Rendkívüli közleményt adott ki az államtitkár a benzinárstopról: erről minden autósnak tudnia kell

A kormány pontosította a védett üzemanyagár alkalmazására vonatkozó szabályokat az üzemanyag-forgalmazói szövetségekkel folytatott egyeztetések után. A módosítás célja a fogyasztók adminisztratív terheinek csökkentése és a szabályok egyértelművé tétele.

Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára a saját közösségi oldalán számolt be a változtatásokról.

Az új szabályok szerint ha egy benzinkúton biztosítható a jogosultság ellenőrzése, akkor az automata kutaknál is lehetőség lesz védett áron tankolni. A kormány azt is rögzítette, hogy a rendszám nélküli, de magyar honosságú járművek szintén jogosultak a kedvezményes áron értékesített üzemanyagra.

A szabályozás kimondja azt is, hogy az üzemanyagtöltő állomások üzemeltetői jogosultak a honosság ellenőrzéséhez szükséges okiratok megtekintésére.

A stratégiai készletből felszabadított üzemanyag nem szállítható külföldre, és a biztonsági készletből származó üzemanyagot is kizárólag a magyarországi töltőállomás-hálózatban lehet értékesíteni. A rendelkezések kiterjednek a telephelyi kiszállítással értékesített üzemanyagra is, amely esetében szintén érvényesülnek a védett árak.

Steiner Attila közlése szerint a kormány célja az, hogy megvédje a magyar fogyasztókat az energiaárak emelkedésétől. A döntés hátterében szerinte több külső tényező áll, köztük az iráni háború miatti áremelkedés, az ukrán olajblokád, valamint az Európai Unió energiapolitikai döntései.