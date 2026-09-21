Megszűnhetnek egyes kötelező képzések, a gyakornokoknak pedig nem kellene vizsgázniuk a Nemzeti alaptantervből.
Nem várt fordulat a magyar egészségügyben: rengeteg beteg lélegezhet fel a legújabb döntés után
Felülvizsgálná a kormány a csípő- és térdprotézis-műtétekre vonatkozó várólistás protokollt az állami ellátásban – erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt az RTL Híradónak. A tervek szerint a magas testtömegindex önmagában nem jelentene kizáró okot, ehelyett az orvos dönthetné el, hogy a beteg a kockázatok mellett alkalmas-e a beavatkozásra. Jelenleg csaknem 22 ezren várnak térdprotézisre, a csípőprotézisre várók száma pedig meghaladja a 10 ezret. A kormány a várólisták csökkentését célzó programról is dönthet, amely a tervek szerint október 1-jén indulhat.
Felülvizsgálná a kormány az államilag finanszírozott csípő- és térdprotézis-műtétekre vonatkozó várólistás protokollt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a testtömegindex önmagában nem lehet kizáró ok a műtéteknél. A tervek szerint egyértelműbbé tennék, hogy magas BMI mellett ugyan nőhetnek a kockázatok, de a beavatkozás továbbra is elvégezhető lehet.
Jelenleg csaknem 22 ezren várnak térdprotézis-műtétre az állami ellátásban, az átlagos várakozási idő pedig 202 nap. Csípőprotézisre több mint 10 ezren várakoznak, és ennél a beavatkozásnál is nagyjából fél év a várakozás. A kormány ezért a várólisták csökkentését célzó programról dönthet, amely a tervek szerint október 1-jén indulhat.
Tavaly áprilisban új szabályokat vezettek be az államilag finanszírozott csípő- és térdprotézis-műtéteknél. Ezek bizonyos testtömegindex fölött addig nem javasolták a beavatkozást, amíg a beteg nem fogyott le. A Magyar Ortopédiai Társaság korábban többször is kritizálta ezt a megközelítést. A mostani tervek szerint a 40-es BMI felett a megnövekedett kockázatokra hívnák fel a figyelmet, de nem tiltanák meg automatikusan a műtétet.
A döntés így az orvos és a beteg közös mérlegelésén alapulhatna, az orvosnak pedig tájékoztatnia kellene a pácienst a fokozott kockázatokról. Emellett azokon a tényezőkön is változtatni kellene, amelyeken a beteg tud, például a testsúlyon, a szénhidrát-háztartáson vagy a dohányzáson. A várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztos novemberben egyeztetne a szakmai szervezetekkel a testtömegindexre és a várólistákra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
Magyarország évtizedek óta Európa egyik meghatározó fogászati turisztikai célpontja, a korábbi jelentős árelőnye azonban fokozatosan csökken.
A rendszert elsőként alkalmazó tíz kórházban az átlagos ellátási idő négy órára állt be, és május közepe, valamint július közepe között több mint 44 ezer...
Egy friss európai kutatás szerint 2019 óta 16 országban legalább négy vizsgált vakcinánál visszaesett az átoltottság.
Hegedűs Zsolt: katasztrofális a mentők kiérkezési ideje, nagy változás jön a kórházakban és az orvosi rendelőkben
2027-től évente legalább 500 milliárd forinttal emelik az egészségügyi ágazat költségvetését.
Ismét emelkedésnek indulhat a koronavírus terjedése Magyarországon, az őszi-téli hónapokban pedig a Covid mellett az influenza és az RSV is egyre több megbetegedést okozhat.
Tudd meg, hogyan terjed a szifilisz, mik a leggyakoribb tünetei, hogyan kezelhető, és miért emelkedik aggasztóan a fertőzések száma Magyarországon.
A Nature Communications című folyóiratban megjelent friss egérkísérlet szerint legelőször az agy képtelenné válik a megszokott viselkedésminták megváltoztatására.
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
Havi bruttó 9,6 millió forintot keres a legjobban fizetett orvos a magyar közfinanszírozott egészségügyben, de a húszas toplista utolsó helyére is 6,2 millió forintos összeggel...
Ingyenes tüdőrákszűrésre várja az 50 feletti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet.
A magyar egészségügyi ellátórendszer továbbra is erősen kórházközpontú, miközben a járóbeteg-szakellátásban jóval nagyobb lehetőség lenne a fekvőbeteg- és sürgősségi ellátás tehermentesítésére.
Rettegett, láthatatlan betegség nehezíti több százezer magyar család életét: sokan beletörődnek a súlyos teherbe, pedig lenne segítség
Friss becslés szerint az Alzheimer-betegség Magyarországon évente közel 236 milliárd forint társadalmi terhet jelent, melynek jelentős része az előrehaladott stádiumú betegek családját terheli.
Az időjárási adatok alapján akár három nappal előre jelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás
Hatalmas fordulat a magyar gyógyszertárakban: orvos nélkül is kaphatunk receptet, de jött egy komoly bökkenő
2027. január 1-jén lép hatályba az a szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a gyógyszerészek és a kiterjesztett hatáskörű ápolók is írhassanak fel társadalombiztosítási támogatással rendelhető...
Közel 43 milliárd forint személyi jövedelemadót utalt vissza az idei első félévben a pénztártagoknak az adóhatóság a 2025-ös befizetések után.
Kitört a botrány a magyar kórházban: rendőrök és adóellenőrök lepték el az épületet, nagyágyúk is bukhatnak
Kedden délelőtt házkutatást tartott a Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV az Országos Onkológiai Intézetben egy gazdasági ügyben.
Itt az Országgyűlés döntése: ennyivel fog drágulni a cigaretta és a többi dohánytermék november 1-től
Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója, erről kedden döntött az Országgyűlés.
A kormány novembertől megemeli a dohánytermékek jövedéki adóját, a várható többletbevételt pedig az egészségügy finanszírozására fordítja.
Mélyütést kaphatnak a legkevesebb pénzből élők: így lesz hamarosan már az egészséges életmód is luxus számukra
Az elhízás kezelésében áttörést ígérő gyógyszerek csökkenthetnék az egészségügyi egyenlőtlenségeket, de az üzleti érdekek akár az ellenkező irányba is terelhetik a folyamatot.
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.