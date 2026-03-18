Elképesztő feltételekhez kötötték a beköltözést a magyar falvakban: most jött a hidegzuhany

Rimócon jogvédő szervezetek bejelentése után kezdett el vizsgálódni a kormányhivatal, és lehet, hogy visszavonatják a betelepülési szabályokat.

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal jogsértőnek és súlyosan diszkriminatívnak minősítette a helyi önazonosság védelmére hivatkozó önkormányzati rendeleteket. A hivatal egyúttal felszólította az érintett településeket a szabályozások visszavonására.

A jogvédő szervezetek szerint azonban a probléma gyökere maga az országos törvény, amelyet szintén hatályon kívül kellene helyezni, mivel rendszerszintű kirekesztéshez vezetett a hátrányos helyzetűek körében - írta meg a Telex.

A helyzet egyik legkirívóbb példája Rimóc. A település önkormányzata jelentősen megnehezítette a nem helyiek beköltözését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat európai uniós forrásból kialakított szociális bérlakásaiba. A rászorulóktól büntetlen előéletet, 300 ezer forintos "betelepülési díjat", valamint a beköltözést megelőző két évben legalább egy évnyi társadalombiztosítási jogviszonyt követeltek meg. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag épp azokat a szegény embereket tartották távol, akiknek a lakásokat eredetileg szánták.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és más civil szervezetek már a helyi önazonosság védelméről szóló törvény elfogadásakor figyelmeztettek a veszélyekre. Szerintük a jogszabály valódi célja a hátrányos helyzetű, főként roma származású emberek betelepülésének megakadályozása. Bár Navracsics Tibor szakminiszter korábban tagadta, hogy a törvény kirekesztő rendeleteket eredményezne, az ország leszakadó régióiban tucatszámra születtek azonos szövegezésű helyi szabályozások.

Ezek az önkormányzati rendeletek a letelepedést legtöbbször vagyoni helyzethez vagy iskolai végzettséghez kötik. Esetenként még személyes meghallgatást is előírnak a beköltözés engedélyezéséhez. Ez a gyakorlat tág teret ad az előítéletes, szubjektív döntéshozatalnak, közvetetten pedig megkönnyíti a roma lakosság távoltartását.

A sorozatos jogsértések miatt a civil szervezetek a kormányhivatalokhoz és nemzetközi intézményekhez fordultak. A kirekesztő gyakorlatot több esetben videón is dokumentálták. Ennek eredményeként lépett a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, amely egyetlen kivétellel az összes általa vizsgált rendelet azonnali hatályon kívül helyezésére szólította fel az érintett önkormányzatokat.

A TASZ hangsúlyozza, hogy az egyes önkormányzati rendeletek utólagos visszavonása nem jelent elegendő megoldást. Mivel az országos törvény hatálybalépése óta tömegesen születtek a jövedelmi és vagyoni helyzet alapján szűrő, kirekesztő helyi szabályozások, egyértelművé vált, hogy maga a felhatalmazást adó jogszabály a rendszerszintű diszkrimináció okozója. A jogvédők ezért a törvény teljes eltörlését követelik.