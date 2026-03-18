Azt hitte, megúszta az ellenőrzést a pimasz árus: zseniális csapdába sétált bele a magyar piacon

Több mint hárommillió forint értékű illegális cigarettát és e-cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök a kecskeméti vásártéren. Az árus azt hitte, az egyenruhások távozásával megúszta az ellenőrzést, de nem számolt a helyszínen maradó civil ruhás nyomozókkal. Az esetből így költségvetési csalás és többmilliós bírság lett.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai összehangolt akciót tartottak a piacon. Az árusok és a vevők tudta nélkül egyenruhás és civil pénzügyőrök egyaránt jelen voltak. Miután az egyenruhás járőrök befejezték az ellenőrzést és elhajtottak, az egyik férfi megkönnyebbülve sietett az autójához, hogy gyorsan elhagyja a helyszínt.

A rejtve maradó civil ruhás pénzügyőrök azonban felfigyeltek rá. Igazoltatták a férfit, majd átvizsgálták a járművét. A csomagtartóból 1026 doboz különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigaretta, valamint 92 darab illegális, ízesített "Vapsolo" e-cigaretta került elő.

A férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. Ennek végén várhatóan négymillió forintos bírságot kell majd fizetnie.

A NAV a közleményben fehívja a figyelmet, hogy Magyarországon dohányterméket kizárólag trafikokban szabad árusítani. A különféle ízesített elektronikus cigaretták – mint a Vapsolo vagy az Elf Bar – hazai forgalmazása online és hagyományos üzletben is szigorúan tilos. A feketepiaci kereskedők ráadásul nemcsak a NAV eljárásával számolhatnak. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága magánszemélyek esetén akár ötvenmillió forintig terjedő bírságot is kiszabhat.