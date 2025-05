Teszten a Mazda legendás kabriója, az MX-5: meddig marad még velünk az utolsó szamuráj?

Miközben az autóipar egyre inkább az elektromosítás és a digitalizáció felé halad, a Mazda kitart az ikonikus MX-5 alapértékei mellett. A frissített roadster továbbra is könnyű, kéziváltós és szívómotoros – pont, ahogy a rajongók szeretik. A 2025-ös modell nemcsak élményautóként állja meg a helyét, de modern technológiákkal és biztonsági rendszerekkel is felszerelték. Kevés új autó van ma, amely ilyen kompromisszummentesen szól a vezetés öröméről.

A modern autóipar elvárásai és az elektromosítás is gyökeresen átalakítják szinte minden márka kínálatát, számos legendás modellt sirathattunk el az utóbbi időben. De szerencsére Mazda üzenete egyértelmű: az MX-5 marad az, amiért a rajongók több mint három évtizede szeretik.

Épp pár hete derült ki, hogy a globális piaci trendek ellenére a gyártó a végsőkig kitart az ikonikus kabrió mellett, és a cég vezetői határozottan állítják: nem engedik el a sportautó alapértékeit. Egyetértés van abban, hogy a legendás modellnek a jövőben is könnyűnek, szívómotorosnak és kézi váltósnak kell maradnia, még akkor is, ha a piac egyre inkább a nagyobb, erősebb és automatizált modelleket keresi. A Mazda filozófiája szerint összességében a vezetési élmény a kulcs, nem pedig a puszta teljesítmény.

Ennek kapcsán legutóbb a vállalat vezető formatervezője és pénzügyi igazgatója egyaránt hangsúlyozta: a könnyű súly az MX-5 lényege, és ezt semmilyen nyomás nem írhatja felül. Bár a mérnöki csapat az elektromos jövőre is készül, de világossá tették: amíg csak lehet, maradnak a belső égésű motoroknál, mert azokkal lehet a leginkább megőrizni az MX-5 karakterét. A kézi váltó és a kis tömeg nemcsak technikai jellemzők, hanem részei annak az élménynek, amit a Mazda a „Jinba Ittai” filozófiával – az autó és a vezető egységével – közvetít.

Milyen lett az új generáció?

Egy héten át nyúztuk az MX-5-ös legújabb generációjat, méghozzá a Kazari kivitelben, azaz többek között a bézs belsővel és a bézs színű vászontetővel. 2025-ben is ez az egyik legolcsóbb, legizgalmasabb sportautó, és egyben a legkisebb Mazda - mindenki meglepődött, aki látta, hogy milyen kicsi! Nincs 4 méter hosszú, és kevesebb mint 1,8 méter széles. Mivel a motorháztető borzasztóan hosszú, a két utas tulajdonképpen a hátsó tengelyen ül, mögöttük csak a tetőnek kialakított hely és a 130 literes csomagtér fér már bele a méretekbe.

Külsőleg az előzőhöz képest csak apróbb módosításokat vehetünk észre, mint a LED-esre cserélt fényszórók - bizonyos felszereltségeknél már adaptív lett a világítás. Újdonság a már említett, bézs vászontető és az "Aero Grey Metallic" nevű fényezés is.

Súlya alig több mint 1 tonna, amihez bőségesen elég az 1,5-ös, 132 lóerős benzinmotor is, a fokozatok között egy hatsebességes kéziváltóval lehet kapcsolgatni. Így az MX-5-ös még akkor sem eszi le a gatyádat, ha önfeledten szeretnél autózni: a fogyasztásra nem túlzottan odafigyelve, javarészt az M0-son és főúton használva is megállt az étvágya 7 liternél 100 kilométeren.

Ugyan az MX-5 elsősorban azoknak szól, akik élvezik a vezetést, de a hétköznapi használatot és a hosszabb utakat is megkönnyíti a számos beépített biztonsági és vezetéstámogató rendszer. Már az alapváltozat is kínál sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó asszisztenst, a magasabb felszereltségnél pedig holttérfigyelő, hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer és kiszállássegítő is elérhető.

A régi és az új.

A frissítés újdonságai között szerepel a másodlagos ütközést csökkentő rendszer, a gyalogosokat és kerékpárosokat is érzékelő vészfékasszisztens, valamint a közlekedési tábla felismerés és a tolatókamera. Igen, ez is idegesítően víjjog a valós, vagy legtöbbször inkább vélt sebességtúllépésnél, mint minden új autó, de szerencsére egyszerűen ki lehet ezt kapcsolni.

A bézs belső tér rengeteget hozzátesz az összképhez, legalábbis feketében szerintem már-már túlzottan sötét lenne - az anyagminőséggel és az összeszereléssel sincsen semmi probléma. Az ülések kifejezetten jól tartanak, ha már az embernek sikerül bepasszíroznia magát az utastérbe. Viszont sok játék nincs a támla dőlésszögét illetően. A fikarcnyi belteret látványosan kettéosztja a kardánalagút, kesztyűtartó pedig klasszikus értelemben nincs, a kis szekrény a két utas közé került be hátra, hogy rendesen ki lehessen nyitni és pakolható legyen.

