Magyarország egyik fő sípályáján, Eplényben beindították a hóágyúkat.
Megvan a világ legjobb síterepe: ennyibe kerül most egy hatnapos síelés az alpesi paradicsomban
Val Thorens lett a világ legjobb síterepe, a szállodák között a svájci W Verbier végzett az élen, a freestyle szerelmeseinek pedig LAAX lehet különösen érdekes. Kihirdették a 2026-os World Ski Awards győzteseit: a díjazottak között történelmi alpesi szálloda, luxuschalet és dubaji fedett síközpont is szerepel.
A síelés köré szervezett utazás ma már jóval többről szólhat, mint a pályán megtett kilométerekről: ezt a World Ski Awards kategóriái is tükrözik. A 2026. november közepén, tizennegyedik alkalommal kihirdetett elismerések a síterepek mellett a szállodákat, hegyi luxusházakat, utazásszervezőket és transzferszolgáltatókat is díjazták. A nyertesekről az ágazat szakemberei és a síelő utazók szavazatai döntöttek, vagyis az eredményeket nem kizárólag szakmai zsűri állította össze.
A világ legjobb síterepének járó címet a francia Val Thorens nyerte el. Az Európa legmagasabban fekvő síüdülőhelyeként ismert település 2300 méteren található, és a Les 3 Vallées összekapcsolt pályarendszeréhez tartozik. Utóbbi összesen mintegy 600 kilométernyi sípályát kínál, fontos különbség, hogy ez nem kizárólag Val Thorens saját pályáinak hossza.
A díj szervezői az infrastruktúra fejlesztését és a vendégélményt javító digitális megoldásokat is kiemelték. Az üdülőhely hivatalos tájékoztatása szerint a Val Thorens–Orelle terület 2026–2027-es szezonja november 21-től május 2-ig tart, míg a teljes Les 3 Vallées rendszer meghirdetett szezonja december 5-től április 18-ig húzódik.
Mennyibe kerül itt hat nap síelés?
A hivatalos, 2026–2027-es árlista alapján az alábbi összegekkel lehet számolni:
|Hatnapos síbérlet
|Felnőtt
|5–17 éves
|Val Thorens–Orelle, 2026. november 21. – december 18.
|330,50 euró
|271 euró
|Val Thorens–Orelle, 2026. december 19. – 2027. május 2.
|367,50 euró
|301 euró
|Les 3 Vallées, 2026. december 19. – 2027. április 9.
|421 euró
|345 euró
A felnőtt tarifa a közzétett táblázat szerint a 18–74 éves korosztályra vonatkozik. Ezek kizárólag a síbérlet árai: a szállást, az utazást, a felszerelésbérlést és az oktatást külön kell kalkulálni.
Svájc vitte el a szállásdíjak jelentős részét
A világ legjobb síhotelje a W Verbier, a legjobb síchalet pedig a Chalet Zermatt Peak lett. A butikszállodák között ugyanakkor egy francia cím, a Val Thorens-ben működő Pashmina Le Refuge győzött, amelynek egyik vonzereje a közvetlen pályakapcsolat.
Az új síhotelek kategóriáját a svájci Wengenben található Grand Hotel Belvedere, a Beaumier Hotel nyerte. Az autómentes hegyi településen működő szálloda történelmi épületeket, kortárs belsőépítészetet és a Jungfraura nyíló kilátást kapcsol össze. Kilencven szobája és lakosztálya mellett két étterem, valamint beltéri és kültéri medencével kialakított wellnessrészleg várja a vendégeket.
Árviszonyításként a Beaumier ajándékutalvány-oldalán egy két főre szóló, egyéjszakás téli tartózkodás kertre néző Prestige szobában 450 svájci frankért, Jungfrau-kilátással 490 frankért szerepel. Ezek utalványos ajánlatok, nem tetszőleges időpontra garantált szobaárak; vásárlás előtt a beváltási feltételeket és az elérhetőséget is ellenőrizni kell.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A legjobb új síchalet elismerését szintén svájci szálláshely, a Le Rucher d’Evolène projekt részeként létrejött Chez Madeleine kapta.
Freestyle, környezettudatos szállás és fedett síelés
A freestyle kategóriában LAAX végzett az élen, amelyet a szervezők a snowparkok, a fedett edzési lehetőségek és az aktív síelő-snowboardos közösség miatt is méltattak. A helyi rocksresort a világ legjobb környezettudatos síhotelének járó díjat nyerte el. A fedett síközpontok között a Ski Dubai lett az első.
