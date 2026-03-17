Drasztikus mennyiségi korlátozást vezetnek be rengeteg benzinkúton: üzemanyaghiány jöhet az árstop miatt?

Nagy kérdés, hogy a védett áras rendszer mikor kezdi veszélyeztetni komolyabban az üzemanyagellátást Magyarországon - állapította meg a holtankoljak.hu, amely szerint ma már több benzinkúton van mennyiségi korlátozás, mint amelyiken nincs.

Korábban Bujdos Eszter, a cég ügyvezetője azt mondta, a benzinárstop miatt az importőrök nem lesznek érdekeltek abban, hogy veszteséggel hozzanak be üzemanyagot Magyarországra, márpedig az árszabályozás mellett ez elkerülhetetlen - a 2021-2022-es árstop idején is drasztikusan visszaesett az import, és a mostani helyzet több szempontból még kedvezőtlenebb. Hiszen a Mol százhalombattai finomítója továbbra is csak részkapacitáson működik a tavaly októberi tűz miatt, és a kiesést a pozsonyi Slovnaft sem tudja teljes mértékben pótolni, mivel a Barátság vezetéken január vége óta nem érkezik olaj. Így a Mol által normál esetben biztosított 70 százalékos ellátási arány sem garantált, miközben a fennmaradó 30 százaléknyi import sorsa teljesen bizonytalanná vált.

A környező országokban, például Szlovéniában jóval magasabb áron lehet értékesíteni az üzemanyagot, ezért kérdéses, miért hoznának ide bármit is a külföldi szereplők.

Egyébként keddtől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedett, előbbi bruttó 9, utóbbi bruttó 5 forinttal. Így a 95-ös benzin átlagára 643 Ft/liter, a gázolajé 698 Ft/liter annak, aki nem védett áron tankol.