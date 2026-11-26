Újabb árcsökkenéssel indul a csütörtök az autósok számára: a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára egyaránt 3 forinttal mérséklődött. A hét eleje óta tartó lejtmenet nem állt meg, mutatjuk, mennyibe kerül most a tankolás Magyarországon.

Csütörtökön is tovább mérséklődtek az üzemanyagárak a magyarországi töltőállomásokon: a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára egyaránt 3 forinttal csökkent a szerdai szinthez képest. A hét eleje óta tartó árcsökkenés így tovább folytatódik, az autósoknak pedig egyre kevesebbet kell fizetniük a tankolásért.

A Holtankoljak friss adatai szerint csütörtökön a 95-ös benzin országos átlagára 577 forint literenként, míg a gázolajé 688 forint. Mindkét üzemanyag ára 3 forinttal lett alacsonyabb az előző napi átlagárhoz képest.

Az elmúlt napokban folyamatosan mérséklődtek az árak, így a hét eleje óta mind a benzin, mind a dízel esetében csökkenő tendencia figyelhető meg. A következő napok árváltozásait ugyanakkor érdemes lesz figyelni, hiszen a töltőállomásokon alkalmazott árak ettől az országos átlagtól eltérhetnek.

