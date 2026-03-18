Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Prága, Csehország - 2019. május 6.: Üres tér az Audi márkakereskedés épülete előtt 2019. május 6-án Prágában, Csehországban.
Autó

Fájdalmas búcsú: végleg elkaszálja legendás csúcsmodelljét az Audi, elképesztő, mi veszi át a helyét

Pénzcentrum
2026. március 18. 13:20

Az autóiparban egyre inkább leáldozóban van a klasszikus luxuslimuzinok kora, mivel a vásárlók és a gyártók fókusza egyértelműen a nagy méretű szabadidő-autók felé tolódik. Az Audi utód nélkül kivezeti a piacról eddigi csúcsmodelljét, az A8-at, amelynek szerepét a hamarosan érkező Q9 veszi át. A kategória zsugorodását jól mutatja a rivális prémiummárkák hasonló modellstratégiája is.

Évtizedeken át az Audi, a BMW és a Mercedes aktuális zászlóshajói mutatták meg, hol tart éppen az autóipari innováció. Ez a trend azonban mára megváltozott, és a hagyományos, nagy méretű luxusszedánok iránti kereslet világszerte drasztikusan visszaesett. Míg a Mercedes az S-osztály alapos frissítésével próbálja visszacsábítani az elveszített vevőket, az Audi radikálisabb lépésre szánta el magát a csúcsmodell megszüntetésével. A döntés hátterében a beszédes európai eladási számok állnak. Tavaly a Mercedes luxuslimuzinjából több mint 5600, a 7-es BMW-ből pedig közel 4700 fogyott, miközben a jelenleg futó, negyedik generációs A8-ból mindössze 2400 darab talált gazdára - írja az Automotive News Europe.

Az 1994-ben bemutatott első A8 egykor forradalmi műszaki megoldásaival, mint az alumíniumkarosszéria vagy a fejlett összkerékhajtás, még sikeresen vette fel a versenyt a régebb óta piacon lévő riválisokkal. A jelenlegi széria azonban egyelőre az utolsó marad a sorban. Az Audi ugyan vizsgálja egy elektromos limuzin jövőbeli visszatérésének lehetőségét, de a márka fókusza már áthelyeződött. A Volkswagen-csoport prémiummárkájának új csúcsmodellje a várhatóan az év második felében bemutatkozó Q9-es szabadidő-autó lesz, amelyet Pozsonyban gyártanak majd.

Az A8 kivezetése jól illeszkedik a globális iparági folyamatokba. Az öt méternél hosszabb autók kategóriájában a vásárlók ma már az SUV-kialakítást preferálják a hagyományos szedánokkal szemben. A szabadidő-autók a nagyobb homlokfelület és légellenállás miatt ugyan többet fogyasztanak, így a károsanyag-kibocsátásuk is magasabb, a gyártók mégis előnyben részesítik őket. Ennek fő oka, hogy ezek a járművek jóval nagyobb haszonkulccsal értékesíthetők. Ezt az egyértelmű piaci átrendeződést igazolja a többi márka stratégiája is. Az Audihoz hasonlóan például a Lexus is fokozatosan nyugdíjazza klasszikus luxuslimuzinját, az LS-t, hogy a kínálat csúcsán egy nagy méretű SUV-nak adja át a helyet.
