Kevesebb mint egy héttel a tőzsdére lépése után a kibocsátási ár alá esett az Anthropic részvényeinek árfolyama.
Brutális tech-mészárlás söpör végig a tőzsdéken, csúnyán megütötték az OTP-t is
Az európai tőzsdék emelkedése mellett is mínuszban indult a szerdai kereskedés Budapesten, elsősorban az OTP jelentős esése miatt. Ázsiában több technológiai részvény két számjegyű veszteséget szenvedett el az amerikai mesterségesintelligencia-szektor újabb eladási hulláma után. A befektetők figyelmét közben az újabb amerikai vámok lehetősége, a délutáni makroadatok és a hazai vállalati gyorsjelentések is lekötik.
A BUX a november 25-i nyitást követően 1,6 százalékos mínuszban, 135 770 ponton állt, miközben az OTP 3,6 százalékot veszített értékéből. A Mol 0,4, a Magyar Telekom 0,6 százalékkal gyengült, a Richter viszont 0,1 százalékkal emelkedett. Ezzel a magyar piac elmaradt a vezető európai tőzsdéktől, ahol a német DAX 0,1 százalékos, a francia CAC és a brit FTSE 100 egyaránt fél százalékos pluszban kezdte a napot. A milánói és a spanyol részvénypiac szintén emelkedett.
A hazai benchmark a reggeli adatok alapján a 20, az 50 és a 200 napos mozgóátlaga alatt is tartózkodott, ami technikai szempontból több időtávon is gyengeséget jelzett. A közepes méretű hazai vállalatok között vegyes volt a kép, az Opus és az Alteo a jobban, a BIF és a DH Group a gyengébben teljesítő részvények közé tartozott. A negyedéves gyorsjelentését közzétevő DH Group árfolyama a délelőtti adatok szerint 2 százalékkal csökkent, idei vesztesége így 12,4 százalékra nőtt.
Újabb eladási hullám az AI-részvényeknél
Az ázsiai technológiai részvények szerdán komoly nyomás alá kerültek. A japán SoftBank Group 15, az Advantest 13, a Tokyo Electron közel 13 százalékkal zuhant. A Lasertec több mint 11 százalékot veszített értékéből, míg a Disco és a Renesas esése megközelítette, illetve elérte a 9 százalékot.
Dél-Koreában a Samsung Electronics és az SK Hynix egyaránt több mint 8 százalékkal gyengült. Tajvanon a TSMC 7, a Hon Hai Precision Industry 8,6 százalékkal került lejjebb. A reggeli összesítésben a dél-koreai Kospi több mint 6 százalékos, a japán Nikkei 2,88 százalékos mínuszban szerepelt. A kínai CSI 300 1,49, a hongkongi Hang Seng 0,13, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig 0,39 százalékkal csökkent.
Néhány Hongkongban jegyzett kínai technológiai vállalat ugyanakkor szembement az eladási hullámmal. A Xiaomi 4,6, a Kuaishou 2,8, az Alibaba 0,7 százalékkal emelkedett a reggeli beszámoló szerint.
A gyengülés előzménye az amerikai technológiai szektor keddi visszaesése volt. A Nasdaq 2 százalékos, az S&P 500 fél százalékos mínuszban zárt, miközben a Dow Jones 0,9 százalékkal emelkedett. Az Nvidia közel 6 százalékot esett a hétfői, Jensen Huang vezérigazgatói visszatérését követő 31,5 százalékos rali után. Az Anthropic 6,5 százalékot veszített értékéből, és a múlt heti tőzsdei bevezetés (IPO) 83 dolláros kibocsátási ára alá került.
A szerda kora reggeli amerikai határidős jegyzések további gyengülést vetítettek előre. A Dow Jones határidős indexe közel fél, az S&P 500-é 0,8, a Nasdaqé mintegy 1,5 százalékos mínuszban állt, jóval a tengerentúli piacnyitás előtt.
A beruházások megtérülése aggasztja a befektetőket
Az AI-szektorral kapcsolatos bizonytalanság középpontjában továbbra is az áll, hogy mikor térülhetnek meg a hatalmas adatközponti és chipbeszerzési beruházások. Jensen Huang visszatérése átmenetileg javította a hangulatot, de a kereslet tartósságával, a fejlesztések finanszírozhatóságával és az energiaellátással kapcsolatos kérdéseket nem oldotta meg.
A japán félvezetőipari berendezésgyártók különösen érzékenyek lehetnek a beruházások lassulására. Egyes elemzői várakozások szerint 2028-tól jelentősen visszaeshetnek az ilyen eszközökre fordított kiadások. A dél-koreai memóriachip-gyártóknak ugyanakkor részleges védelmet jelenthet a következő két évre várt kínálati hiány.
