervezet társadalmi egyeztetése. Az 2025-ös év eleji nyugdíjemelés 3,2% volt, ezt korrigálják most 1,6%-kal: ugyanis év elején még a kormány 3,2 százalékos inflációval számolt a 2025-ös év egészére, mostanra azonban úgy látszik, magasabb lesz az éves infláció. A KSH által szeptember elején közzétett utolsó friss inflációs adatok alapján a január–augusztus időszakban 4,7% volt az általános infláció, viszont a nyugdíjas infláció magasabb: 4,8%.

Nyugdíjemelés 2025. november: kevés nyugdíjas kap sokat és sokan kapnak keveset

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idei adatsorából kiderült, hogy 2025. január 1-i adatok szerint Magyarország lakosságának negyede (25,3%), 2,4 millió ember részesült nyugdíjban vagy egyéb, nyugdíjfolyósítási körbe tartozó ellátásban, melyből az öregségi nyugdíjasok száma elérte a 2 milliót. Ennél van frissebb adat is: 2025 júliusában 2 millió 398,5 ezer fő részesült nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban - ebből 1 millió 996,1 ezer fő öregségi nyugdíjban -, az öregségi nyugdíj átlagösszege pedig 244 990 forint/hó volt.

Azt azonban, hogy a járandóságuk alapján hány nyugdíjas tartozik az egyes jövedelmi sávokhoz, nem közli havi bontásban a KSH. Amit lehet tudni, hogy 2025 elején az öregségi nyugdíjasok 56%-ának volt 200 ezer forint felett az ellátása és 24%-nak a járandósága meghaladta a 300 ezer forintot. Tovább emelkedett a "luxusnyugdíjasok" aránya is, akiknek 500 ezer forint feletti nyugdíj jár: 2025. januárra közel 75 ezerre nőtt a számuk. Arányuk pedig az összes öregségi nyugdíjashoz képest 2,9%-ról 3,7%-ra emelkedett. 2024-ről 2025-re a 600 ezer forintos sávban történt arányaiban az egyik legnagyobb növekedés is: 33%-kal többen kapnak ekkora havi járandóságot - ahogy azt korábbi cikkünkben bővebben is elemeztük.

Abba is érdemes belegondolni, hogy ezek az állami nyugdíjak, a saját megtakarítás ezekbe az összegekbe nem számít bele: pedig feltételezhető, hogy akinek alapvetően magas a nyugdíja, aktív éveiben is tudott félretenni a nyugdíjas éveire. A nyugdíjmegtakarítási lehetőség persze bárki előtt nyitva áll, de jellemzően nem a kispénzűek szoktak még félre is tenni.

Visszatérve a nyugdíjemelésre: érdemes látni, hogy mekkora különbségeket okoz az egyes nyugdíjsávok tükrében a jelenleg százalékos nyugdíjemelési rendszer. A 600 ezer forintnál magasabb nyugdíjat kapók legalább 9 600 forint emelésre számíthatnak novembertől havonta és legalább 105 600 forintos egyösszegű kompenzáció is megilleti őket. Év eleji adatok szerint ez közel 32 ezer öregségi nyugdíjas esetében alakul így. Azonban van például 204 ezer nyugdíjas, akinek a nyugdíja eleve 180-200 ezer forint havonta, az emelés számukra 2880-3200 forintos összeget jelent majd és maximum 35 200 forintos kompenzációt kaphatnak. Ehhez a jövedelmi sávhoz tartozik a legtöbb nyugdíjas.

Lehet, hogy maga az infláció átlagosan 4,8 százalék, azonban az alma kilója ugyanúgy 200-300 forinttal drágult egy év alatt a kisnyugdíjasnak, mint a tehetőseknek. Egy kisebb nyugdíjat 1,6 százalékkal emelve viszont összegszerűen kevesebb fog kijönni, mint egy nagyobb nyugdíj megemelése. A nyugdíjszakértők és nyugdíjasokat képviselő szervezetek is évek óta hangoztatják: minden egyes nyugdíjemeléssel - főként a nagymértékű emelések során az utóbbi években - csak tovább nyílik az olló a szegényebb és módosabb nyugdíjas rétegek között.

Mennyi emelést kapnak pontosan a nyugdíjasok 2025 novemberében? Itt a 2025. novemberi nyugdíjemelés kalkulátor!

A Pénzcentrum kalkulátora az aktuális nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi lesz a novemberi nyugdíjemelés mértéke 2025-ben, ha az ígéretnek megfelelően 1,6 százalékkal emel a kormány. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk a jelenlegi nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk:

Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a novemberben érkező összegtől, de az eltérés minimális.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Lesz, akinek semmilyen emelés nem jár

Mivel a novemberi nyugdíjemelés alapját a 2025-ös évi, az év eleji emeléssel (3,2%-kal) megnövelt összege adja, csak annak jár emelés ősszel, aki már tavaly is nyugdíjas volt. A rendelet pontosan úgy szól: "A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdésére tekintettel 2025. november 1-jétől – 2025. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 1,6 százalékkal hivatalból kell emelni azt az öregségi nyugdíjat" és számos egyéb nyugdíjszerű ellátást, melyet a rendelet részletesen felsorol, "amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2025. január havi emeléséről szóló 452/2024. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt".

Vagyis aki idén vonult nyugdíjba, annak nem fog emelkedni novemberben sem a nyugdíja, mivel januárban sem részesülhetett nyugdíjemelésben.

Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert minden évben adódnak ebből félreértések. Aki 2025. január 1-jén vagy az után vonult nyugdíjba, annak novemberben nem jár visszamenőleg emelés, 2026 januárjában fog először emelkedni a nyugdíja. Az még külön félreértésekre adhat okot, hogy bezzeg a nyugdíjas élelmiszer-utalvány azoknak is járt, akik 2025. júliusig nyugdíjba vonultak, csak azoknak nem, akik augusztustól vagy az után lettek nyugdíjasok.

Lesz-e nyugdíjprémium 2025-ben?

A kormány általában a novemberi nyugdíjemeléssel együtt szokta bejelenteni, fizetnek-e idén nyugdíjprémiumot is. Ilyen bejelentés nem történt és a gazdasági növekedés alapján sincs rá valós esély, hogy 2025-ben nyugdíjprémiumot fizessenek.

A korábban, a konjunktúra idejében megszokottá vált nyugdíjprémium az utóbbi években a GDP-növekedés karcsúsodásával felszívódott. 2025-ben is csak akkor járna nyugdíjprémium, ha az éves GDP várhatóan meghaladná a 3,5 százalékot. Erre viszont idén nincs esély a jelenlegi számok tükrében.