Close up idősebb férfi kezek tankolás a járművét a benzinkúton - Olajár emelkedés koncepció
Autó

Figyelem! Rossz minőségű benzint találtak több kúton is: itt az érintett töltőállomások listája

Pénzcentrum
2026. március 10. 21:03

Négy szlovákiai benzinkúton talált az előírásoknak nem megfelelő üzemanyagot a hatósági ellenőrzés. A vizsgálat egy ismert nemzetközi márkát üzemeltető töltőállomásokat is érintett, írta az Új Szó.

A szakemberek 132 ellenőrzés során összesen 381 mintát vettek közvetlenül a töltőpisztolyokból. Ezek közül 190 benzinminta, 168 dízelminta, 22 LPG minta, valamint egyéb motorüzemanyag került a laboratóriumi vizsgálatokba. A minták többsége megfelelt a jogszabályban rögzített minőségi követelményeknek, négy esetben azonban eltéréseket találtak.

Két LPG minta és két 95 oktánszámú benzinminta nem felelt meg az előírásoknak. Az autógáz esetében a jéthársi Lipany településen működő JEWI töltőállomáson találtak problémát, ahol az LPG nyomása nem érte el az előírt minimumszintet. Hasonló hiányosságot állapítottak meg a komáromi HOFFER töltőállomáson is. Az ilyen eltérések járműüzemeltetési gondokat okozhatnak, különösen szélsőséges időjárási körülmények között.

A kifogásolt benzinminták két Orlen töltőállomásról származtak, amelyeket az ORLEN Unipetrol Slovakia üzemeltet. Az érintett kutak Agyagospatak Hlinné településen, valamint Poprádon találhatók.

Mindkét esetben a benzin párolgási mutatója haladta meg a megengedett határértéket. Ez az érték azt mutatja meg, mennyire illékony az üzemanyag, vagyis milyen könnyen párolog. A túl magas párolgási érték a motor működését is befolyásolhatja, emellett környezetvédelmi és biztonsági kockázatot is jelenthet.
Címlapkép: Getty Images
