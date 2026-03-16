Autó

Ezt rengeteg magyar autós elrontja: itt az idő, nem szabad tovább várni

Pénzcentrum
2026. március 16. 16:32

Bár a tavaszi időjárás még sokszor csalóka lehet, az elmúlt hetekben több helyen is tartósan 7°C fölé emelkedő napi középhőmérséklet egyértelmű jelzést ad: nem érdemes tovább várni a szezonális gumicserével. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a téli abroncsok teljesítménye a felmelegedő aszfalton jelentősen romlik, így a halogatás közvetlen kockázatot is jelenthet a biztonságos közlekedésre.

A téli abroncsok anyagösszetételükből adódóan lágyabbak, így a melegebb időben tapadásuk és stabilitásuk fokozatosan romlik, ami közvetlenül befolyásolja a jármű irányíthatóságát. A felmelegedett aszfalton a téli gumi fékútja is jelentősen megnőhet, a lágyabb keverék pedig bizonytalanná teszi a kanyarodást, miközben a magas hőmérséklet hatására a futófelület is gyorsabban kopik. Ezzel szemben a nyári abroncsok keményebb keveréke és simább mintázata a melegebb időben optimális tapadást biztosít mind száraz, mind nedves útfelületen.

Ne csak a naptárat, az abroncsot is nézzük!

A biztonságos közlekedés alapja azonban nemcsak a gumicsere, de a valóban megfelelő állapotú nyári gumiabroncs biztosítása is. Tomin István, a Hankook Tire Budapest Kft. műszaki vevőszolgálatának vezetője éppen ezért azt javasolja, hogy a csere előtt mindenképpen ellenőrizzük a meglévő szettünk állapotát.

A gumicsere előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni az abroncsok profilmélységét, kopását és általános állapotát. Ebben természetesen a szakemberek is segíthetnek, de néhány alapvető dolgot az autósok is meg tudnak ítélni. A jogszabály szerint az abroncsok minimális profilmélysége 1,6 milliméter, amelyet a fő csatornákban elhelyezett kopásjelzők segítségével gyorsan ellenőrizhetünk. Ez azonban csak a törvényi minimum – a Hankook a biztonságos közlekedés és az aquaplaning elkerülése érdekében legalább 3 milliméteres profilmélységet javasol

 – hangsúlyozza a szakértő. A megfelelő profilmélység mellett pedig az abroncsok kopása és fizikai állapota is fontos szempont.

Az abroncsok kopása sokszor szemmel is jól látható. Ha például az egyik oldalon erősebb a kopás, az futóműproblémára utalhat, míg a két szélen jelentkező kopás túl alacsony légnyomásra vagy túlterhelésre figyelmeztethet. Érdemes a futófelületet és az oldalfalat is átnézni, és ha bármilyen komolyabb sérülést látunk, mindenképpen kérjük szakember véleményét

– tette hozzá Tomin István.

További tippek a balesetmentes tavaszi közlekedéshez

A tavaszi szezon a technikai felkészülés mellett fokozott éberséget is követel az autósoktól a változékony útviszonyok miatt. A hirtelen érkező záporok mellett számolni kell a reggeli köddel vagy akár fagyokkal is, amihez elengedhetetlen a megfelelő abroncsnyomás és a fékrendszer ellenőrzése. A melegedő idővel párhuzamosan a forgalom is jelentősen megnövekszik: több rutintalan vezető, kerékpáros, motoros és rolleres jelenik meg az utakon, ami nagyobb követési távolságot és türelmet igényel minden közlekedőtől. A biztonságos tavaszi közlekedés szempontjából az útviszonyokhoz való alkalmazkodásban az abroncsok életkora is kulcsszerepet játszik.

Az abroncson látható DOT-szám utolsó négy számjegye mutatja a gyártás hetét és évét. A Hankook azt javasolja, hogy hat évnél idősebb új abroncsot már ne szereljünk fel az autóra, a használatban lévő abroncsokat pedig legkésőbb tízéves korukban cseréljük le. Ugyanakkor egy megfelelően tárolt, néhány éves abroncs teljesítménye nem marad el egy friss gyártásúétól, ezért nem kell megijedni attól, ha az új gumi nem az adott évben készült. A legfontosabb mindig az, hogy az autónkhoz és vezetési stílusunkhoz leginkább megfelelő abroncsot válasszuk

 – mondta Tomin István.

 

A Hankook szakértője szerint a gumicsere ideális alkalom arra is, hogy az autósok elvégeztessék a jármű általános karbantartását, beleértve az olajcserét, a futómű és a világítás felülvizsgálatát is, hogy készen álljanak a tavaszi és nyári szezon utazásaira.

 
