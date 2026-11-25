Az európai tőzsdék emelkedése mellett is mínuszban indult a szerdai kereskedés Budapesten, elsősorban az OTP jelentős esése miatt.
Ütik a forintot: hirtelen 373 fölé ugrott az euró, veszélybe került a kamatvágás
Jelentősen gyengült a forint szerda délelőtt, az euró jegyzése átmenetileg 373 fölé emelkedett, és dél körül is ennek a szintnek a közelében maradt. A magyar deviza a régiós társainál is rosszabbul teljesített, miközben a nemzetközi kockázatkerülés, az amerikai vámfenyegetések és a szűkülő magyar kamatelőny egyaránt nehezítik a helyzetét. A kedvezőtlen piaci környezet az MNB decemberi kamatcsökkentésének esélyét is jelentősen mérsékli.
Az euró árfolyama a kedd esti 369,7 forintról szerda délelőtt 373 fölé ugrott, ami már mintegy 1 százalékos forintgyengülést jelentett. Délhez közeledve a jegyzés továbbra is a 373-as szint közelében ragadt. A dollárért délelőtt már 340,8 forintot is adni kellett, ami 1,1 százalékos emelkedés az előző estéhez képest.
A hazai fizetőeszköz leértékelődése már kora reggel megindult, amikor az eurót még 370,6, a dollárt pedig 338,7 forinton jegyezték. A svájci frank kurzusa ekkor 404,95 forintra emelkedett a kedd esti 403,64 forintról, a délelőtt folyamán pedig tovább gyorsult a forint eladási hulláma.
A régiós összevetés is a magyar deviza alulteljesítését mutatta: délelőtt a lengyel zloty forinttal szembeni árfolyama 0,56, a cseh koronáé 0,82 százalékkal emelkedett kedd estéhez képest. A forint tehát nemcsak a vezető devizákkal, hanem közvetlen régiós versenytársaival szemben is jelentősen teret vesztett.
A nemzetközi piacokon a nyersanyagdevizák is nyomás alá kerültek. Az ausztrál dollár az erős inflációs adatok után kezdetben fél százalékot erősödött az amerikai dollárral szemben, később azonban másfél százalékos zuhanással 0,6600 alá bukott. A réz tonnánkénti jegyzése eközben 12 ezer dollár alá süllyedt. Európában a francia költségvetési bizonytalanság fűtötte a kötvényeladásokat, így a tízéves francia állampapírok hozamfelára közel 1,75 százalékpontra tágult a német benchmarkhoz képest, amire az euróövezeti adósságválság óta nem volt példa.
A kockázatkerülés különösen érzékenyen érinti a forintot
A feltörekvő piacokról történő tőkekiáramlást egyszerre táplálják az amerikai technológiai beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak, a Fed további szigorítására vonatkozó piaci várakozások és az újabb amerikai vámfenyegetések. A befektetők ilyen környezetben a klasszikus menekülőeszközökben, így dollárban, japán jenben és svájci frankban keresnek menedéket.
Az ING elemzői szerint a forint sérülékenységét fokozza, hogy az árfolyam kiemelten érzékenyen reagál a globális hangulatváltozásokra. Emellett az elmúlt félévben jelentős long pozíciók épültek ki a forint mellett; ezen vételi pozíciók lezárása, valamint a profitrealizálás kedvezőtlen hírek hatására könnyen felerősítheti a forint elleni eladási hullámot.
Szűkül az MNB mozgástere
A Magyar Nemzeti Bank november közepén 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, ugyanakkor legalább egy monetáris tanácstag már a kamatcsökkentés mellett szavazott. A jegybanki kommunikáció alapján a december 15-i kamatdöntő ülésen ismét napirendre kerülhet az enyhítés, ehhez azonban a hazai inflációs pálya mellett a külső környezet kedvező alakulása is elengedhetetlen feltétel.
A magyar kamatfelár mindeközben fokozatosan erodálódik: az MNB a nyár folyamán három lépésben összesen 75 bázisponttal mérsékelte az alapkamatot, mialatt az Európai Központi Bank és a Fed is szigorított, a cseh jegybank pedig novemberben folytatta a kamatemelési ciklust. Ráadásul Lengyelországban is felerősödtek a monetáris szigorításra vonatkozó várakozások.
