2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
20 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Debrecen, 2016. április 5.Figyelmeztetõ tábla a Véda közúti intelligens traffipaxrendszer egyik egysége elõtt a 35-ös fõúton Debrecen határában 2016. április 5-én. Ezen a napon reggel 8 órától üzemszerûen mûködnek az új kamerák,
Autó

Kőkemény razzia indul a magyar utakon: jön a folyamatos büntető-üzemmód, sok autósnak fájni fog

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 15:08

Új típusú sebességmérő készülékek jelennek meg hamarosan a magyar utakon, amelyek folyamatos büntető üzemmódban működhetnek és jelentősen olcsóbbak a korábbi eszközöknél - írja a vezess.hu.

A TraffiCapture-Lite (TC-Lite) nevű készülék már túljutott a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárás és típushitelesítés zajlik az Engedélyezési Hivatalban. Az első példányok várhatóan egy hónapon belül megkezdhetik működésüket az utakon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Medirlab Orvosbiológiai Fejlesztő Kft. által gyártott eszköz két fontos újdonsággal rendelkezik. Egyrészt folyamatosan üzemeltethető a trafiboxokban, akár egy évig is, mivel állandó adatkapcsolatban áll a VÉDA/KAFIR rendszerrel. Másrészt jelentősen olcsóbb: az éjszakai működéshez szükséges IRLED vakuval nettó 2,75 millió forintba, anélkül nettó 2,5 millió forintba kerül, ami körülbelül harmada a korábbi S-1-es készülékek árának.

A TC-Lite kizárólag trafiboxokban használható, nincs képernyője, így rendőrautóban vagy állványon nem alkalmazható. Mintegy 150 méteres távolságból képes mérni a járművek sebességét, a gyorshajtókról 50-60 méterről készít felvételeket, és az adatokat azonnal továbbítja a VÉDA-rendszerbe.

Magyarországon jelenleg mintegy 280 trafibox található az utak mellett, és az új készülék mindhárom jelenleg használt trafibox-típusba beszerelhető. Nagy Tamás, a Medirlab ügyvezetője szerint október elejétől kezdődhet a már megrendelt műszerek telepítése, és az eddigi igények alapján hamarosan sok helyen találkozhatnak velük az autósok.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az új sebességmérők elsősorban vidéki településeken és úthálózaton jelennek meg először, hasonlóan a már telepített trafiboxokhoz.

Címlapfotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#ellenőrzés #közlekedés #autó #traffipax #sebességmérés #autósok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:00
15:44
15:28
15:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 15.
Mennyibe kerül egy szauna? Egy szanuna ára, minden költsége 2025-ben
2025. szeptember 15.
Mi történik? Egyre több ország mond nemet a McDonald's éttermeire: van, ahol be is van már tiltva
2025. szeptember 15.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 15. hétfő
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?
2
2 hónapja
Hatalmas elektromos autó-botrány van készülőben: rengeteg embert átverhettek a kínai gyártók
3
1 hónapja
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
4
1 hónapja
Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon
5
3 napja
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fogyasztói Árindex (infláció)
A háztartások által vásárolt termékek és szolgáltatások értékének változása. Az infláció következtében ugyanazon termékeket egy későbbi időpontban már csak drágábban lehet megvásárolni, ennek a változásnak a statisztikai mérőszáma a Fogyasztói Árindex.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 16:00
Mennyibe kerül egy szauna? Egy szanuna ára, minden költsége 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 15:28
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Agrárszektor  |  2025. szeptember 15. 15:27
Lecsapott a hatóság a magyar strandbüfékre: nem is hinnéd, mit találtak