Újdonság még a 8,8 colos középső kijelző, amelynek a képe teljesen oké, vezeték nélkül viszi az Apple és az Android tükrözését is, emellett a telefonokat két USB-C portról lehet tölteni. Ahogy a CX-60-asban, itt is megmaradt a klasszikus tekerőgomb, amellyel irányítani lehet a rendszert. Az MX-5-ben ez kissé kényelmetlen, mert mialatt a méretes SUV-ban van elég hely, hogy kézreálljon a tekerentyű, addig itt már a hosszabb karú sofőrök bizony beverik a könyöküket az utastér hátuljába. Az átlagos autókhoz képest szokatlan, hogy középen a fordulatszámmérő helyezkedik el, a kilométeróra csak kisebben jelenik meg.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Tető le, irány a messzeség!

És akkor a lényeg: milyen vezetni az MX-5-öt? Az ember sportautósan lent ül, szinte már az aszfalton, bár a beltér elsőre szűknek tűnik, a 175 centis magasságommal teljesen vállalható volt, vagy inkább passzentos. De nagyjából 180-185 centis magasság felett már a csukott tetős utazást felejtsük el, nyitott állapotban pedig a homlokunk már a szélvédő fölé lóg ki.

Szóval, miután bepréselted magad, beállítottál mindent - a kormány nekem még a legmagasabb állásban is kissé alacsonyan volt -, egy mozdulattal hátracsaptad a tetőt, már indulhat is a csapatás! A kormányzás félelmetesen direkt, nem is nagyon érezni, hogy lenne bármilyen rásegítés, tűpontosak a visszajelzések arról, mi is történik az úton.

A futómű kissé sportosan kemény, viszont a kis méret és a nem bődületesen erős motor miatt (a súly-lóerő filozófia, ugye!) remekül be lehet lőni, mik is az autó határai, egyszerűen élvezetes vele haladni, dinamikus és ha kell, akkor azért meg tud indulni, kanyarvadászathoz pedig ennél ideálisabb kocsit nehéz elképzelni - ezért is imádják évtizedek óta. A gázreakciója elég élénk, a kipufugóhangja viszont nem hivalkodó, de azért érezteti, ki is a főnök.

Azt gondolnánk, hogy a vászontető miatt például autópályás tempónál oltári nagy zaj van az utastérben, de ez egyáltalán nincs így. Oké, nyilván hangosabb a szélzaj, mint egy keménytetős autóban, de egyáltalán nem zavaró felhajtott vászontetővel sem a zaj - látszik, hogy gondoan ügyeltek a szigetelésre. Ha nyitva van a tető, akkor is fel lehet húzni az ablakokat, úgyhogy nem lesz hurrikán az utastérben nagyobb tempónál sem, de azért a tarkónkat tűzni fogja a nap.

Mennyibe kerül a Mazda MX-5?

A Mazda jelenleg négyféle felszereltségi szinttel árulja az MX-5-öt:

A Prime-Line a belépőszint, ennek az ára 13 991 900 forint. Ez a változat már tartalmazza a fűthető szövetüléseket elöl, az AM/FM/DAB rádiót 6 hangszóróval és 8,8 colos érintőkijelzőt CarPlay és Android Auto támogatással, LED fényszórókat, manuális klímaberendezést, központi zárat, sávtartó asszisztenst és Mazda navigációs rendszert is.

A Exclusive-Line szint már 15 460 900 forintba kerül. Ebben fekete bőrülések, adaptív LED fényszórók, automata klíma, 9 hangszórós BOSE hangrendszer, intelligens kulcsnélküli nyitás, tolatókamera és dinamikus menetstabilizátor (DSC) is szerepel.

A Kazari változat ára 15 740 900 forint. Ez a szint tan barna, fűthető bőrüléseket kínál, megtartva az adaptív LED fényszórókat és a BOSE hangrendszert, és a tető is bézs színű.

A csúcsmodell, a Homura felszereltség 16 731 900 forint. Ez már Recaro, fűthető sportüléseket, fekete tükörház borítást, valamint a korábban felsorolt extrákon túl is prémium belsőt kínál.

Kevés hasonló filozófiájú új autó létezik 2025-ben, de a BMW Z4-es tekinthető konkurenciának, ami 18 millió forintról indul.

Összességében a 2025-ös MX-5 még mindig a tökéletes játszóautó, de ennél többetnem érdemes tőle elvárni, ezt nem arra tervezték, hogy elmenjen vele a család nyaralni, vagy anya óvodába hordja vele a gyerekeket. Bár egy közepesebb méretű bevásárlást a csomagtér elnyel, de ha valaki egyedül megy, akkor az ásványvizes zsugorokat az anyósülés elé is bepakolhatja. Nem, ez az autó a hétköznapi értelemben egyáltalán nem praktikus, sok esetben nem is kényelmes, de aki csak egy kicsit is szeret vezetni, az életében egyszer mindenképp birtokolni akarja.