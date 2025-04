Saját terepén nyomná le a Volkswagent a Ford új csodafegyvere: teszten az átplasztikázott Exploler

Radikálisan átalakult a Ford Explorer, amely Európában már kizárólag elektromos hajtással, az USA-modellnél kisebb méretben és új dizájnnal kapható – az autót teljes egészében a kontinensen fejlesztik és gyártják. A Volkswagen ID.4 műszaki alapjaira épül, de a Ford saját karaktert és ötletes infotainment rendszert adott neki, például a dönthető, álló érintőképernyőt, ami sokkal praktikusabb, mint elsőre hangzik. A Pénzcentrum egy hétig nyúzta a legerősebb, nagyakksis, fullextrás verziót, többek között azt vizsgálva, hogy mennyire állja meg a helyét az íégert, 500 kilométer feletti hatótávolság. Na de mi az a MEGAKONZOL és hol van a titkos rekesz? Tesztünkből kiderül.

Gyökeresen átalakult a 30 éve létező Ford Exploler legújabb generációja, már csak azért is, mert a gyártó teljesen más autót kínál Európában, mint az USA-ban. Nálunk kizárólag elektromos változatban, kisebb és jelentősen átszabott fizimiskával kapható, mint a tengerentúlon - az itteni Explolert Európában gyártják és tervezik. Voltaképpen a technikát tekintve egy Volkswagen ID.4-ről van szó, ugyanarra a platformra épül - ahogy egyébként az új Capri is.

Bár az MEB-platform azonos, más hasonlóságot nem lehet felfedezni a VW járműveivel, a kinézetet tekitnve teljesen más az irányvonal a Fordnál: a kerekded karosszéria elején hűtőrácsot nem találunk (a szükséges levegő a lökhárító alsó részén keresztül jut el oda, ahova kell), helyette egy kapitális Ford logó egy egy Exploler felirat hirdeti, hogy mivel is állunk szemben, és jól illeszkednek a dizájnba az ívelt (adaptív) LED-fényszórók is. A tervezők nem akarták túlbonyolítani: nincs elsüllyesztett kilincs vagy kamerás visszapillantó, maradtak a hagyományos kialakításnál. Az autó hátulja is letisztult, kapunk egy kis légterelőt, az ívelt lámpák itt is visszaköszönnek, amiket egy fekete csík köt össze.

Az Exploler egy, illetve kétmotoros kivitelben rendelhető. A sima hátsókerekes változat 170, illetve 286 lóerő teljesítménnyel érhető el 52 kWh vagy 77 kWh kapacitású akkupakkal, a tesztautónk az összkerekes, 340 lóerős csúcsváltozat voltm amely 78 kWh-s akksival bír. Ugyanakkor hiába az összkerékhajtás, nem ezzel az autóval leszel a terep királya, mert csak 14 centi a hasmagasság.

Nagy a különbség a töltési sebességekben a különféle változatoknál: érdekes módon a leglassabban a középső méretű akku tölthető, 135 kW-tal, az 52 kWh-s esetében magasabbra engedték a semességet, 145 kWh-ra, a csúcsmodell pedig, ha olyan a töltőoszlop, akkor a 185-öt is tudja. AC-ről minden esetben 11 kW a max teljesítmény. A gyártó által megadott elméleti hatótávolságok a következőképp néznek ki:

52 kWh Standard Range RWD - 378 km

77 kW Extended Range RWD - 602 km

78 kW Extended Range AWD - 566 km

De mennyi is ez a valóságban? Nos, tavaszi időben, vegyeshasználat mellett (M0-autóút-város) az összkerekes tesztautó fogyasztása 17-17,5 kWh/100 km környékén alakult, azaz inkább a 445-460 kilométer a reális megtehető távolság egy töltéssel ilyen körülmények között - autópályás tempó mellett inkább 20 kWh/100 km körüli kérékkel kell számolni. Ha valakinek az 500 kilométerhez közelebbi érték lenne az ideális, az válassza a nagyakksis, hátsókerekes változatot, annak az egy motor miatt kedvezőbb a fogyasztása.

