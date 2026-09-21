Nem várt fordulat a magyar egészségügyben: rengeteg beteg lélegezhet fel a legújabb döntés után

Felülvizsgálná a kormány a csípő- és térdprotézis-műtétekre vonatkozó várólistás protokollt az állami ellátásban – erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt az RTL Híradónak. A tervek szerint a magas testtömegindex önmagában nem jelentene kizáró okot, ehelyett az orvos dönthetné el, hogy a beteg a kockázatok mellett alkalmas-e a beavatkozásra. Jelenleg csaknem 22 ezren várnak térdprotézisre, a csípőprotézisre várók száma pedig meghaladja a 10 ezret. A kormány a várólisták csökkentését célzó programról is dönthet, amely a tervek szerint október 1-jén indulhat.

Felülvizsgálná a kormány az államilag finanszírozott csípő- és térdprotézis-műtétekre vonatkozó várólistás protokollt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a testtömegindex önmagában nem lehet kizáró ok a műtéteknél. A tervek szerint egyértelműbbé tennék, hogy magas BMI mellett ugyan nőhetnek a kockázatok, de a beavatkozás továbbra is elvégezhető lehet.

Jelenleg csaknem 22 ezren várnak térdprotézis-műtétre az állami ellátásban, az átlagos várakozási idő pedig 202 nap. Csípőprotézisre több mint 10 ezren várakoznak, és ennél a beavatkozásnál is nagyjából fél év a várakozás. A kormány ezért a várólisták csökkentését célzó programról dönthet, amely a tervek szerint október 1-jén indulhat.

Tavaly áprilisban új szabályokat vezettek be az államilag finanszírozott csípő- és térdprotézis-műtéteknél. Ezek bizonyos testtömegindex fölött addig nem javasolták a beavatkozást, amíg a beteg nem fogyott le. A Magyar Ortopédiai Társaság korábban többször is kritizálta ezt a megközelítést. A mostani tervek szerint a 40-es BMI felett a megnövekedett kockázatokra hívnák fel a figyelmet, de nem tiltanák meg automatikusan a műtétet.

A döntés így az orvos és a beteg közös mérlegelésén alapulhatna, az orvosnak pedig tájékoztatnia kellene a pácienst a fokozott kockázatokról. Emellett azokon a tényezőkön is változtatni kellene, amelyeken a beteg tud, például a testsúlyon, a szénhidrát-háztartáson vagy a dohányzáson. A várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztos novemberben egyeztetne a szakmai szervezetekkel a testtömegindexre és a várólistákra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról.