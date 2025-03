Teszten Elon Musk új csodafegyvere: Európa kedvenc autója lesz az új Tesla Model Y is?

Jópár hónapja forrnak az indulatok Elon Musk körül, "furcsa" kézmozdulata, és a kormányzati tevékenysége pedig minden bizonnyal lecsapódik a Tesla teljesítményén is. A részvényárfolyam és az európai eladások sincsenek a legjobb bőrben. Ilyen körülmények közé érkezett meg a legkelendőbb modelljük, a Model Y Juniper névre keresztelt ráncfelvarrása, amit a Pénzcentrum az elsők között kapott meg tesztelni. Annyi biztos, jót tett az autónak, hogy a gyártó külsőleg elengedte a "nagy Model 3" koncepciót.

Hosszas várakozás után végre a Pénzcentrum is kipróbálhatta Elon Musk legújabb dobását, a Juniper kódnévre keresztelt Model Y-t. A Tesla slágerautójának előző változata negyot ment világszerte, tavaly január és szeptember között 865 868 darab Tesla Model Y-t adtak el, csak a Toyota Corolla tudta megelőzni, amiből 901 991 darabot.

De mielőtt megnéznénk, milyen is a Juniper, beszéljünk egy kicsit a gyártó aktuális helyzetéről. Arra talán mindenki emlékszik, hogy Elon Musk január 20-án, Donald Trump beiktatási ünnepségén csinált egy ilyet:

A Tesla részvényárfolyam meg azóta egy ilyet:

A Tesla részvényárfolyama december óta.

Persze a kettő között nem állítható az ok-okozati összefüggés, de az tény, hogy amióta a szupermilliárdos Tesla-vezér aktív részese Trump kormányának - konkrétan ő vezényli le a kormányzati szektor megszorításait, amiből egyelőre csak a fejetlenség látszik -, valamint nyílitan kampányolt a német választáson az AfD mellett, ezóta eléggé visszaesett a renoméja. Legutóbb a Statista készített egy összesítést arról, hogy is áll a Tesla Európában, és mint kiderült:

januárban 45 százalékkal kevesebb Teslát regisztráltak a kontinensen, mint egy évvel korábban, miközben az elektromos autókból 37 százalékkal többet.

A piaci részesedés 2023-ban még 18,2 százalékos volt a kontinensen, tavaly már csak 16,5 százalék, idén januárban pedig mindössze 6 százalékos.

A Tesla részesedése az európai elektromos autópiacon, és a regisztrált autók számának alakulása.

Persze, itt sem lehet azt állítani, hogy kizárólag Musk cselekedetei tették be a kaput az európai vásárlóknál - főleg, hogy az amerikai megszorítások őket a legkevésbé érintik. Az is benne van a képletben, hogy sokan kivártak a vásárlással, hiszen már tavaly év végén is nyílt titok volt, hogy érkezik a frissített Model Y. A gyárakat is át kellett erre hangolni, így pedig az előző modellverzióból sem készült annyi, mint korábban.

Az újdonság Magyarországon januárban mutatkozott be, még csak egy kivitelben, de azóta már több verzió is kapható. Mi most az összkerékhajtású Long Range modellt próbáltuk ki. Fontos kiemelni, hogy csak rövid időre kaptuk meg az autót, így jobbára csak az első benyomásainkat vetjük papírra.

Mi változott? Mi nem!

Az új, Juniper kódnevű Model Y kinézetében teljesen átalakult: az autó orrára került egy LED-csík, és a fényszórók is tulajdonképp ezt viszik tovább az autó két széléig - az alsó lámpák pedig a tompított, távolsági fényszórók. Hatalmas újdonság, hogy az első lökhárítóba is szereltek egy kamerát, mosóval és fűtéssel, hogy minden körülmények között lásson vele az autó és a vezető is - mondjuk, így egy koccanás is elég drága történet lehet. Viszont márkajelzést a szögletesített kocsi orrán ne keressünk.

A kocsi hátulja összességében szerintem kissé ormótlan, legalábbis ez a sötét szín nem áll jól neki. Viszont óriási dizájnelem a hátsó piros fénysáv, ahol nem a LED-eket áltjuk, hanem egy peremet világítanak meg, azok verik vissza a fényt a nagy Tesla-feliratra. A lámpák hasonlóak az új Model 3-aséhoz.

Összességében nagyon ráfért már egy igazi vérfrissítés a Model Y-ra, hiszen az előző változat tulajdonképpen az ős-Model 3 dizájnján alapult, amelyet 2016-ban mutattak be, magyarul 9 éves autóról beszélünk - hogy szalad az idő! És a gyártjó jól tette, hogy a "nagy Model 3" helyett most egy más karakterű kocsit készített az Y-ból.

Hátsó képernyő, bugyigumi, hűtött ülés

A beltérben is óriási változásokat eszközöltek, a fahatású betéteket immáron textilre cserélték, és megkapta a Highland Model 3 színváltós hangulatvilágítását is. És ugyanúgy megérkezett a kis képernyő a hátsó sorba, amellyel lehet vezérelni a fűtést, az ülésfűtést is, de filmezni vagy játszani is tudnak rajta az utasok. Ami viszont nem tetszik, hogy az első ülések háttámláján nem egy szövet zseb van, hanem egy műanyag lap, amit valami bugyigumi feszít az ülésnek - hirtelen nem emlékszem, az előzőben hogy volt ez megoldva, de itt most nagyon szemet szúrt. A hátsó ülések dőlésszöge is változtatható, valamint hosszabbak az ülőlapok, így utazni is kényelmesebb.

Természetesen megmaradt a gigászi üvegtető, az első szekcióban pedig az egyik legnagyobb változás, hogy az ülések immár szellőztethetőek is, ami nyáron nagyon jól jön. Emellett a fotelek is kényelmesebbek, mint az előző Y-ban. A textilborítás, az alcantara-betétek minőségivé teszik a belteret, nem röcög, nyökög semmi, jó az összeszerelés.

És végre valaki hallgat a visszajelzésekre: szerencsére elfelejtették a kormányról indexelést, ami az új Model 3-ban és S-ben nagyon sokaknak nem tetszett! Gombok helyett megmaradt a bajuszkapcsoló! Ugyan a fényszórót nem lehet vele vezérelni, csak indexelni, de ne legyünk telhetetlenek...

Viszont az irányváltó átkerült ebben is a központi képernyőre... De nagyjából pontosan el tudja találni az autó is, hogy merre szeretnél menni (előre vagy hátra), és maga állítja be az irányt. Az index nagyobb probléma volt, azt gyakrabban használja az ember. Összességében a beltér óriási előrelépés, ahogyan a Model 3-ban is az volt, a jóságérzet megvan.

Az autóban egy nettó 75 kWh-s akkupakk található, az ígért hatótávolság 586 kilométer, ami nem tudom mennyire tartható, legalábbis az autó fogyasztása ilyen 19-20 kwh/100km körül alakult, azaz inkább a 400 kilométer tűnik reálisnak. Azt viszont meg kell adni, hogy az új belsővel a hangszigetelése is sokkal jobb lett az autónak, és a 0-100-as sprintet is 1 másodperccel gyorsabban futja, mint az elődmodell.

Mibe kerül?

A legolcsóbb Tesla Model Y 18 879 900 forintba kerül, ennyi pénzért az alap hátsókerekest kaphatjuk meg, fehérben. A kisebb akkus verzió kapacitása nettó 60 kWh, az ígért hatótáv 500 kilométer. A nagyakkus, hátsókerekes változat alapára 20 569 900 forint.

Az általunk tesztelt összkerekes Long Range pedig legkevesebb 21 681 900 forintba kerül, tesztautónk Stealth Grey fényezése még plusz 493 ezer forint, a majdnem 2,9 milliós teljes önvezetéssel pedig a vételár már majdnem 25,5 millió forintra kúszott fel. Aki nem fekete, hanem fehér belsővel szeretné megvenni, annak még 458 ezer forintot rá kell fizetnie.

A méretben hasonló vetélytársak közül a Kia EV6 alapára 17 549 000 forint, az elektromos Ford Mustang Mach-E legekevesebb 19 500 000 forint, az új Exploler pedig 17 050 000 forinttól kapható legkevesebb. De ebben a kategóriában játszik a Hyundai Ioniq 5, amit most 16 299 000 forintos alapáron kínálnak, de a Volkswagen ID.4 is megvehető 14 989 999 forintért legkevesebb. Vagy ott van a konszernből az új Skoda Enyaq 16 398 999 forintos alapárral. Szóval a merítés nagy, aki élvezi a minimál-dizájnt és a letisztult megoldásokat, valamint a flottul működő szoftvert, annak ajánlható a Model Y.