A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felszólította a magánegészségügyi szolgáltatókat, hogy vizsgálják felül szolgáltatási csomagjaikat, mivel azok egyes esetekben engedélyköteles biztosítási tevékenységnek minősülhetnek. A jegybank szerint az engedély nélkül kínált, biztosítási elemeket tartalmazó konstrukciók az ügyfelek számára is jelentős pénzügyi és fogyasztóvédelmi kockázatot hordozhatnak. A jogosulatlan tevékenység miatt az MNB bírságot szabhat ki, sőt büntetőeljárást is kezdeményezhet.

A magánegészségügyi piacon egyes szolgáltatók előre meghatározott díjért cserébe előre nem látható vagy korlátlan számú egészségügyi ellátást vállalnak magánszemélyek vagy munkáltatók számára. Ezek a konstrukciók tartalmuktól függően a biztosítási törvény alapján egészségbiztosításnak minősülhetnek, ilyen tevékenység azonban kizárólag az MNB engedélyével és felügyelete mellett végezhető.

A jegybank szükség esetén piacfelügyeleti eljárást indíthat az érintett intézményekkel szemben. Amennyiben megállapítja, hogy valamely szolgáltatási csomag jogosulatlan biztosítási tevékenységnek minősül, intézkedéseket hozhat, bírságot szabhat ki, illetve büntetőeljárást is kezdeményezhet.

Az MNB a munkáltatók és a magánszemélyek figyelmét is felhívta a kockázatokra. Érdemes mérlegelniük, hogy a megvásárolni kívánt egészségügyi szolgáltatásokat nem biztosítással kellene-e fedezni. Ez különösen akkor lehet indokolt, ha a szolgáltatás előre nem látható eseményekre, például balesetre, megbetegedésre vagy előre nem tervezett diagnosztikai vizsgálatokra terjed ki.

A jegybank hangsúlyozta, hogy a biztosítókra szigorú pénzügyi, tőke- és tartalékkövetelmények, valamint ügyféltájékoztatási és panaszkezelési előírások vonatkoznak, amelyek betartását az MNB rendszeresen ellenőrzi. A biztosítási elemeket tartalmazó, de nem biztosításként nyújtott egészségügyi szolgáltatások esetében ezek a garanciák hiányozhatnak.