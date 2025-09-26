Csokikóstoló, állatsimogatás, kézműves titkok és pincekalandok várják a látogatókat október első hétvégéjén. A Nyitott Porta Napok idén 67 helyszínen kínál ingyenes programokat
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik a telet. A „télből a nyárba” utazás ma már nem különcség, hanem tudatos választás – és a magyar utazók is egyre bátrabban élnek vele. Megnéztük, melyek a legnépszerűbb célpontok, milyen árakkal érdemes kalkulálni, és milyen meglepetéseket tartogat a szezon. Spoiler: már 277 ezer forinttól is találni olyan ajánlatot, amiért itthon még egy hét Balaton sem jönne ki. Megnéztük, melyek a legnépszerűbb célpontok, milyen árakkal érdemes kalkulálni, és milyen meglepetéseket tartogat a szezon.
Egzotikus szigetek, arab luxusvárosok, kulturális körutazások és meglepő desztinációk – a télből a nyárba utazás ma már nemcsak álom, hanem egyre többek számára elérhető valóság. Megnéztük, hova utaznak idén a magyarok, milyen árakkal érdemes kalkulálni, és milyen új trendek formálják a téli utazási piacot. A Maldív-szigetektől Dél-Koreáig, a pozsonyi indulású Dominikától az Északi sarkkörig terjed a kínálat – és közben kiderül, miért nem generációs kérdés már az egzotikus utazás, és hogyan lett újra luxus az, ami néha filléresnek tűnik.
Ahogy beköszönt a hideg, egyre többen keresik a lehetőséget, hogy a téli hónapokat napsütésben, tengerparton, koktéllal a kézben töltsék. A „télből a nyárba” utazások iránti kereslet évről évre nő, és a magyar utazók is egyre bátrabban választanak egzotikus célpontokat – akár Bécsből vagy Pozsonyból indulva. Megkérdeztünk három utazási irodát, milyen trendek, meglepetések és ajánlatok jellemzik az idei szezont.
A klasszikus kedvencek: Maldív, Mauritius, Mexikó
A TUI Magyarország kínálatában – a korábbi évekhez hasonlóan – a Maldív-szigetek és Mauritius a két leginkább keresett téli desztináció. A szállodakínálat mellett ez leinkább annak is köszönhető, hogy a két egzotikus célterület közvetlen járattal érhető el Bécsből, az Austrian Airlines járataival.
Mexikót és a Dominikai Köztársaságot is ki kell még emelnem, itt az all inclusive szállodák a leginkább keresettek, köszönhetően a nagyszerű ár-érték arányuknak.
- mondta el a Pénzcentrumnak Taskár Tamas Taskar, a TUI Magyarország Country Managere. A foglalások már megindultak, és érdemes is időben dönteni:
Nem csak azért, mert most még előfoglalási kedvezményt kínálnak a szállodák, hanem azért is, mert a helyek gyorsan fogynak, sok esetben álmaink úti célját, a kiválasztott hotelt és szobatípust is csak az időben történő foglalás tudja biztosítani.
Az iroda tapasztalatai szerint Thaiföld és a Seychelle-szigetek is egyre népszerűbbek, a generációs különbségek pedig egyre halványabbak:
Ma már nem feltétlenül generációs kérdés az utazás, de sok esetben még mindig a fiatalabb és a középkorú generáció az, amely egy idegen nyelvtudást igénylő környezetben otthonosabban mozog, így könnyebben vállal be egy egzotikus utazást határon túli indulással.
Pozsonyból Dominikára, Bécsből Ománba: rugalmasságért cserébe több a lehetőség
Kelemen Attila, az Atlasz Travel vezetője szerint a télből a nyárba utazás hazai viszonylatban is egyre népszerűbb:
Kedvelt időpont a karácsony és szilveszter külföldön töltése, de a január-február-március hónapok is keresettek. Aki rugalmas és nem csak Budapestről hajlandó utazni, sok esetben kedvezőbb feltételeket vagy nagyobb kínálatot talál.
A pozsonyi és bécsi utazások közül kiemelkedik a pozsonyi indulású Dominika és a Phu Quoc sziget (Vietnám), valamint a bécsi indulású Maldív-szigetek. Az Atlasz Travel ajánlatai között szerepelnek 9 napos, 7 éjszakás klasszikus csomagok, de a 2 hetes utazások is egyre népszerűbbek.