Az Egyesült Államokban mért 3,8 százalékos infláció továbbra is jócskán meghaladja a 2 százalékos jegybanki célt, így egyes Fed-döntéshozók decemberre sem zárnak ki egy 50 bázispontos emelést. Ez további hátszelet adhat a dollárnak, miközben rontja a feltörekvő piaci devizák megítélését.
Kurali Zoltán, az MNB alelnöke hétfőn aláhúzta: a nemzetközi befektetői környezet romlása a forint gyengülésében is egyértelműen megmutatkozott. A decemberi kamatvágáshoz a hazai fizetőeszköz stabilitása, kedvező novemberi inflációs adat, a külföldi kamatvárakozások enyhülése és a geopolitikai feszültségek csökkenése kellene, így a jelenlegi turbulens környezetben jelentősen csökkent a monetáris lazítás valószínűsége.
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Újabb vámokra készül Washington
Az amerikai adminisztráció tizenhat kulcsfontosságú kereskedelmi partnerével – köztük az Európai Unióval és Kínával – szemben készít elő újabb védővámokat. A vizsgálatok fókuszában az ipari túlkapacitások állnak, vagyis az a strukturális probléma, amikor a külföldi termelési kapacitások tartósan meghaladják a belső keresletet, az exportnyomás pedig torzítja a piacokat.
A belengetett tarifák pontos mértéke egyelőre tisztázatlan, és régiónként, valamint ágazatonként is differenciált lehet. Piaci várakozások szerint Washington tiszteletben tartja a hatályos kétoldalú megállapodásokat, így az EU esetében a 15 százalékos vámsapkát, míg Kínával szemben a 2027. január 10-ig érvényben lévő kereskedelmi fegyverszünet szűkíti az intézkedések mozgásterét.
A protekcionista intézkedések tartósságát garantálja, hogy az elnöki hatáskörök visszanyeséséhez törvénymódosításra lenne szükség. Bár januártól a demokraták veszik át a Kongresszus irányítását, az elnöki vétó felülírásához szükséges kétharmados többséggel nem rendelkeznek, ráadásul a hazai stratégiai ágazatok védelme kétpárti konszenzust élvez.
Franciaország elvéti a hiánycélt
A francia Nemzetgyűlés kedd késő este megszavazta az év végi költségvetési zárszámadást, amely az eredetileg kitűzött 5,0 százalék helyett immár 5,4 százalékos GDP-arányos deficitet rögzít 2026-ra. Noha a parlamenti döntés némi lélegzetvételhez juttatja a kisebbségi kormányt, a 2027-es büdzsé sorsa továbbra is teljesen kiszámíthatatlan.
Stabil parlamenti többség hiányában Sébastien Lecornu kabinetje az alkotmány 49.3-as cikkelyéhez is folyamodhat, amely lehetővé teszi a jogszabály parlamenti szavazás nélküli átverését, ám ez automatikusan bizalmatlansági indítványt és a kormány bukását kockáztatja. B-tervként egy mindeddig precedens nélküli rendeleti kormányzás lehetősége is felmerült Párizsban.
A költségvetési válságot ráadásul elhúzódó gazdasági stagnálás mélyíti: a francia GDP az idei év egyik negyedévében sem tudott növekedést felmutatni, a magánszektor aktivitása és a vállalati hangulatindexek pedig a vártnál is drasztikusabb ütemben hanyatlanak.
Japánban is további kamatemelések jöhetnek
A Bank of Japan jelenlegi 1,25 százalékos irányadó rátája 2027 közepére akár 2,0 százalékig is emelkedhet Szakurai Makoto korábbi jegybanki döntéshozó előrejelzése szerint, ami érdemben meghaladná a piac által jelenleg árazott 1,75 százalékos terminális kamatszintet. A piaci árazások mindenesetre már most 70–80 százalékos valószínűséget adnak egy decemberi kamatemelésnek.
A szigorítási pálya fenntartását indokolja, hogy az egyszeri tételektől szűrt maginfláció októberben 3,5 százalékra gyorsult, a vállalati szolgáltatások árai pedig 4,2 százalékkal lőttek ki. A monetáris restrikció ugyanakkor növekvő terheket ró a vállalati szektorra: az új vállalati hitelek átlagos kamatlába szeptemberben 2,12 százalékra kúszott fel, ami harmincéves csúcsot jelent a szigetországban.
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