Az üzemeltetők versenyében az osztrák Bergbahn AG Kitzbühel kapta a legjobb síterep-üzemeltető társaság díját, míg a síterepcsoportok között a francia Compagnie des Alpes győzött, immár ötödik egymást követő alkalommal. Az utazásszervezők közül a Sunweb, az utazási irodák közül a Leo Trippi lett a globális kategória nyertese.
Közelebbi úti célok is szerepelnek a nyertesek között
Aki Magyarországról indulna, annak az országonkénti eredménylista is tartogat érdekes neveket. Ausztria legjobb síterepe Kitzbühel, Szlovákiáé Jasná Nízke Tatry, Szlovéniáé Krvavec, Olaszországé pedig 3 Zinnen Dolomites lett. Romániában Sinaia, Csehországban Špindlerův Mlýn kapta az országos elismerést.
A feltüntetett árak a 2026. november 25-én elérhető ajánlatokból és hivatalos árlistákból származnak; a foglalás, illetve vásárlás előtt az aktuális feltételek ellenőrzése szükséges.
Megérkezett az idei első hó, ami az északi és nyugati országrészben akár 10-20 centiméternyi havat is hozhat.
A Pénzcentrum 2026. november 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiterjedt csapadékzóna érkezik szerdán Magyarországra, több helyen havazásra, havas esőre és ónos esőre is számítani kell.
Drasztikus javaslat érkezett: éjfélkor bezáratnák a budapesti szórakozóhelyeket, szigor jöhet a bulinegyedben
A budapesti rövid távú lakáskiadásról szóló vita évek óta egyszerre lakhatási, turisztikai, városüzemeltetési és politikai kérdés.
Új expresszjáratok indulnak Budapestre ebből a nagyvárosból: naponta kétszer egészen a reptérig közlekednek
December 13-tól új, kétóránként közlekedő expresszbusz-járatot indít a MÁV Budapest és Pécs között.
Megérkezhet az idei tél első komolyabb havazása Magyarországra, a HungaroMet friss előrejelzése szerint ugyanis szerdán délnyugat felől csapadékzóna éri el az országot.
Végre itt a térkép: ezeken a területeken lesz a legerősebb a havazás Magyarországon, valahol csak eső fog esni
Az előrejelzések szerint a déli és délnyugati országrészben jellemzően esőre, míg észak és északkelet felé haladva egyre nagyobb eséllyel havazásra lehet számítani.
Óriási akadályba ütközött a legidősebb magyar metróvonal felújítása: egy 20 éves döntés miatt akadhat meg a projekt
Elindult az M1-es metró felújításának és rákosrendezői meghosszabbításának tervezési folyamata, a megvalósítást azonban komoly akadályok nehezítik.
Fontos delegációval tárgyalt Vitézy Dávid: közvetlen repülőjárat indulhat Budapestről Japánba, a szupervasút is szóba került
Közvetlen légi járat indításáról is tárgyalt a Magyarországra látogató japán üzleti delegációval Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter
A Pénzcentrum 2026. november 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fagyos reggelre és hideg, de többnyire napos keddre ébredhet az ország november 24-én.
A megvalósuló projekthez 32,3 milliárd forintnyi, uniós és hazai forrásból származó, vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre.
Téliesre fordul az időjárás a héten egy érkező mediterrán ciklon hatására.
Több mint 70 ezer extra helyet nyit meg a népszerű fapados légitársaság: hatalmas ünnepi roham várható Magyarországon
A Ryanair a várhatóan rekordközeli ünnepi utasforgalom miatt több mint 70 ezer extra ülőhelyet tesz elérhetővé a Magyarországra érkező és innen induló járatain.
Súlyosan megsérült a mozdonyvezető, miután egy személyvonat kamionnal ütközött össze hétfő délelőtt a sumonyi vasúti átjáróban.
Megkezdődik a budai fonódó villamoshálózat déli meghosszabbításának kivitelezése,
Oroszlánt láttak kóborolni Isztambul európai részének peremén, a nőstény állatot jelenleg rendőrök és állatvédők keresik az érintett külvárosban.
Betelt a pohár a méregdrága albérletek miatt: radikális szigorítások indultak a turistalakások ellen
Barcelonában hetekig sátraztak a főtéren a megfizethető lakhatást követelő tüntetők. A tiltakozás kérdése Budapesten is ismerős: hogyan maradhat otthona a helyieknek egy város, ahol egyre...
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.