Kedvelt úti cél még az arab térség: Bahrein, Katar, Dubai és Omán – utóbbinál nem csak Salalah, hanem Muscat is elérhető. Néhány konkrét ajánlat a télre:
- Vietnám: január 14-től 9 nap 7 éjszaka 1621 EUR-tól (632 ezer forint)
- Dominika: január 6-tól 9 nap 7 éjszaka 1583 EUR-tól (617 ezer forint)
- Omán (Salalah): szilveszterkor 10 nap 9 éjszaka 1708 EUR-tól (666 ezer forint)
- Dubai: januárban 8 nap 7 éjszaka 710 EUR-tól (276 ezer forint)
„Fontos, hogy már csak korlátozott számban foglalhatók az utazások, hiszen az egzotikus kínálatok száma alacsonyabb, mint a nyári” – figyelmeztet Kelemen Attila
Dél-Korea, Japán és az Északi sarkkör: ha valami mást keresel
Zsebők Tamás, a Z(s)EPPELIN Utazási Iroda vezetője szerint náluk a meglepetéseket nem az utasok okozzák, hanem ők maguk:
Kulturális körutazásokra specializálódott programszervező irodaként nálunk 'váltott lovak vannak'... a meglepő programokat mi szolgáltatjuk, és az utasok nem meglepő módon jelentkeznek és foglalnak!
A Dél-Korea programjuk már második éve fut, két verzióban: az egyik a fiatalos, modern Szöul világát mutatja be, a másik a történelmi Dél-Koreát, Jeju szigetétől Busan tengerpartjáig.
Nem számít, hogy kezdő vagy haladó utazó vagy, Korea mindigenkinek elképesztően izgalmas!
- tette hozzá. A programokat workshopok, világörökségi helyszínek és autentikus gasztronómiai élmények teszik teljessé. A legújabb verzióban Dél-Koreát Japánnal fűszerezték például.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
És ha valaki nem a nyárba, hanem a télbe utazna:
Télen az Északi sarkkör igazi csemege egy luxus iglu eszkimó házban. Ezen célpont bár nem télből a nyárba, hanem télből a jeges télbe, de aki már mindenhol is volt, ez a lehetőség mindig telitalálat!
Zsebők Tamás szerint Dél-Korea az a hely, amit a magyar utasok még nem fedeztek fel igazán, pedig ideális lenne télre. Az árakról így fogalmaz:
Manapság újra luxus az utazás! Bár foglalhatóak 'fillérekért' repülőjegyek, de ahhoz is szükséges vásárolni bőröndöt és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, és a filléres árak rögtön az egekbe szöknek.
A Földközi-tenger medencéje, az Egyesült Arab Emirátusok, valamint Ázsia rejtett szigetei – mint a Fülöp-szigetek, Mauritius vagy a Közép-Amerikai antillák – mind szóba jöhetnek, ha valaki valódi kikapcsolódásra vágyik.
Zanzibár, Hurghada, Gran Canaria – az Itaka toplistája
Csabai Ferenc, az Itaka operatív igazgatója szerint a szezon egyik legnépszerűbb célpontja Zanzibár, amely közvetlen charterjárattal érhető el. A képzeletbeli dobogón mellette Egyiptom – Hurghada és Gran Canaria szerepel, mindhárom helyszín biztos napsütést és tengerparti kikapcsolódást kínál a téli hónapokra.
A téli időszak értékesítése már április óta nyitva van, azóta a foglalások folyamatosan jönnek, de tény, hogy a szeptemberi hónapban a foglalások száma már felgyorsult
– mondta el Csabai Ferenc. Bár az Itaka rendszeresen kísérletezik új célpontokkal, az elmúlt évben nem volt olyan desztináció, amely váratlanul lett volna népszerű. Ugyanakkor kiemeli a dinamikus csomagok térnyerését, amelyek rugalmasan kombinálhatók, és olyan egzotikus helyekre szólnak, mint a Maldív-szigetek, Bali vagy Mauritius.
Magyar utassal szinte mindenhol találkozni a világban. Nincs olyan hely, amit még ne fedeztek volna fel, de ha utazási irodai szemmel nézem, jó lenne a Karibi-térséget bevonni a klasszikus charteres tömegturizmusba
– tette hozzá.
Mit kínálnak a nagyok?
Az IBUSZ kínálatában a klasszikus egzotikus célpontok mellett újra elérhető az Omán–Salalah üdülés, többféle szállásopcióval és előfoglalási akcióval.
- Omán Salala 461 000 Ft-tól
- Török Riviéra 477 349 Ft
- Mauritius 899 000 Ft
Emellett Mauritius, Malajzia, Szingapúr és Dubai is szerepel a kínálatban, saját charterjáratokkal és utasbarát menetrenddel.
Az OTP Travel kínálata különösen gazdag kulturális körutazásokban és luxus egzotikus nyaralásokban.
- Tanzánia 629 000 Ft-tól
- Szilveszter Malagán: 399 000 Ft-tól
- Fokváros 798 000 Ft-tól
A Kartago Tours a közvetlen charterjáratokra és a tengerparti pihenésre specializálódik. –
- Egyesült Arab Emírségek: 291 800 Ft-tól
- Omán, Dhofar 598 600 Ft-tól
- Egyiptom, Hurghada : 224 126 Ft-tól
