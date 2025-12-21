Élesbe fordul a szilveszteri extra nyereményjáték: a december 20-án estétől megvásárolt Ötöslottó szelvények már érvényesek lesznek a Szilveszteri Szuperlottóra.
Elárulta a legendás Richter József, miért mennek sorra csődbe a magyar utazócirkuszok
Az elmúlt öt évben a hazai utazócirkuszok mintegy fele szűnt meg, az elsőszámú felelős a koronavírus járvány volt, ám a magas üzemeltetési költségek is szerepet játszottak. Meglepő, de a közhiedelemmel ellentétben Magyarországon nincs jogszabályi korlátozás az állatok szerepeltetésére, ugyanakkor a cirkuszi menazsériára komoly korlátozások vannak. A hazai utazócirkuszok egyébként semmilyen támogatást, adókedvezményt nem kapnak.
Elsősorban a koronavírus járvány hatására, de más okok miatt is sok utazócirkusz szűnt meg Magyarországon az elmúlt években. Ennek szemléltetésére elég csak két adat: 2020-ban Magyarországon mintegy 16-18 utazócirkuszt üzemeltettek, most, 2025-ben 6-8 utazócirkusz működik – mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója. Az viszont pozitív fejlemény, hogy bár a járvány alatt sok artista és cirkuszi dolgozó vállalt kénytelen-kelletlen civil munkát, ám amint lehetőségük nyílt rá, jelentős részük visszatért a cirkuszművészethez.
Nincs általános tiltás, de számos kötelező szabály létezik
A közhiedelemmel ellentétben Magyarországon a cirkuszokban szereplő állatokra vonatkozóan nincsenek szigorú, általános tiltások, de a cirkuszi menazsériára vonatkozó kormányrendelet szabályozza a biztonsági előírásokat (a porondra bevezető utak, porondszegély, biztosító személyzet). Valóban, a világ számos országában van tiltás, ám a hazai szabályozás inkább a tartási és elhelyezési feltételekre fókuszál.
Az ominózus magyar kormányrendelet számos kötelezést ír elő. Így például az állatokat olyan feltételek között kell elhelyezni, amelyek megfelelnek az állatok jólétének, és biztosítják a természeteshez hasonló viselkedésük gyakorlását. Gondoskodni kell a jó kondícióban tartásához szükséges beltartalmú takarmányról és ivóvízről. Jólétük érdekében az állatok szükségleteinek megfelelő hőmérsékletet, világítást, illetve fürdési lehetőséget, megfelelő mélységű és minőségű vizet, illetve az időjárás viszontagságaitól való védelmet kell teremteni.
Az állat kizárólag olyan mutatványra tanítható be, amely a fajára jellemző természetes viselkedés által megszabott határokon belül marad. Ennek során – a tudományos kutatások nyilvánosságra hozott eredményeinek megfelelően – figyelembe kell venni az állat korát és betaníthatósági szintjét, a nemét, egészségi állapotát, valamint cselekvési készségét. Tilos az állatot olyan módszerekkel vagy eszközökkel idomítani, amely annak fájdalmat, szenvedést, más fizikai vagy pszichikai károsodást okozhat. Az idomítás során az állatokkal szemben félelemkeltő, kegyetlen magatartást, módszert alkalmazni tilos.
A kormányrendelet még számos előírást tartalmaz az állatok fellépésével kapcsolatban, a pihenőjükkel összefüggésben, az idomárokra vonatkozón, tehát lényegében átfogó jogi útmutatóval rendelkezünk. Ugyanakkor nem teljesen világos a jelenlegi helyzet, hogy most akkor mit lehet és mit nem, milyen állatok tarthatók, milyenek nem, hol a határ, meddig jogszerű a működés és számos fals információ is megjelenik a médiában.
A nemzetközi állatvédelmi irányelveket követve
A Pénzcentrum kérdésére Richter József is megerősítette, nem történt jogszabályi korlátozás Magyarországon. Itthon jelenleg is bemutathatók egzotikus állatok, elefánt, tigris stb. a cirkuszban. Ám 2022-ben, a nemzetközi állatvédelmi irányelveket követve úgy döntött, hogy a Magyar Nemzeti Cirkusz vadállatait kivonja a cirkuszi munkából. Az állatok a nagykőrösi Richter Safari Parkban találtak új otthonra, természet közeli környezetben. Az autós szafari park ötlete a járvány alatt tökéletes megoldásnak bizonyult, azóta pedig Nagykőrösön turisztikai attrakcióvá vált.
Aki nem autóval érkezik, kisvonattal is bejárhatja a 30 hektáros területet, a parkban mintegy 300 állat él: lovak, zebrák, szamarak, tevék, lámák, szürkemarhák, vízibivalyok, struccok, zsiráfok és elefántok. Etetni is lehet őket a helyben megvásárolható répacsomagból, természetesen a biztonsági szabályok nagyon szigorúak, hiszen bár ezek az állatok kiskoruktól emberhez szoktak, azért nem árt az óvatosság.
Senkinek sem olcsó a cirkusz
Minden cirkuszba járó tapasztalhatja, a jegyek drágák, a bent kapható popcorn, vattacukor, perec szintúgy, és ezek megkerülhetetlen költségek elsősorban a családoknak, hiszen a gyerekek számára mindez hozzátartozik a cirkuszhoz, mint mozihoz a pattogatott kukorica. Ami az etetési költségeket illeti: például az elefántok naponta rengeteg növényi táplálékot fogyasztanak, akár 100 kilogrammot is, ennek jelentős része széna, ám igényelik a zöldséget, a gyümölcsöt, itt sárgarépáról, almáról, banánról és különböző idényzöldségekről és gyümölcsökről beszélünk, tehát összességében nagyon komoly árakkal kell számolni.
Richter József a Pénzcentrumnak kifejtette: az állatok ellátásán túl, döntő tétel a külföldi artisták bérezése, mivel az euró árfolyam folyamatosan megy felfelé, így egyre magasabb kiadás az ő díjazásuk. Ezenkívül jelentős tételek az energia, villamos-energia, üzemanyagárak, az útdíj, az emberek után fizetendő járulékok. A kigazdálkodás teltházas előadásokkal lehetséges, minden egyes nézőért meg kell küzdeni, ám kiadások miatt mégis minden évben kénytelenek emelni a cirkuszjegyek árát.
Spórolni a szállító járművek számának csökkentésével, a turnéhelyszínek számának csökkentésével tudnak, az úgynevezett „labilis városokat”, ahol a nézőszám gyakran változó, kihagyják a turnéból.
Az utazócirkuszok nem kapnak adókedvezményt, így a Magyar Nemzeti Cirkuszt 31 éve működtetik, minden állami támogatás nélkül. A cirkuszi működésre vonatkozó specifikus pályázatok pedig nincsenek. Apróságnak tűnhet, de Németországban például a cirkuszosoknak és vidámparkosoknak nem kell útdíjat fizetni, míg Magyarországon ugyanúgy kell fizetni az utak használatáért, mint a fuvarozóknak.
A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ a fenntartásra ugyan nagy állami támogatást kap, ám ebből az utazócirkuszok nem részesülnek. Viszont a járvány alatt volt olyan támogatási forma, amikor előadásokat vásároltak meg előre, amelyeket utána a turné indulásakor kellett megvalósítani – mondta végezetül Richter József. (A Pénzcentrum úgy tudja, 2023-ban a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ nyolcszázmillió forintos jegybevétellel és 1,3-1,4 milliárdos állami támogatással gazdálkodott – a szerk.)
