Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Vape cigaretta női kézben
Gazdaság

Azt hitte, megúszta az ellenőrzést a pimasz árus: zseniális csapdába sétált bele a magyar piacon

Pénzcentrum
2026. március 18. 19:32

Több mint hárommillió forint értékű illegális cigarettát és e-cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök a kecskeméti vásártéren. Az árus azt hitte, az egyenruhások távozásával megúszta az ellenőrzést, de nem számolt a helyszínen maradó civil ruhás nyomozókkal. Az esetből így költségvetési csalás és többmilliós bírság lett.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai összehangolt akciót tartottak a piacon. Az árusok és a vevők tudta nélkül egyenruhás és civil pénzügyőrök egyaránt jelen voltak. Miután az egyenruhás járőrök befejezték az ellenőrzést és elhajtottak, az egyik férfi megkönnyebbülve sietett az autójához, hogy gyorsan elhagyja a helyszínt.

A rejtve maradó civil ruhás pénzügyőrök azonban felfigyeltek rá. Igazoltatták a férfit, majd átvizsgálták a járművét. A csomagtartóból 1026 doboz különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigaretta, valamint 92 darab illegális, ízesített "Vapsolo" e-cigaretta került elő.

A férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. Ennek végén várhatóan négymillió forintos bírságot kell majd fizetnie.

A NAV a közleményben fehívja a figyelmet, hogy Magyarországon dohányterméket kizárólag trafikokban szabad árusítani. A különféle ízesített elektronikus cigaretták – mint a Vapsolo vagy az Elf Bar – hazai forgalmazása online és hagyományos üzletben is szigorúan tilos.  A feketepiaci kereskedők ráadásul nemcsak a NAV eljárásával számolhatnak. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága magánszemélyek esetén akár ötvenmillió forintig terjedő bírságot is kiszabhat.
#ellenőrzés #csalás #cigaretta #bírság #illegális #gazdaság #jövedéki adó #hatóság #kecskemét #nemzeti adó és vámhivatal #dohánytermékek

2026. március 18. 16:40
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak - Mennyire aggódhat Magyarország?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 18. 19:53
Az RTL A bírónő címmel tervez új reality-t
Az új műsor jogi eseteket mutat majd be.
Holdblog  |  2026. március 18. 09:04
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a p...
Bankmonitor  |  2026. március 17. 17:59
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben d...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 16. 06:00
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
2026. március 18.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
1
1 hete
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
4 napja
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
3
1 napja
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
4
1 hete
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
5
2 hete
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
ÁKK Zrt.
Az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésével és fizetőképességének fenntartásával foglalkozó szervezet. Az ÁKK tervezi meg az államadósság finanszírozását és szervezi az állampapír-kibocsátásokat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat. Természetesen az ÁKK gondoskodik az állam terheinek kifizetéséről is, tehát az államkötvények kamatait is innen kapjuk.

Pénzcentrum  |  2026. március 18. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 12. játékhéten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 19:01
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
Agrárszektor  |  2026. március 18. 20:31
Tényleg ez mentheti meg a magyar szőlőt? Nincs idő, lépni kell