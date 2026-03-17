2026. március 17. kedd Gertrúd
Drasztikus mennyiségi korlátozást vezetnek be rengeteg benzinkúton: üzemanyaghiány jöhet az árstop miatt?

2026. március 17. 10:10

Nagy kérdés, hogy a védett áras rendszer mikor kezdi veszélyeztetni komolyabban az üzemanyagellátást Magyarországon - állapította meg a holtankoljak.hu, amely szerint ma már több benzinkúton van mennyiségi korlátozás, mint amelyiken nincs.

Már több benzinkúton van mennyiségi korlátozás, mint amelyiken nincs - írja a holtankoljak.hu. A portál kiemeli, nagy kérdés, hogy a védett áras rendszer mikor kezdi veszélyeztetni komolyabban az üzemanyagellátást a kutakon. 

Korábban Bujdos Eszter, a cég ügyvezetője azt mondta, a benzinárstop miatt az importőrök nem lesznek érdekeltek abban, hogy veszteséggel hozzanak be üzemanyagot Magyarországra, márpedig az árszabályozás mellett ez elkerülhetetlen - a 2021-2022-es árstop idején is drasztikusan visszaesett az import, és a mostani helyzet több szempontból még kedvezőtlenebb. Hiszen a Mol százhalombattai finomítója továbbra is csak részkapacitáson működik a tavaly októberi tűz miatt, és a kiesést a pozsonyi Slovnaft sem tudja teljes mértékben pótolni, mivel a Barátság vezetéken január vége óta nem érkezik olaj. Így a Mol által normál esetben biztosított 70 százalékos ellátási arány sem garantált, miközben a fennmaradó 30 százaléknyi import sorsa teljesen bizonytalanná vált. 

A környező országokban, például Szlovéniában jóval magasabb áron lehet értékesíteni az üzemanyagot, ezért kérdéses, miért hoznának ide bármit is a külföldi szereplők.

Egyébként keddtől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedett, előbbi bruttó 9, utóbbi bruttó 5 forinttal. Így a 95-ös benzin átlagára 643 Ft/liter, a gázolajé 698 Ft/liter annak, aki nem védett áron tankol.
#autó #benzinkút #üzemanyag #mol #gázolaj #benzinár #hiány #üzemanyagár #barátság kőolajvezeték #árstop

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 17.
Tömegével veszik ezeket a kínai autókat a magyarok: elképesztő bevezető akcióval startol egy új márka
2026. március 16.
Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
2026. március 16.
Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon
1
1 hete
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
23 órája
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
3
1 hónapja
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
4
6 napja
Brutális üzemanyagáremelést jelentettek be: védett ár ide vagy oda, ez sokaknak fog fájni
5
7 napja
Figyelem! Rossz minőségű benzint találtak több kúton is: itt az érintett töltőállomások listája
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 10:03
Tömegével veszik ezeket a kínai autókat a magyarok: elképesztő bevezető akcióval startol egy új márka
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 06:30
Ez lehetne az igazi magyar szuperélelmiszer: alig ismerik itthon, pedig kilószám teremne a kertekben
Agrárszektor  |  2026. március 17. 09:02
Gigaberuházás indul ebben a térségben: óriási üzemet épít a baromfis cég