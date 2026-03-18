Kvíz: Tudod, mi a luft, a vinkli vagy a korner? Teszteld, mennyi van meg a régi focis kifejezésekből!

Ma, ha egy focimeccset nézünk, gyakran hallhatunk olyan kifejezéseket, mint a területvédekezés, a field tilt és hasonló, kimondottan a focit jobban értőknek szóló szakkifejezések. Régen ez nem így volt: talán ma is vannak pályák, ahol a foci hőskorából származó kifejezéseket hallhatunk. Kvízünkben tíz régi focis kifejezést gyűjtöttünk össze, te pedig tesztelheted, mennyire mennek a régies focis kifejezések és szólások.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered ezeket a régies focis kifejezéseket? Nálunk letesztelheted! 1/10 kérdés Kezdjük egy könnyűvel: minek a régies elnevezése volt a zsuga a labdarúgásban? A labda A kapu A szögletzászló A bíró sípja Következő kérdés 2/10 kérdés Minek az elnevezése volt a 'korner'? Alapvonal Labda Kapu Szöglet Következő kérdés 3/10 kérdés A labdarúgás eredeti, 'football' angol nevét már az ősidőkben megpróbálták magyarítani. Tudod, mi volt ezek közül az egyik javaslat? Rugósdi Pályalabda Fűlabda Vonaljáték Következő kérdés 4/10 kérdés Minek a régies elnevezése volt a 'vinkli'? A perecárus a lelátókon A játékvezető A labda A kapu alsó vagy felső sarka Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy nevezték azt a játékost, aki még a nézők által is jól láthatóan műesést mutatott be egy szabadrúgás vagy büntető reményében? Művész úr Anyámasszony katonája Fecske Naplopó Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik mai poszt régi elnevezése volt a fedezet? Kapus Csatár Védő Középpályás Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy nevezték azt a játékost, aki indokolatlan erősséggel érkezett az ellenfelekre szerelésekkor, nemegyszer komoly sérültést is okozva a durvaságával? Hentes Postás Ellenőr Sírásó Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen kifejezéssel dicsérték a szurkolók azt a játékost, aki láthatóan mindent kiadott magából a meccsen, és hasznos tagja volt a csapatnak?? Felszántotta a pályát Holnap nem kell dolgozni mennie! Várja a Real Ez se a bányából jött Következő kérdés 9/10 kérdés Mit neveztek régen Csikar-szögnek? A közvetlen közelről, nagy erővel szerzett gólt Egy háromemberes szögletvariációt Az azonnal kapura tekert szögletet Az éles szögből lőtt gólt Következő kérdés 10/10 kérdés És kire mondták azt, hogy "luftot rúgott"? A kapusra, aki kirúgás után az ellenfélhez juttatta a labdát Aki kapufát rúgott Aki nem találta el a labdát Aki egy sikertelen akció után mérgében a levegőbe rúg Eredmények

Címlapkép: Getty Images

