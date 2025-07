Menő alapszínnel támad a legnagyobb Opel: elektromosan is hozza a kötelezőt az új Grandland?

Az Opel történelmi lépést tett az elektromos Grandland bevezetésével: a márka kínálata minden kategóriában lefedi a villanyautós igényeket. A látványos rézszínű fényezés alapáron jár, a dizájn letisztult, a technika modern. Bár maradt néhány idegesítő apróság, összességében egy jól használható, szerethető SUV lett belőle. A 17,8 millió forinttól induló elektromos változat korrekt felszereltséggel és akár 580 kilométeres hatótávval versenyez a szegmensben.

Történelmi lépés volt az elektromos Opel Grandland bevezetése, ugyanis annak érkeztével immár a teljes modellpaletta elérhető elektromos hajtással is. Így nem kell kompromisszumot kötni, minden kategóriában találni opciót. A gyártó beállt azok sorába akik (szerencsére) elfelejtették a fehér alapszínt, mindenki kapaszkodjon meg: a tesztautónkon is látható, rézszínű fényezés a Grandland felár nélküli alapszíne! Nem kell tízen-, százonezreket kifizetni, ha nem akarsz fehér autót vásárolni. A karosszériáról teljesen eltűnt a króm – még a Grandland felirat is csupán dombornyomásként jelenik meg a hátsó részen. Fölötte az Opel logó világít a két hátsó lámpatestet összekötő plexicsík közepén.

Az új Grandland is megkapta az Opel jellegzetes, Vizor névre keresztelt, fekete hűtőmaszkját, amely mostanra a márka arculatának meghatározó eleme lett. Az új generáció látványosan megnőtt az elődjéhez képest: hosszabb, magasabb, szélesebb, és tengelytávja is nagyobb lett. A Stellantis új, elektromos hajtásra optimalizált STLA Medium padlólemezére épülő Peugeot 3008 és 5008 közé pozicionálja magát.

A letisztult SUV-formát egyedi részletekkel tették izgalmasabbá az Opelnél. A Vizor borítás mögött kapott helyet a világító, újragondolt Opel-embléma, amelyhez szervesen illeszkednek a LED-es nappali fénycsíkokkal kiegészített fényszórók is. Ezek nemcsak látványosak, hanem funkcionálisan is kiemelkedők: a két egység oldalanként 25 600 apró LED-pixel segítségével világítja meg a teret, miközben precízen kitakarja a szembejövő forgalmat, így elkerülve a vakítást.

A motorháztetőt végigfutó éles törésvonal dinamizmust ad az összhatásnak, míg a fekete tető és küszöbműanyagok optikailag keskenyítik az egyébként telt formájú karosszériát.

Két akku, egy motor, ami elérhető

A Grandland jelenleg nettó 73 kWh-s és 82 kWh-s akkukapacitással érhető el, a két verzió szinte minden lényeges műszaki paraméterében megegyezik - a motor 210 lóerős, 260 Nm nyomatékkal. Ez meglehetősen szokatlan, hiszen a gyártók általában nagyobb különbséget adnak az eltérő akkucsoma­gok mellé, például a nagyobb kapacitású változatokat gyakran erősebb motorral kínálják a jobb gyorsulás érdekében. Sok esetben a nagyobb akku töltése is gyorsabb, de a Grandland esetében még ez sem igaz, a nagyobbik csúcstöltési teljesítménye kissé alacsonyabb is, 150 kW - mialatt a kisebb akkupakkos 160-al is tud tölteni.

A kisebbik akkuval 525 kilométert ígérnek neki, a nagyobbik változat a WLTP szabvány szerin 580 kilométerre is képes lehet. Elvileg idén még 97 kWh-s akkupakkal szerelt verzió is érkezik, 700 kilométeres hatótávval, és egy kétmotoros, összkerekes változat is lesz.

Az autó háromféle vezetési módot kínál: Eco, Normal és Sport állásokat választhatunk a kívánt dinamika szerint. Eco módban a motor 160 lóerőt ad le, Normalban 180-at, míg Sportban elérhetővé válik a teljes, 213 lóerős teljesítmény. Ugyanakkor padlógáznál mindegyik módban automatikusan megkapjuk a maximális erőt. A kormányzás kizárólag Sport módban keményedik fel, a másik két beállításban komfortosabb, alapértelmezett hangolás szerint működik.

A B-üzemmód eltűnt. Helyette a kormány mögötti váltófülekkel állítható a visszatáplálás mértéke, így a vezető a forgalmi helyzethez vagy saját vezetési stílusához igazíthatja a motorfék erősségét. Így sok esetben a fékpedál használata szinte teljesen elhagyható.

A futómű amúgy kényelmes, a villanyhajtásra jellemző csendet sem rontja el zavaró szélzaj, így nyugodt az utazás - ugyanakkor a 2,1 tonnás Grandland nem a sportos vezetésre való, de a rendszer jól elboldogul a nagy kasznival. Az autó fogyasztása 18 kWh/100 km körül mozgott vegyes használat emllett (M0, országút, város) - igaz, klímával mindennel a nyári melegben. Magyarul a kisebb akkuval inkább a 400 kilométeres hatótáv reális ilyen körülmények között, a 82-es akkupakkal pedig 450 kilométerre érdemes számítani.

