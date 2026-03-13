Rendkívüli közleményt adott ki az államtitkár a benzinárstopról: erről minden autósnak tudnia kell

Cseppfolyósított gázt szállító, legénység nélküli orosz tanker sodródik a Földközi-tengeren az olaszországi Lampedusa szigete felé.
A kormány pontosította a védett üzemanyagár alkalmazására vonatkozó szabályokat az üzemanyag-forgalmazói szövetségekkel folytatott egyeztetések után. A módosítás célja a fogyasztók adminisztratív terheinek csökkentése és a szabályok egyértelművé tétele.
Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára a saját közösségi oldalán számolt be a változtatásokról.
Az új szabályok szerint ha egy benzinkúton biztosítható a jogosultság ellenőrzése, akkor az automata kutaknál is lehetőség lesz védett áron tankolni. A kormány azt is rögzítette, hogy a rendszám nélküli, de magyar honosságú járművek szintén jogosultak a kedvezményes áron értékesített üzemanyagra.
A szabályozás kimondja azt is, hogy az üzemanyagtöltő állomások üzemeltetői jogosultak a honosság ellenőrzéséhez szükséges okiratok megtekintésére.
A stratégiai készletből felszabadított üzemanyag nem szállítható külföldre, és a biztonsági készletből származó üzemanyagot is kizárólag a magyarországi töltőállomás-hálózatban lehet értékesíteni. A rendelkezések kiterjednek a telephelyi kiszállítással értékesített üzemanyagra is, amely esetében szintén érvényesülnek a védett árak.
Steiner Attila közlése szerint a kormány célja az, hogy megvédje a magyar fogyasztókat az energiaárak emelkedésétől. A döntés hátterében szerinte több külső tényező áll, köztük az iráni háború miatti áremelkedés, az ukrán olajblokád, valamint az Európai Unió energiapolitikai döntései.
Újabb módosításokat hajtott végre a kormány az üzemanyagár-stop szabályain.
A hatósági ár kizárólag a benzinkutakon magánszemélyként tankolókra érvényes.
Bár a kannába vagy külföldi autóba történő tankolás egyértelműen piaci áron történik, a rendszám nélküli robogók és bizonyos munkagépek esete jogszabályi ellentmondásokat vet fel.
Brutálisan, 45 forinttal megemelte a gázolaj nagykereskedelmi árát a Mol, a benzin pedig 6 forinttal kerül többe literenként.
A Portfolio kiszámolta, a módosítások után milyen tételekből tevődik össze az üzemanyagár.
Két LPG minta és két 95 oktánszámú benzinminta nem felelt meg az előírásoknak.
Az éjfélkor életbe lépett üzemanyagárstop miatt a nagyobb kutakon literenként több mint 20 forintot is megspórolhattak azok az autósok, akik védett áron tankoltak.
A NAV javasolja a gépjárműadó-kalkulátor használatát, amellyel már a határozat megérkezése előtt kiszámítható a fizetendő adó összege.
A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt.
Az eredményromlás ellenére az igazgatóság tagjai ismét többmillió eurós bónuszban részesültek, összesen mintegy 13,6 millió euró értékben.
Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője,
Már napok óta látszott, hogy a piac nem bírja tovább beavatkozás nélkül, maximalizálni kell az árakat.
A kormány rendkívüli bejelentésben reagált az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult nemzetközi olajár‑robbanásra.
A 95-ös benzin literenként 619, a gázolaj pedig 639 forintba kerül, a változás azonnal életbe lép a kutakon.
A gyorsan emelkedő üzemanyagárak miatt egyre fontosabbá válik, hogy az autósok hogyan tudnak spórolni a tankoláson.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
A közel-keleti fegyveres konfliktusok és az egekbe szökő világpiaci olajárak miatt a horvát kormány azonnali hatállyal hatósági árat vezetett be az üzemanyagokra.
A 199 országgyűlési képviselőből 124-en vettek igénybe üzemanyag- és közlekedésiköltség-térítést.
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
