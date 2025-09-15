Kőkemény razzia indul a magyar utakon: jön a folyamatos büntető-üzemmód, sok autósnak fájni fog

Új típusú sebességmérő készülékek jelennek meg hamarosan a magyar utakon, amelyek folyamatos büntető üzemmódban működhetnek és jelentősen olcsóbbak a korábbi eszközöknél - írja a vezess.hu.

A TraffiCapture-Lite (TC-Lite) nevű készülék már túljutott a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárás és típushitelesítés zajlik az Engedélyezési Hivatalban. Az első példányok várhatóan egy hónapon belül megkezdhetik működésüket az utakon.

A Medirlab Orvosbiológiai Fejlesztő Kft. által gyártott eszköz két fontos újdonsággal rendelkezik. Egyrészt folyamatosan üzemeltethető a trafiboxokban, akár egy évig is, mivel állandó adatkapcsolatban áll a VÉDA/KAFIR rendszerrel. Másrészt jelentősen olcsóbb: az éjszakai működéshez szükséges IRLED vakuval nettó 2,75 millió forintba, anélkül nettó 2,5 millió forintba kerül, ami körülbelül harmada a korábbi S-1-es készülékek árának.

A TC-Lite kizárólag trafiboxokban használható, nincs képernyője, így rendőrautóban vagy állványon nem alkalmazható. Mintegy 150 méteres távolságból képes mérni a járművek sebességét, a gyorshajtókról 50-60 méterről készít felvételeket, és az adatokat azonnal továbbítja a VÉDA-rendszerbe.

Magyarországon jelenleg mintegy 280 trafibox található az utak mellett, és az új készülék mindhárom jelenleg használt trafibox-típusba beszerelhető. Nagy Tamás, a Medirlab ügyvezetője szerint október elejétől kezdődhet a már megrendelt műszerek telepítése, és az eddigi igények alapján hamarosan sok helyen találkozhatnak velük az autósok.

Az új sebességmérők elsősorban vidéki településeken és úthálózaton jelennek meg először, hasonlóan a már telepített trafiboxokhoz.

Címlapfotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA