2026. március 18. szerda Sándor, Ede
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
focipálya, foci, labdarúgás, pálya, tizenhatos, vonalfestés
Kvíz

Kvíz: Tudod, mi a luft, a vinkli vagy a korner? Teszteld, mennyi van meg a régi focis kifejezésekből!

Pénzcentrum
2026. március 18. 18:03

Ma, ha egy focimeccset nézünk, gyakran hallhatunk olyan kifejezéseket, mint a területvédekezés, a field tilt és hasonló, kimondottan a focit jobban értőknek szóló szakkifejezések. Régen ez nem így volt: talán ma is vannak pályák, ahol a foci hőskorából származó kifejezéseket hallhatunk. Kvízünkben tíz régi focis kifejezést gyűjtöttünk össze, te pedig tesztelheted, mennyire mennek a régies focis kifejezések és szólások.

1/10 kérdés
Kezdjük egy könnyűvel: minek a régies elnevezése volt a zsuga a labdarúgásban?
A labda
A kapu
A szögletzászló
A bíró sípja
2/10 kérdés
Minek az elnevezése volt a 'korner'?
Alapvonal
Labda
Kapu
Szöglet
3/10 kérdés
A labdarúgás eredeti, 'football' angol nevét már az ősidőkben megpróbálták magyarítani. Tudod, mi volt ezek közül az egyik javaslat?
Rugósdi
Pályalabda
Fűlabda
Vonaljáték
4/10 kérdés
Minek a régies elnevezése volt a 'vinkli'?
A perecárus a lelátókon
A játékvezető
A labda
A kapu alsó vagy felső sarka
5/10 kérdés
Hogy nevezték azt a játékost, aki még a nézők által is jól láthatóan műesést mutatott be egy szabadrúgás vagy büntető reményében?
Művész úr
Anyámasszony katonája
Fecske
Naplopó
6/10 kérdés
Melyik mai poszt régi elnevezése volt a fedezet?
Kapus
Csatár
Védő
Középpályás
7/10 kérdés
Hogy nevezték azt a játékost, aki indokolatlan erősséggel érkezett az ellenfelekre szerelésekkor, nemegyszer komoly sérültést is okozva a durvaságával?
Hentes
Postás
Ellenőr
Sírásó
8/10 kérdés
Milyen kifejezéssel dicsérték a szurkolók azt a játékost, aki láthatóan mindent kiadott magából a meccsen, és hasznos tagja volt a csapatnak??
Felszántotta a pályát
Holnap nem kell dolgozni mennie!
Várja a Real
Ez se a bányából jött
9/10 kérdés
Mit neveztek régen Csikar-szögnek?
A közvetlen közelről, nagy erővel szerzett gólt
Egy háromemberes szögletvariációt
Az azonnal kapura tekert szögletet
Az éles szögből lőtt gólt
10/10 kérdés
És kire mondták azt, hogy "luftot rúgott"?
A kapusra, aki kirúgás után az ellenfélhez juttatta a labdát
Aki kapufát rúgott
Aki nem találta el a labdát
Aki egy sikertelen akció után mérgében a levegőbe rúg
Címlapkép: Getty Images
#játék #foci #sport #labdarúgás #futball #focimeccs #kvíz #magyar foci #szurkolók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:16
19:01
18:46
18:31
18:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
2026. március 18.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
2
4 hete
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
3
4 hete
Kvíz: A 90-es években voltál fiatal? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
4
2 hónapja
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
5
2 hónapja
Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 19:01
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 17:31
Brutálisan leárazta ikonikus csúcstermékét a Lidl: garantált a sor, több ilyen akció talán nem is lesz
Agrárszektor  |  2026. március 18. 18:32
Újabb helyen bukkant fel a veszélyes károsító: szörnyű pusztítást hozhat