New York, 2025. szeptember 22.A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal a Pekingi Nyilatkozat 30. évfordulója alkalmából rendezett magas szintû ülésen
Gazdaság

Trump elzárná az orosz gázcsapot Magyarországon: keményen válaszolt az USA elnökének Szijjártó Péter

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 08:44

Donald Trump amerikai elnök az ENSZ közgyűlésén jelezte, hogy szeretné meggyőzni Magyarországot az orosz gázvásárlás leállításáról, és tervezi, hogy személyesen beszél erről Orbán Viktor miniszterelnökkel. Szijjártó Péter úgy reagált: földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot nem tudjuk megváltoztatni.

Az Egyesült Államok elnöke Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel közösen tartott sajtótájékoztatót az ENSZ közgyűlésén, ahol felmerült Magyarország orosz energiaimportjának kérdése is.

Amikor egy riporter Magyarország orosz olajvásárlásról szóló álláspontjáról kérdezte, Trump határozottan fogalmazott: "Nos, ő a barátom. Nem beszéltem vele, de úgy gondolom, hogy ha beszélnék, leállna. Azt hiszem ezt is fogom tenni".

A magyar kormány eddig következetesen elutasította az orosz fosszilis tüzelőanyagok importjának felfüggesztését, ragaszkodva az energiabiztonság jelenlegi modelljéhez. Trump kijelentése új fejezetet nyithat a magyar-amerikai energetikai kapcsolatokban, bár egyelőre nem ismert, hogy a tervezett egyeztetés mikor valósulhat meg a két vezető között.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter erre reagálva megerősítette a magyar kormány álláspontját:

Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében. A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

- írta a tárcavezető Facebook oldalán.

Címlapkép: KKM, MTI/MTVA
#gáz #energia #gazdaság #ukrajna #külügyminisztérium #oroszország #ensz #földgáz #donald trump #orbán viktor #szíjjártó péter #amerikai egyesült államok #orosz-ukrán háború

