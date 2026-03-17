Kegyetlen áremelés jön a benzinkutakon: súlyos, ami kiderült a védett árakról, ebből még baj lehet Magyarországon

Tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A benzin piaci ára literenként 48, a gázolajé pedig 84 forinttal magasabb a védett árnál.

Tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Szerdától ez a benzin esetében bruttó 5 forintot jelent, a gázolajnál pedig bruttó 3 forint az emelés mértéke -írja a holtankoljak.hu.

2026.03.17-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 643 Ft/liter

Gázolaj: 699 Ft/liter

A védett árakhoz képest a különbség tovább nő. A 95-ös benzin piaci ára már 48 forinttal magasabb, mint az 595 forintos benzin védett ára. A gázolaj piaci ára már 84 forinttal magasabb, mint a 615 forintos gázolaj védett ára.