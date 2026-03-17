Így csapják be azokat, akik használt autót vásárolnak: rengeteg magyar futhat bele a drága átverésbe

A használtautó-vásárlás sokak számára komoly pénzügyi döntést jelent, ugyanakkor jelentős kockázatot is hordoz. A hirdetésekben ígért kiváló állapot és a valós műszaki tartalom között gyakran számottevő eltérés tapasztalható, a problémák pedig sok esetben csak hónapokkal a vásárlás után derülnek ki.

Hazánk egyik legnagyobb flottakezelője és használtautó-kereskedése, az Ayvens szakértői szerint a csalási módszerek az elmúlt években egyre kifinomultabbá váltak, ezért a vásárlóknak különösen körültekintően kell eljárniuk és a rizikó elkerülése végett megbízható hátterű kereskedésből vásárolniuk.

A tapasztalatok alapján a használtautó-piacon több tipikus visszaélési forma ismétlődik. A leggyakoribbak közé tartozik a kilométeróra-visszatekerés, a korábbi sérülések eltitkolása, valamint a jármű előéletére vonatkozó adatok torzítása. Gyakran előfordul az is, hogy az autó valós használati módját (például taxis múltját) elhallgatják, illetve hamis vagy hiányos dokumentációval próbálják meggyőzni a vevőket.

Visszatekert kilométeróra

„A kilométeróra-visszatekerés elsősorban a külföldről behozott autóknál jellemző, mivel nemzetközi platformon nehezebb visszakeresni és ellenőrizni a futásteljesítményt. Magyarországi autóknál már ritka a visszatekerés, hiszen a km-óra adatot minden műszaki vizsga alkalmával, kétévente rögzítik, de kivételek ennek ellenére előfordulhatnak” – mondja Rékai Andrea, az Ayvens Car Remarketing üzletágának és az Ayvens Használtautó szalonjának vezetője.

A kilométeróra-visszatekerés laikusként nehezen felismerhető. Gyanús jel lehet, ha az autó belső állapota (kormány, pedálok, ülések) nincs összhangban a futásteljesítménnyel. Fontos figyelni a szervizdokumentumokra és azok következetességére, valamint arra, hogy a futásteljesítmény több forrásban (például műszaki vizsgák, szervizadatok) is egyezzen.

Súlyos sérülések

Korábbi súlyos sérülésre utalhat az eltérő fényezés árnyalata, az egyenetlen illesztések, a nem gyári hegesztési nyomok vagy az eltérő gyártási évű karosszériaelemek. Sok esetben azonban ezek a jelek szakszerű javítás után már nem láthatók, ezért különösen fontos a független szakértői vizsgálat és az átlátható járműtörténet. Intő jel lehet az is, ha a jármű-lekérdezés szerint hosszú ideig nem változott a futásteljesítmény – ez arra utalhat, hogy az autó sérülés miatt hosszú ideig állt.

Külföldről frissen

A „külföldről frissen behozott” autók esetében gyakran nehezebb ellenőrizni az előéletet, ezért ez ideális terep a csalók számára. Előfordulhat, hogy a jármű korábbi sérülései, valós futásteljesítménye vagy használati módja nem derül ki, vagy az ehhez kapcsolódó dokumentumok hiányosak, esetleg manipuláltak. „Jellemző visszaélés a külföldi autók esetében az évjárat rossz megadása is – ezt érdemes az ablakokon ellenőrizni, hiszen a gyártási év ide is be van ütve. Gyakori csalás a motorkontroll lámpa kikötése is, ezért, amikor megnézünk egy autót, érdemes gyújtásra tenni, és ellenőrizni, hogy világít-e a check engine lámpa – ha nem, az erős intő jel lehet” – teszi hozzá az Ayvens szakértője.

Hamisított dokumentumok

A csalók leggyakrabban a szervizkönyvet, a számlákat, a műszaki vizsga dokumentumait és a futásteljesítményhez kapcsolódó igazolásokat hamisítják. Ezek a dokumentumok első ránézésre hitelesnek tűnhetnek, de szakértői ellenőrzés nélkül nehéz megállapítani a valódiságukat. Külföldről behozott autóknál gyakran az évjáratot is helytelenül tüntetik fel.

El tudjuk kerülni?

Mivel laikus szemmel nehéz kiszúrni a téves adatokat és kérdéses műszaki jellemzőket, sokan autószerelő segítségét kérik használtautó-vásárláskor, vagy saját autódiagnosztikai műszerrel, úgynevezett hibakód-olvasóval készülnek az adott autó megtekintésére. Míg egy szakember bevonása valóban nagy segítséget jelenthet, a hibakód-olvasót nem minden kereskedésben engedik használni – ez azonban nem feltétlenül intő jel. „Az újabb autók elektronikai és infotainment-rendszerei igen komplexek, ezért egy ellenőrizetlen hátterű eszköz autóra csatlakoztatása akár kárt is okozhat a kifinomult elektronikában” – mondta el Rékai Andrea. „Egy ilyen eszköz megvásárlása és egy szakértő bevonása ráadásul akár 30-50 000 Ft-os költség is lehet.”

Biztosra mehetünk, valamint rengeteg időt és kiadást meg is spórolhatunk azzal, ha egy professzionális, nagyvállalati háttérrel rendelkező használtautó-kereskedéstől vásárlunk gépjárművet, hiszen itt az autók ellenőrzött előélettel, dokumentált futásteljesítménnyel és független szakértői felméréssel kerülnek a kínálatba – azaz a papírokon biztosan ugyanaz fog szerepelni, amit egy hibakód-olvasóval is látnánk. Az Ayvens Használtautónál például minden főbb alkatrészt és elemet, amelyek az autó élettartamát befolyásolják, gondosan ellenőriznek a továbbértékesítés előtt. A sokat futott, rosszabb állapotú autók vagy komolyabb sérülést szenvedett járművek eleve nem kerülnek be a kínálatba. Így a vásárlók elkerülhetik azokat a kockázatokat és kellemetlen meglepetéseket, amelyek a használtautó-piacon még mindig gyakoriak.