Az azonnali 340 lóerő és 679 Nm nem viccel, könnyedén mozgatja az amúgy 2,2 tonnás autót, kicsit több mint 5 másodperc alatt 100-on van, és az előzések sem okoznak neki gondot. A kormányzása könnyű, közvetlen és az alacsony súlypont miatt nincs az a borulás-érzés sem, ugyanakkor a futóművel elég feszes, ami főképpen a rossz utakon tűnik ki, valamint érződött, hogy 20-as kerekek voltak az autón. Viszont meglepően kis helyen is megfordul a 4,5 méteres testével, könnyű vele a manőverezés és a kamerarendszer is jól használható parkoláskor. A B-sebességben a fékerő-rekuperáció is kellőképp erős, ha okosan használjuk, akkor a fékpedálhoz nagyon kevés alaklommal kell hozzányúlni.

A képernyő a csodafegyver

A beltérben minden hangsúly a képernyőkön van, minden funkció a 14,6 colos nagykijelzőn állítható be, ennek

a legnagyobb előnye, hogy egy állított téglalap, nem a hagyományos fektetett kijelző!

Már a BYD-nál is szerettem azt, hogy a kijelzőt el lehet forgatni, a keskenyebbik oldalán fekvő kijelző szerintem sokkal kezelhetőbb, nem kell nyújtózkodni, ha valamilyen funkciót keres az ember. És megjelenítésben is hasznosabb, legalábbis a navigációban tovább lehet "előre" látni, vagy például a zenelejátszóban is hosszabb a választható tartalmak listája. A kínai márkánál annyi baj volt az elforgatott kijelzővel, hogy úgy valamennyire belelógott a műszerfal fölé, a látótérbe.

Na, a Ford ezt sokkal jobban oldotta meg, a képernyő poziciója alacsonyabban van, és azt is kiküszöbölték, hogy a fénycsillanás miatt romlik a láthatóság. Ugyanis az a trükk, hogy a kijelző egy kar segítségével egészen nagy szögben dönthető, akár függőlegesre is állíthatod vagy kb. 45 fokos dőlésszögűre - függőleges állapotban felnyílik a titkos rekesz, 2 USB-csatlakozóval. Ez az extra egyáltalán nem bazári, hanem egy nagyon hasznos ötlet, sok autóban látnék még ilyen megoldást.

A dugó végét is látni!

Nagyjából levetkőzött gyerekbetegségek

Mire a Ford átvette az MEB-platformot, a VW már kigyomlálta belőle a legtöbb gyerekbetegséget - ugye, az elején főleg szoftveres bajok voltak az ID-családdal. Így az Explorer egyik legnagyobb erőssége, hogy kezelése magától értetődő. Elég, ha a kulcs nálunk van: beszállunk, fékre lépünk, a váltókart D-be vagy R-be húzzuk, és az autó már indul is.

A rendszer gyorsan éled, nincs sötét képernyő vagy lassú betöltés – a funkciók rögtön elérhetők. A központi kijelzőn a legtöbb beállítás elérhető akkor is, ha a telefonunk képernyőjét tükrözzük - ugyanis a rendszer kapott egy kis funkciósávot a képernyő alján, valamint egy home-gombot is, ha az Apple vagy az Android programja helyett az autó rendszerébe akarnánk visszalépni. A menüben nagy ikonok vannak, így menet közben is viszonylag egyszerű egy-egy funkciót megtalálni. Persze, mindez nem helyettesíti a fizikai gombokat, de talán így a legkisebb a kényelmetlenség.

A hangrendszer alapvetően jól szól, de a hangerő érintősávval történő állítása nehézkes, úgyhogy én inkább a kormányról vezéreltem. De a kormányon elhelyezett érintőfelületek sem minden helyzetben praktikusak (ez is VW-örökség lehet), mert bár haptikus visszajelzést adnak, nem mindig egyértelmű, hogy aktiváltuk-e a kívánt funkciót, egyszerűen hiányzik a gombnyomás feelingje. És ha már VW-gombok: az Explolerben is megfigyelhető az a, nevezzük nevén spórolási trükk, hogy még a vezető sem kap 4 ablakemelő-kapcsolót, csak kettőt, és egy külön érintésérzékeny felületen kell váltogatni, hogy épp az első vagy a hátsó sor ablakait akarjuk vezérelni - amit könnyű véletlen is megnyomni, magam is sokszor futottam ebbe bele.