Jó benne létezni?

A belső tér már első pillantásra is igényes benyomást kelt: harmonikus formák, jó minőségű anyagok, ötletes megoldások és bőségesen alkalmazott szövetfelületek várják az utast. Külön figyelemre méltó az ajtókárpitok felső peremén végigfutó puha szövet, amely a műszerfal közepén és a középkonzol nagy részén is visszaköszön – még a zárható tolófedeles rekesz borításaként is. Az első ülések formája ergonomikus és kényelmes, hátul pedig bőséges a térkínálat, mind a lábtér, mind a fejtér bőséges. A második sorban ülők számára két USB-C csatlakozó és egy 12 voltos aljzat áll rendelkezésre, a szélső ülések fűthetők.

Az Opel megtartotta a fizikai kezelőszerveket, szembemenve az iparági trenddel, ami a gombmentes, kizárólag érintőképernyős megoldásokat favorizálja. A klímavezérlés, az ablakpárátlanítás és a hangerőszabályzó is hagyományos gombbal vagy tekerővel működik, akárcsak a fényszórók, amelyeket klasszikus bajuszkapcsolóval lehet vezérelni. A fedélzeti rendszer is kapott külön fizikai gyorsgombokat a legfontosabb funkciókhoz.

A műszeregység teljesen digitális, letisztult megjelenésű, csak a legfontosabb információkat jeleníti meg, amit egy nagyméretű, kiváló felbontású head-up display egészít ki. Ez rengeteg adatot vetít közvetlenül a szélvédőre, jól olvasható betűkkel és számokkal. A középkonzolon egy 16 colos, széles érintőképernyő uralja a látványt; menürendszere logikusnak mondható, nem akad, gond nélkül viszi az Android és az Apple telefonok tükrözését is.

A csomagtér alaphelyzetben 550 literes, lehajtott ülésekkel pedig akár 1645 literre is bővíthető – az ülések 40:20:40 arányban dönthetők. A praktikumot fokozza a két szinten rögzíthető padló, a 12 voltos aljzat, a világítás és a szatyorakasztó kampók. Az utastér tárolási lehetőségei is kiemelkedők: az első ajtózsebek 3,7 litert, a hűthető könyöklő 12 litert nyel el, míg a kisebb-nagyobb rekeszekben további 36 liternyi holmit rejthetünk el.

Szerelőért kiált, pedig nincs nagy baj

Ki kell emelni azokat az apróságokat is, amikben még van hova fejlődnie az autónak: ilyen a kamerarendszer, ami nappal amúgy egészen elfogadható képet ad (de azért messze nem csúcsminőségű), de este elképesztően romlik a képminőség. Ha egy modellfrissítése során korszerűbb tolatókamerát kapna, az mindennapi használatban is jelentős előrelépést jelentene.

Emellett a szoftvernek is elkél a finomhangolás, konkrétan szervizriasztást küldött menet közben, ilyenkor mit tesz az ember - hát félreáll. Újraindítást követően sehol semmi, majd kb. a harmadik alkalommal kiderült, hogy

azért akart szervizbe küldeni az autó, mert elfogyott az ablakmosó folyadék.

Sokat javítana a felhasználói élményen, ha nem törné ki az embert a frász, az autó finomabban közölné, hogy újra kéne tölteni az ablakmosót. Ha ezek az apró, de idegesítő részletek is eltűnnek, a Grandland egy kiegyensúlyozott, jól összerakott SUV lehet, amelynél a hétköznapi használat során nem marad hiányérzet.

Mibe kerül?

A Grandland egyik legnagyobb előnye, hogy megjelenésével nem osztja meg a közvéleményt. Míg sok nagyobb SUV aránytalan méretével vagy hivalkodó stílusával ellenérzéseket vált ki, ez inkább természetes szimpátiát kelt. Letisztult formavilágával és visszafogott karakterével könnyen elfogadtatja magát, főleg ezzel az impakt réz fényezéssel.

Az Opel Grandland legkevesebb 12 490 000 forintba kerül, ennyiért a hibrid verzió érhető el Edition felszereltséggel, a GS-csomagos változat egymillióval kerül többe. A plug-in hibrid legolcsóbban 16 190 000 forintért vihető, a magasabb felszereltség ugyanúgy 1 millióval kerül többe. Az elektromos Grandland legolcsóbban 17 790 000 forintért vihető az Edition felszereltséggel és a kisebb akkuval - szintén 1 millióval több a GS-csomag, ez volt a tesztautónk is. A jelenlegi csúcsot jelentő, 82 kWh-s akkuval szerelt, GS-verzió pedig 19 465 000 forintba kerül.

A vetélytársak közül a Peugeot e-3008-as 18 990 000 forinttól kapható, az e-5008 pedig legkevesebb 20 290 000 forintba kerül. A Tesla Model Y alapára 18 879 900 forint, a Skoda Enyaq pedig 16 398 999 forinttól vihető