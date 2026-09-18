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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszédet mond a Magyar Kórházszövetség 38. Kongresszusán Siófokon 2026. szeptember 17-én.
Egészség

Hegedűs Zsolt: katasztrofális a mentők kiérkezési ideje, nagy változás jön a kórházakban és az orvosi rendelőkben

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 18. 08:02

Jelentős átalakításokra készül a kormány az egészségügyben. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint 2027-től évente legalább 500 milliárd forinttal emelik az ágazat költségvetését, 164 integrált területi egészségügyi és szociális centrumot hoznak létre, és szakdolgozói béremelésre is készülnek. Emellett új, független minőségellenőrzési hatóság jön létre, nyilvánosságra hozzák a kórházakban történt hibákat, és átalakítják az egészségbiztosítás rendszerét is.

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Az átláthatóságot és a társadalmi bizalom helyreállítását nevezte az egészségügyi átalakítás egyik kulcselemének Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Magyar Kórházszövetség 38. kongresszusán, Siófokon. A tárcavezető szerint a transzparencia egész miniszteri ciklusát meghatározza majd. Úgy fogalmazott, az önálló egészségügyi minisztérium létrehozása azt jelzi, hogy a kormány prioritásként kezeli az ágazatot.

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A miniszter által bemutatott adatok szerint az uniós tagállamok átlagosan GDP-jük 11 százalékát fordítják egészségügyre, míg Magyarországon ez az arány 7,4 százalék. Hegedűs ezt „messze az elfogadható szint alattinak” nevezte.

A tárcavezető bejelentette, hogy 2027-től minden évben legalább 500 milliárd forinttal emelnék az egészségügy költségvetését. A többletforrást három fő területre fordítanák: a szakdolgozók megtartására béremeléssel és jobb munkafeltételekkel, az alapfinanszírozás rendezésére, valamint diagnosztikai, mentési, alapellátási, digitális és technológiai fejlesztésekre.

Új hatóság ellenőrizheti a kórházakat

Hegedűs Zsolt négy miniszteri biztost nevezett ki az egészségügy kiemelt területeinek felügyeletére. Egyikük, Nemes Balázs feladata egy új, a kormánytól független Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság létrehozása lesz. A szervezet felügyelné és minősítené a kórházakat, szükség esetén pedig szankciókat is alkalmazhatna. A hatóság a parlamentnek számolna be, jelentései pedig nyilvánosak lennének. „Azok lesznek a jó kórházak és kórházi vezetők, akik mernek nyilvánosságra hozni adatokat, nyilatkozni és hibákat feltárni” – fogalmazott a miniszter.

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Ősztől angol mintára bevezetnék az őszinte tájékoztatási kötelezettséget is. Ennek részeként egy nem várt komplikációról tájékoztatni kellene a beteget és családját, az esetet pedig belsőleg és a hatóság felé is jelenteni kellene. Hamarosan elindítanák a betegelégedettség mérését is.

Ezzel párhuzamosan olyan jelentési rendszert vezetnének be, amelyben a kórházaknak 24 órán belül jelezniük kellene, ha hiba vagy nem várt esemény történik. Ezt okfeltárás és korrekció követné, az eseteket pedig a minisztérium nyilvánosságra hozná. A miniszter szerint az egészségügyet a hibák feltárása viheti előre.

Katasztrofálisnak gondolja a mentők kiérkezési idejét

Hegedűs Zsolt „katasztrofálisnak” nevezte, hogy az Országos Mentőszolgálat átlagos kiérkezési ideje jelenleg 26-27 perc. Mint mondta, az új országos mentőigazgató egyik feladata ennek csökkentése lesz. A mentők augusztus végén nyilvánosságra hozott kiérkezési statisztikájáról ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

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A kórházak irányításában is változásokat terveznek. A cél egy úgynevezett „well-led” vezetési modell kialakítása, amely magas színvonalú, biztonságos és betegközpontú ellátást biztosít. A Magyar Orvosi Kamara, az Országos Kórházi Főigazgatóság és a Magyar Kórházszövetség bevonásával már dolgoznak a kórházvezetők és a menedzsment kiválasztásának egységes szempontrendszerén. Hegedűs hangsúlyozta, hogy erről nem egyedül kíván dönteni: az ágazat szereplőitől vár olyan kiszámítható rendszert, amelyet később országosan is be lehet vezetni.

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164 új egészségügyi és szociális centrum jönne létre

Az alapellátás egyik legsúlyosabb problémájának a háziorvosok magas átlagéletkorát és a betöltetlen praxisok nagy számát nevezte. Hegedűs szerint az alapfinanszírozás sem tartott lépést az inflációval, reálértéke az elmúlt 15 évben mintegy harmadával csökkent.

Az alapellátás átalakításának részeként 2027 elejétől 164 integrált területi egészségügyi és szociális centrumot hoznának létre portugál minta alapján. A miniszter szerint nem teljesen új rendszert építenének, hanem a jelenlegi alapellátást modernizálnák.

A Kórházszövetség kongresszusával egyidőben tartják a XXVIII. Országos Járóbeteg Szakellátási és XXIII. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferenciát is, ahol szintén szóba került az alapellátás modernizálása, a túlterhelt kórházak tehermentesítése. Ehhez átláthatóbb betegutakra, jobb szervezésre, megfelelő ösztönzőkre, az alapellátással való szorosabb együttműködésre és a szakrendelők önállóságának megőrzésére is szükség van:

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Több mint 123 ezer szakdolgozót érinthet a bérrendezés

Hegedűs Zsolt beszélt az egészségügyi szakdolgozók béremeléséről is, amely több mint 123 ezer embert érinthet. Mint mondta, nem egyszerű béremelésben gondolkodnak, hanem kiszámítható és vonzó életpályamodellt szeretnének kialakítani.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átalakításának alapjait már idén lefektetnék. A miniszter szerint a NEAK szerepe jelentősen megnő, az átalakítással pedig egy modern európai biztosítási rendszer kialakítását szeretnék elindítani. Hegedűs arról is beszélt, hogy várhatóan már a jövő héten visszaállítják az orvosi kamara autonómiáját. A stratégiai célok között szerepel bizonyos műtétek várólistáinak csökkentése is.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
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