Megakonzol és jó térérzet

Az utastér minőségére nem lehet panasz, beülve megvan a jóságérzet, külön szép részlet a műszerfal tetejére elhelyezett, szövetborítású Bang & Olufsen hangszóró. És a világos műanyagok és szövetek is sokat dobnak a belős téren. A középkonzolban dupla mobiltartó, az egyik vezeték nélkül is tölti az arra alkalmas telefonokat, és alul egy nagy pakolóhelyet is kialakítottak, valamint a könyöklő, azaz bocsánat, a "MegaConsole" is képes elnyelni több mint 15 liternyi cuccot.

A 250 ezer forintért pluszban rendelhető, AGR-minősítésű ülések megfelelő tartást adnak, az 550 ezer forintért kérhető panorámatető ugyan nem nyitható, de a fejteret sem csökkenti, ellenben a világos betétek mellett ez is sokat dob az utastér fényviszonyain és a térérzeten. A helykínálat a hátsó sorokban is teljesen oké, és az ülőlap sem túlzottan rövid, itt is kényelmesen lehet utazni - a hátul ülők két USB-portot is kaptak telefontöltésre.

Az autó csomagtere alapjáraton 450 literes, vannak praktikus oldalzsebek, kampók, a kalaptartó pedig a motoros csomagtérajtóval együtt emelkedik fel, ezzel sem kell bajlódni. A hátsó üléseket 60-40 arányban lehet dönteni, a kábeleknek pedig a padló alatt van hely - ezzel együtt a gyártó szerint a csomagtér 527 literes.

Mibe kerül, kik a vetélytársak?

A Ford Exploler legkevesebb 15 900 000 forintba kerül, ennyiért az alapfelszereltségű, kis akkus változatot lehet megvenni. A legnagyobb hatótávolságú, 77 kWh akkupakkal és hátsókerék meghajtással szerelt verzió alapára 18 200 000 forint, míg a csúcsot képviselő, duplamotoros változatért 19 700 000 forintot kell legkevesebb kicsengetni.

Az alapváltozatokon felül lehetőség van kérni a Premium felszereltségi csomagot, aminek része többek között a 10 hangszórós B&O hangrendszer, a kéz nélkül nyitható csomagtérajtó és a LED-es hangulatvilágítás. Az autó adaptív Matrix LED fényszórókkal, 20 colos aero könnyűfém kerekekkel, valamint fűthető első ülésekkel és kormánykerékkel is rendelkezik ebben a csomagban. Ez 1 450 000 forintos pluszköltséget jelent, és csak a Premium kivitelben rendelhető a panorámatető.

A tesztautónkban is ez a csomag volt, plusz a sokatmondó nevű "Blue My Mind" fényezés 400 ezer forintért, az említett AGR-ülések 250 ezerért és a napfénytető 550-ért. További 500 ezer forintba kerül és nagyon ajánlott kérni a hőszivattyús rendszert, valamint az autóban benne volt az 550 ezer forintos vezetéstámogató csomag (azaz a 360 fokos kamera, a head up display, az automata parkolórendszer). Így 23 300 000 forint a végső vételár, és ez még nem a legteteje: 500 ezerért lehetne kérni vonóhorgot, vagy 300 ezer forintért a 21 colos kerekeket.

Ehhez képest az azonos platformra épülő Volkswagen ID.4 jelenleg 14 989 999 forintért kapható legkevesebb - ehhez, ahogy Papp Zoltán márkaigazgató a Pénzcentrumnak adott interjújában elmondta, nemrég érkezett meg a legolcsóbb Start felszereltségi csomag. A szintén MEB-platformos Skoda Enyaq alapára 16 398 999 forint, a kistestvér Elroq pedig 13 998 999 forintért vehető meg a legalapabb vártozatban. Az Audi Q4 e-tron pedig 16 926 560 forinttól rendelhető, ez is a konszern alap platformjára épül.

A méretben hasonló Renault Scenic E-tech Electric 16 799 000 forinttól elérhető, és ennél 200 ezerrel kicsit kerül többe a Honda elektromos újdonsága az e:Ny1. De nem lehet kihagyni a 14 990 000 forintos BYD Atto 3-at sem a felsorolásból, vagy a 13 999 000 forintos alapárú KIA EV3-at vagy a Hyundai Konát sem, ami 13 299 000 forinttól rendelhető.

A kínálat tehát bőséges, de aki egy élhető, családi méretű villanyautóban gondolkodik, annak érdemes beleülnie az Explolerbe is, amelynek nagy selling pointja az infotainment rendszer az álló képernyővel, és a komolyabb teljesítménye.