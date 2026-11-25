Val Thorens lett a világ legjobb síterepe, a szállodák között a svájci W Verbier végzett az élen, a freestyle szerelmeseinek pedig LAAX lehet különösen érdekes. Kihirdették a 2026-os World Ski Awards győzteseit: a díjazottak között történelmi alpesi szálloda, luxuschalet és dubaji fedett síközpont is szerepel.

A síelés köré szervezett utazás ma már jóval többről szólhat, mint a pályán megtett kilométerekről: ezt a World Ski Awards kategóriái is tükrözik. A 2026. november közepén, tizennegyedik alkalommal kihirdetett elismerések a síterepek mellett a szállodákat, hegyi luxusházakat, utazásszervezőket és transzferszolgáltatókat is díjazták. A nyertesekről az ágazat szakemberei és a síelő utazók szavazatai döntöttek, vagyis az eredményeket nem kizárólag szakmai zsűri állította össze.

A világ legjobb síterepének járó címet a francia Val Thorens nyerte el. Az Európa legmagasabban fekvő síüdülőhelyeként ismert település 2300 méteren található, és a Les 3 Vallées összekapcsolt pályarendszeréhez tartozik. Utóbbi összesen mintegy 600 kilométernyi sípályát kínál, fontos különbség, hogy ez nem kizárólag Val Thorens saját pályáinak hossza.

A díj szervezői az infrastruktúra fejlesztését és a vendégélményt javító digitális megoldásokat is kiemelték. Az üdülőhely hivatalos tájékoztatása szerint a Val Thorens–Orelle terület 2026–2027-es szezonja november 21-től május 2-ig tart, míg a teljes Les 3 Vallées rendszer meghirdetett szezonja december 5-től április 18-ig húzódik.

Mennyibe kerül itt hat nap síelés?

A hivatalos, 2026–2027-es árlista alapján az alábbi összegekkel lehet számolni:

Hatnapos síbérlet Felnőtt 5–17 éves Val Thorens–Orelle, 2026. november 21. – december 18. 330,50 euró 271 euró Val Thorens–Orelle, 2026. december 19. – 2027. május 2. 367,50 euró 301 euró Les 3 Vallées, 2026. december 19. – 2027. április 9. 421 euró 345 euró



A felnőtt tarifa a közzétett táblázat szerint a 18–74 éves korosztályra vonatkozik. Ezek kizárólag a síbérlet árai: a szállást, az utazást, a felszerelésbérlést és az oktatást külön kell kalkulálni.

Svájc vitte el a szállásdíjak jelentős részét

A világ legjobb síhotelje a W Verbier, a legjobb síchalet pedig a Chalet Zermatt Peak lett. A butikszállodák között ugyanakkor egy francia cím, a Val Thorens-ben működő Pashmina Le Refuge győzött, amelynek egyik vonzereje a közvetlen pályakapcsolat.

Az új síhotelek kategóriáját a svájci Wengenben található Grand Hotel Belvedere, a Beaumier Hotel nyerte. Az autómentes hegyi településen működő szálloda történelmi épületeket, kortárs belsőépítészetet és a Jungfraura nyíló kilátást kapcsol össze. Kilencven szobája és lakosztálya mellett két étterem, valamint beltéri és kültéri medencével kialakított wellnessrészleg várja a vendégeket.

Árviszonyításként a Beaumier ajándékutalvány-oldalán egy két főre szóló, egyéjszakás téli tartózkodás kertre néző Prestige szobában 450 svájci frankért, Jungfrau-kilátással 490 frankért szerepel. Ezek utalványos ajánlatok, nem tetszőleges időpontra garantált szobaárak; vásárlás előtt a beváltási feltételeket és az elérhetőséget is ellenőrizni kell.

A legjobb új síchalet elismerését szintén svájci szálláshely, a Le Rucher d’Evolène projekt részeként létrejött Chez Madeleine kapta.

Freestyle, környezettudatos szállás és fedett síelés

A freestyle kategóriában LAAX végzett az élen, amelyet a szervezők a snowparkok, a fedett edzési lehetőségek és az aktív síelő-snowboardos közösség miatt is méltattak. A helyi rocksresort a világ legjobb környezettudatos síhotelének járó díjat nyerte el. A fedett síközpontok között a Ski Dubai lett az első.

Az üzemeltetők versenyében az osztrák Bergbahn AG Kitzbühel kapta a legjobb síterep-üzemeltető társaság díját, míg a síterepcsoportok között a francia Compagnie des Alpes győzött, immár ötödik egymást követő alkalommal. Az utazásszervezők közül a Sunweb, az utazási irodák közül a Leo Trippi lett a globális kategória nyertese.

Közelebbi úti célok is szerepelnek a nyertesek között

Aki Magyarországról indulna, annak az országonkénti eredménylista is tartogat érdekes neveket. Ausztria legjobb síterepe Kitzbühel, Szlovákiáé Jasná Nízke Tatry, Szlovéniáé Krvavec, Olaszországé pedig 3 Zinnen Dolomites lett. Romániában Sinaia, Csehországban Špindlerův Mlýn kapta az országos elismerést.

A feltüntetett árak a 2026. november 25-én elérhető ajánlatokból és hivatalos árlistákból származnak; a foglalás, illetve vásárlás előtt az aktuális feltételek ellenőrzése szükséges.