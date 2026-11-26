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Újabb kemény esőzést, áradásokat hoz az El Niño: ezt már nem teszi zsebre Európa, a boltban is fizethetjük a pusztítás árát
A Csendes-óceán egyenlítői térségének rendkívüli felmelegedése miatt a mérések kezdete óta regisztrált egyik legintenzívebb El Niño-jelenség van kibontakozóban, amely közvetlen esőzési és áradási kockázatot jelent Argentína északkeleti és középső területeire – számolt be az argentin helyzetről az Infobae. Az előrejelző modellek szerint a meleg tengervíz-anomália a déli félteke nyári hónapjaiban tetőzik, és a szokatlanul csapadékos időjárás közvetlenül veszélyezteti a mezőgazdaságot, a kistelepüléseket, valamint a nagyobb folyóparti régiókat.
Az argentin Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (SMN) történeti adatai alapján az erős El Niño-események idején a szokásosnál jóval magasabb a csapadékmennyiség valószínűsége az ország északkeleti és középső-keleti vidékein. A legnagyobb kockázatnak a Litoral és a Chaco régió tartományai – Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco és Formosa – vannak kitéve, ahol a három hónapos csapadéktöbblet akár 150–300 milliméterrel is meghaladhatja az átlagos klímaértékeket.
A heves esőzések hatása elérheti Buenos Aires, Córdoba és La Pampa tartományokat is, jelentősen növelve a városi és vidéki elöntések, valamint a Paraná és az Uruguay folyók áradásának veszélyét. Ugyanakkor az ország északnyugati és hegyvidéki részein a csapadékhatás gyenge vagy átlag alatti maradhat, míg a megnövekedett felhőzet a pampos térségben némi hőmérséklet-mérséklődést hozhat.
A mérések hátteréről az amerikai Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) Klímapredikciós Központja közölte, hogy a Csendes-óceán középső részén, a Niño 3.4 régióban a tengerfelszín hőmérsékleti eltérése elérte a +2,5 °C-ot, sőt a dél-amerikai partok közelében a +4,4 °C-ot is. A vízfelszín alatti rétegekben a kelet-csendes-óceáni térségben 10 °C-ot meghaladó hőmérsékleti eltéréseket is kimutattak a kutatók. A Columbia Egyetemhez kötődő Nemzetközi Klímakutató Intézet (IRI) előrejelzései szerint a hőmérsékleti anomália a november és január közötti időszakban megközelítheti a +3,5 °C-ot, és több mint 79 százalékos valószínűséggel egészen 2027 tavaszáig az erős vagy nagyon erős kategóriában marad.
A mostani légköri és óceáni folyamatok a mérések történetének leghírhedtebb, 1982–1983-as, 1997–1998-as és 2015–2016-os szuper-El Niño eseményeihez hasonlíthatók. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) elemzései arra figyelmeztetnek, hogy az emberi tevékenység okozta globális felmelegedés felerősíti az El Niño természetes ciklusát, ami világszerte szélsőséges időjárási eseményekhez, aszályokhoz és pusztító áradásokhoz vezet. Latin-Amerikában a jelenség közvetlen gazdasági következményei a regionális GDP akár 2 százalékos csökkenését is okozhatják, miközben súlyos terméskiesésekhez és az élelmiszerárak emelkedéséhez vezethetnek.
Európa sem ússza meg, a válság ide is begyűrűzik
Az argentínai és dél-amerikai El Niño-pusztítás hatásai nem maradnak a csendes-óceáni térségben: a globális kereskedelmi láncok és a légköri telekapcsolatok révén Európára, és ezen belül Magyarországra is érezhető hatást gyakorolnak. Az El Niño pusztítása Argentínában három fő csatornán keresztül hathat ki Európára és Magyarországra:
1. Élelmiszerinfláció
A legközvetlenebb hatást a globális agrár- és árupiacok drágulása jelenti. Argentina és a dél-amerikai térség a világ egyik legfontosabb gabona-, szója- és takarmányexportőre. Amikor az El Niño miatti heves áradások és rendkívüli időjárási események tönkreteszik a termést vagy elöntik a mezőgazdasági területeket, a nemzetközi árupiacokon azonnal megugranak az árak.
A korábbi nagy El Niño-események során az Európai Központi Bank (ECB) mérései szerint a globális élelmiszerárak átlagosan mintegy 9 százalékkal emelkedtek – hívta fel a figyelmet a Global Climate Risks elemzése. Az olyan importált alapanyagok, mint a kávé, a kakaó, a cukor vagy a növényi olajok drágulása mellett a takarmánynövények áremelkedése a magyar állattenyésztési és élelmiszeripari költségeket is növeli, ami végül a magyar háztartások számára az élelmiszerek bolti árának növekedésében csapódik le.
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2. A globális szállítási láncok drágulása
Az El Niño okozta szélsőséges időjárási kilengések (például a más régiókat sújtó aszályok) a nemzetközi logisztikai útvonalakat is akadályozzák. A csapadékeloszlás felborulása miatt például a Panamacsatorna vízszintje lecsökkenhet, ami korlátozza a globális tengeri kereskedelem mintegy 3–6 százalékát lebonyolító hajóforgalmat. Az ebből adódó szállítási késedelmek és a megnövekedett fuvardíjak az Európába és Magyarországra érkező importcikkek árába is beépülnek.
3. Légköri hatások és az európai időjárás
Bár Európa földrajzilag távol fekszik a Csendes-óceáni egyenlítői zónától, az El Niño az egész bolygó légköri körzését és a futóáramlásokat (jet stream) is áthangolja.
- A korábbi éghajlati adatok vizsgálata alapján a szuper-El Niño eseményeket Európában gyakran az átlagosnál keményebb téli időszakokkal hozzák összefüggésbe – egy tudományos tanulmány szerint.
- Az Atlanti-óceán feletti légnyomási mintázatok módosulása miatt az őszi és kora téli hónapokban megnövekedhet a Nyugat- és Közép-Európát elérő viharok és a hevesebb esőzések gyakorisága.
Ugyanakkor meteorológiai szempontból az európai kontinens időjárását az El Niño mellett számos egyéb helyi tényező is alakítja, ezért a közvetlen légköri hatások pontos lefolyása jóval összetettebb és nehezebben előrejelezhető
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