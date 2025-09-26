2025. szeptember 26. péntek Jusztina
12 °C Budapest
Egy pár férfi és női hóember és hó nő fürdőruhában nyaral egy trópusi tengerparti medencében.
Utazás

Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 05:38

Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik a telet. A „télből a nyárba” utazás ma már nem különcség, hanem tudatos választás – és a magyar utazók is egyre bátrabban élnek vele. Megnéztük, melyek a legnépszerűbb célpontok, milyen árakkal érdemes kalkulálni, és milyen meglepetéseket tartogat a szezon. Spoiler: már 277 ezer forinttól is találni olyan ajánlatot, amiért itthon még egy hét Balaton sem jönne ki. Megnéztük, melyek a legnépszerűbb célpontok, milyen árakkal érdemes kalkulálni, és milyen meglepetéseket tartogat a szezon.

Egzotikus szigetek, arab luxusvárosok, kulturális körutazások és meglepő desztinációk – a télből a nyárba utazás ma már nemcsak álom, hanem egyre többek számára elérhető valóság. Megnéztük, hova utaznak idén a magyarok, milyen árakkal érdemes kalkulálni, és milyen új trendek formálják a téli utazási piacot. A Maldív-szigetektől Dél-Koreáig, a pozsonyi indulású Dominikától az Északi sarkkörig terjed a kínálat – és közben kiderül, miért nem generációs kérdés már az egzotikus utazás, és hogyan lett újra luxus az, ami néha filléresnek tűnik.

Ahogy beköszönt a hideg, egyre többen keresik a lehetőséget, hogy a téli hónapokat napsütésben, tengerparton, koktéllal a kézben töltsék. A „télből a nyárba” utazások iránti kereslet évről évre nő, és a magyar utazók is egyre bátrabban választanak egzotikus célpontokat – akár Bécsből vagy Pozsonyból indulva. Megkérdeztünk három utazási irodát, milyen trendek, meglepetések és ajánlatok jellemzik az idei szezont.

A klasszikus kedvencek: Maldív, Mauritius, Mexikó

A TUI Magyarország kínálatában – a korábbi évekhez hasonlóan – a Maldív-szigetek és Mauritius a két leginkább keresett téli desztináció. A szállodakínálat mellett ez leinkább annak is köszönhető, hogy a két egzotikus célterület közvetlen járattal érhető el Bécsből, az Austrian Airlines járataival.

Mexikót és a Dominikai Köztársaságot is ki kell még emelnem, itt az all inclusive szállodák a leginkább keresettek, köszönhetően a nagyszerű ár-érték arányuknak.

 - mondta el a Pénzcentrumnak Taskár Tamas Taskar, a TUI Magyarország Country Managere. A foglalások már megindultak, és érdemes is időben dönteni:

Nem csak azért, mert most még előfoglalási kedvezményt kínálnak a szállodák, hanem azért is, mert a helyek gyorsan fogynak, sok esetben álmaink úti célját, a kiválasztott hotelt és szobatípust is csak az időben történő foglalás tudja biztosítani.

Az iroda tapasztalatai szerint Thaiföld és a Seychelle-szigetek is egyre népszerűbbek, a generációs különbségek pedig egyre halványabbak:

Ma már nem feltétlenül generációs kérdés az utazás, de sok esetben még mindig a fiatalabb és a középkorú generáció az, amely egy idegen nyelvtudást igénylő környezetben otthonosabban mozog, így könnyebben vállal be egy egzotikus utazást határon túli indulással.

Pozsonyból Dominikára, Bécsből Ománba: rugalmasságért cserébe több a lehetőség

Kelemen Attila, az Atlasz Travel vezetője szerint a télből a nyárba utazás hazai viszonylatban is egyre népszerűbb:

Kedvelt időpont a karácsony és szilveszter külföldön töltése, de a január-február-március hónapok is keresettek. Aki rugalmas és nem csak Budapestről hajlandó utazni, sok esetben kedvezőbb feltételeket vagy nagyobb kínálatot talál.

A pozsonyi és bécsi utazások közül kiemelkedik a pozsonyi indulású Dominika és a Phu Quoc sziget (Vietnám), valamint a bécsi indulású Maldív-szigetek. Az Atlasz Travel ajánlatai között szerepelnek 9 napos, 7 éjszakás klasszikus csomagok, de a 2 hetes utazások is egyre népszerűbbek.