Csökkent a DH Group profitja, de erős évzárás jöhet
A DH Group harmadik negyedéves árbevétele éves összevetésben 8 százalékkal, 13,7 milliárd forintra nőtt. Az egyszeri és az alaptevékenységen kívüli tételektől megtisztított adózott eredmény viszont 9 százalékkal, 1,11 milliárd forintra csökkent. A profitot a magasabb adóterhelés és a külföldi leányvállalatok forintban kimutatott teljesítményét mérséklő forinterősödés is visszafogta.
A csoportot továbbra is a pénzügyi közvetítés húzta. Az üzletág bevétele 20 százalékkal, 12,6 milliárd forintra emelkedett, a közvetített hitelek volumene pedig 19 százalékkal, 393,5 milliárd forintra nőtt. Magyarországon az Otthon Start program hatására közel 80 százalékos bővüléssel 59,9 milliárd forintot ért el a hitelközvetítési volumen.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az ingatlanszolgáltatásoknál ezzel szemben romlott a teljesítmény. Az árbevétel 12 százalékkal, 947 millió forintra, az EBITDA – vagyis a kamatok, adózás és értékcsökkenés előtti eredmény – 64 százalékkal, 156 millió forintra esett.
A menedzsment fenntartotta megemelt éves előrejelzését, és a 8,3–9,1 milliárd forintos tisztított EBITDA-, valamint az 5,1–5,6 milliárd forintos tisztítottprofit-célsáv felső felét várja. A negyedik negyedév számviteli eredményét a korábbi budapesti székház eladásán elért 748 millió forintos adózás előtti nyereség is javítja, ez azonban nem része a tisztított eredménycéloknak.
Újabb amerikai vámok körvonalazódnak
A Trump-adminisztráció újabb importvámokat javasolhat a tizenhat kereskedelmi partner ipari kapacitásfeleslegét vizsgáló eljárás nyomán. Az intézkedések részben a februárban bírósági döntéssel megsemmisített globális vámokat pótolnák.
Egy korábbi amerikai kereskedelmi tisztviselő szerint az érintett ágazatokban 15–25 százalékos vámtételek jöhetnek, amelyek a kényszermunka miatti vizsgálat alapján már kivetett vámokra rakódnának. A végleges döntés azonban még nem ismert, és a várakozások szerint Washington tiszteletben tartja a meglévő kereskedelmi megállapodások korlátait. Az Európai Unió esetében ez továbbra is 15 százalékos plafont jelentene.
Kínával szemben a január 10-ig érvényes kereskedelmi fegyverszünet szűkíti a mozgásteret. A második Trump-ciklusban bevezetett terhek 20 százalékos felső határából a már alkalmazott 12,5 százalékos vám után 7,5 százalékpont maradt.
Kínai szerverfinanszírozási ügyletek kerültek előtérbe
Az Nvidia körüli bizonytalanságot az amerikai exportkorlátozások esetleges megkerülésével kapcsolatos vizsgálat is növeli. Kínai hitelnyilvántartási dokumentumok szerint az Alice Huang üzletasszonyhoz köthető vállalatok 270 millió dollár értékű, összesen 764 AI-szervert és modult, valamint 31 millió dollárnyi hálózati eszközt használtak finanszírozási ügyletek fedezeteként.
Az iratokból nem derül ki, hogy a szerverek tartalmaztak-e exporttilalom alá eső chipeket. Az amerikai hatóságok ugyanakkor azt vizsgálják, hogy a korábban Huang által irányított szingapúri Megaspeed segíthetett-e kínai ügyfeleknek a korlátozott technológiák beszerzésében. A vállalat hétfőn kereskedelmi feketelistára került, de tagadta a szabálytalanságokat.
Sűrű amerikai adatnaptár következik
A hálaadás előtti szerdán több fontos amerikai adat is érkezik, köztük a harmadik negyedéves GDP második becslése, a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya, valamint a személyes jövedelmek és fogyasztási kiadások alakulása.
Kiemelt figyelmet kaphat a személyes fogyasztási kiadások árindexe (PCE), különösen annak élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított magmutatója (Core PCE), amely a Fed legfontosabb inflációs iránytűje. Emellett közzéteszik a heti friss munkanélkülisegély-kérelmek adatait és a Fed gazdasági helyzetértékelését tartalmazó Bézs könyvet is. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézetek októberi mérleg- és eredményadatait publikálja.
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