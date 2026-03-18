Mátraterenye, 2023. január 2.Nógrád vármegye határát jelzõ új közúti tábla a 23-as fõúton Mátraterenye közelében 2023. január 1-jétõl a megyék neve vármegyékre v
Elképesztő feltételekhez kötötték a beköltözést a magyar falvakban: most jött a hidegzuhany

Telex
2026. március 18. 20:01

Rimócon jogvédő szervezetek bejelentése után kezdett el vizsgálódni a kormányhivatal, és lehet, hogy visszavonatják a betelepülési szabályokat.

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal jogsértőnek és súlyosan diszkriminatívnak minősítette a helyi önazonosság védelmére hivatkozó önkormányzati rendeleteket. A hivatal egyúttal felszólította az érintett településeket a szabályozások visszavonására.

A jogvédő szervezetek szerint azonban a probléma gyökere maga az országos törvény, amelyet szintén hatályon kívül kellene helyezni, mivel rendszerszintű kirekesztéshez vezetett a hátrányos helyzetűek körében - írta meg a Telex.

A helyzet egyik legkirívóbb példája Rimóc. A település önkormányzata jelentősen megnehezítette a nem helyiek beköltözését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat európai uniós forrásból kialakított szociális bérlakásaiba. A rászorulóktól büntetlen előéletet, 300 ezer forintos "betelepülési díjat", valamint a beköltözést megelőző két évben legalább egy évnyi társadalombiztosítási jogviszonyt követeltek meg. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag épp azokat a szegény embereket tartották távol, akiknek a lakásokat eredetileg szánták.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és más civil szervezetek már a helyi önazonosság védelméről szóló törvény elfogadásakor figyelmeztettek a veszélyekre. Szerintük a jogszabály valódi célja a hátrányos helyzetű, főként roma származású emberek betelepülésének megakadályozása. Bár Navracsics Tibor szakminiszter korábban tagadta, hogy a törvény kirekesztő rendeleteket eredményezne, az ország leszakadó régióiban tucatszámra születtek azonos szövegezésű helyi szabályozások.

Ezek az önkormányzati rendeletek a letelepedést legtöbbször vagyoni helyzethez vagy iskolai végzettséghez kötik. Esetenként még személyes meghallgatást is előírnak a beköltözés engedélyezéséhez. Ez a gyakorlat tág teret ad az előítéletes, szubjektív döntéshozatalnak, közvetetten pedig megkönnyíti a roma lakosság távoltartását.

A sorozatos jogsértések miatt a civil szervezetek a kormányhivatalokhoz és nemzetközi intézményekhez fordultak. A kirekesztő gyakorlatot több esetben videón is dokumentálták. Ennek eredményeként lépett a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, amely egyetlen kivétellel az összes általa vizsgált rendelet azonnali hatályon kívül helyezésére szólította fel az érintett önkormányzatokat.

A TASZ hangsúlyozza, hogy az egyes önkormányzati rendeletek utólagos visszavonása nem jelent elegendő megoldást. Mivel az országos törvény hatálybalépése óta tömegesen születtek a jövedelmi és vagyoni helyzet alapján szűrő, kirekesztő helyi szabályozások, egyértelművé vált, hogy maga a felhatalmazást adó jogszabály a rendszerszintű diszkrimináció okozója. A jogvédők ezért a törvény teljes eltörlését követelik.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #önkormányzat #törvény #kormányhivatal #szociális ellátás #jog #lakhatás #társadalom #önkormányzatok #nógrád #önazonossági törvény

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:58
20:46
20:31
20:16
20:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
2026. március 18.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Megszólalt az MVM: indul a nyilatkozattétel, aki ezt nem teszi meg, nem kap rezsikompenzációt
2
1 hónapja
Eladja balatoni házát a híres magyar stand upos: ezért mond nemet a boldogságra
3
7 napja
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
4
4 hete
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
5
2 hete
Paneláron hirdeti budai luxusvilláját Lagzi Lajcsi: nagy bajban lehet a mulatóslegenda
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 12. játékhéten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 19:01
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
Agrárszektor  |  2026. március 18. 20:31
Tényleg ez mentheti meg a magyar szőlőt? Nincs idő, lépni kell