Kedvelt úti cél még az arab térség: Bahrein, Katar, Dubai és Omán – utóbbinál nem csak Salalah, hanem Muscat is elérhető. Néhány konkrét ajánlat a télre:

  • Vietnám: január 14-től 9 nap 7 éjszaka 1621 EUR-tól (632 ezer forint)
  • Dominika: január 6-tól 9 nap 7 éjszaka 1583 EUR-tól (617 ezer forint)
  • Omán (Salalah): szilveszterkor 10 nap 9 éjszaka 1708 EUR-tól (666 ezer forint)
  • Dubai: januárban 8 nap 7 éjszaka 710 EUR-tól (276 ezer forint)

„Fontos, hogy már csak korlátozott számban foglalhatók az utazások, hiszen az egzotikus kínálatok száma alacsonyabb, mint a nyári” – figyelmeztet Kelemen Attila

Dél-Korea, Japán és az Északi sarkkör: ha valami mást keresel

Zsebők Tamás, a Z(s)EPPELIN Utazási Iroda vezetője szerint náluk a meglepetéseket nem az utasok okozzák, hanem ők maguk:

Kulturális körutazásokra specializálódott programszervező irodaként nálunk 'váltott lovak vannak'... a meglepő programokat mi szolgáltatjuk, és az utasok nem meglepő módon jelentkeznek és foglalnak!

A Dél-Korea programjuk már második éve fut, két verzióban: az egyik a fiatalos, modern Szöul világát mutatja be, a másik a történelmi Dél-Koreát, Jeju szigetétől Busan tengerpartjáig.

Nem számít, hogy kezdő vagy haladó utazó vagy, Korea mindigenkinek elképesztően izgalmas!

 - tette hozzá. A programokat workshopok, világörökségi helyszínek és autentikus gasztronómiai élmények teszik teljessé. A legújabb verzióban Dél-Koreát Japánnal fűszerezték például.

És ha valaki nem a nyárba, hanem a télbe utazna:

Télen az Északi sarkkör igazi csemege egy luxus iglu eszkimó házban. Ezen célpont bár nem télből a nyárba, hanem télből a jeges télbe, de aki már mindenhol is volt, ez a lehetőség mindig telitalálat!

Zsebők Tamás szerint Dél-Korea az a hely, amit a magyar utasok még nem fedeztek fel igazán, pedig ideális lenne télre. Az árakról így fogalmaz:

Manapság újra luxus az utazás! Bár foglalhatóak 'fillérekért' repülőjegyek, de ahhoz is szükséges vásárolni bőröndöt és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, és a filléres árak rögtön az egekbe szöknek.

A Földközi-tenger medencéje, az Egyesült Arab Emirátusok, valamint Ázsia rejtett szigetei – mint a Fülöp-szigetek, Mauritius vagy a Közép-Amerikai antillák – mind szóba jöhetnek, ha valaki valódi kikapcsolódásra vágyik.

Zanzibár, Hurghada, Gran Canaria – az Itaka toplistája

Csabai Ferenc, az Itaka operatív igazgatója szerint a szezon egyik legnépszerűbb célpontja Zanzibár, amely közvetlen charterjárattal érhető el. A képzeletbeli dobogón mellette Egyiptom – Hurghada és Gran Canaria szerepel, mindhárom helyszín biztos napsütést és tengerparti kikapcsolódást kínál a téli hónapokra.

A téli időszak értékesítése már április óta nyitva van, azóta a foglalások folyamatosan jönnek, de tény, hogy a szeptemberi hónapban a foglalások száma már felgyorsult

– mondta el Csabai Ferenc. Bár az Itaka rendszeresen kísérletezik új célpontokkal, az elmúlt évben nem volt olyan desztináció, amely váratlanul lett volna népszerű. Ugyanakkor kiemeli a  dinamikus csomagok térnyerését, amelyek rugalmasan kombinálhatók, és olyan egzotikus helyekre szólnak, mint a Maldív-szigetek, Bali vagy Mauritius.

Magyar utassal szinte mindenhol találkozni a világban. Nincs olyan hely, amit még ne fedeztek volna fel, de ha utazási irodai szemmel nézem, jó lenne a Karibi-térséget bevonni a klasszikus charteres tömegturizmusba

– tette hozzá.

Mit kínálnak a nagyok?

Az IBUSZ kínálatában a klasszikus egzotikus célpontok mellett újra elérhető az Omán–Salalah üdülés, többféle szállásopcióval és előfoglalási akcióval.

  • Omán Salala 461 000 Ft-tól
  • Török Riviéra 477 349 Ft 
  • Mauritius 899 000 Ft 

Emellett Mauritius, Malajzia, Szingapúr és Dubai is szerepel a kínálatban, saját charterjáratokkal és utasbarát menetrenddel.

Az OTP Travel kínálata különösen gazdag kulturális körutazásokban és luxus egzotikus nyaralásokban.

  • Tanzánia 629 000 Ft-tól
  • Szilveszter Malagán: 399 000 Ft-tól
  • Fokváros 798 000 Ft-tól

A Kartago Tours a közvetlen charterjáratokra és a tengerparti pihenésre specializálódik. –

  • Egyesült Arab Emírségek: 291 800 Ft-tól 
  • Omán, Dhofar 598 600 Ft-tól 
  • Egyiptom, Hurghada : 224 126 Ft-tól 

 
