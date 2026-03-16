Az első autó kiválasztása a kezdő sofőröknek különösen nehéz feladat: a kínálat hatalmas, miközben a szempontok eltérnek a tapasztalt autósokétól.
Ezt rengeteg magyar autós elrontja: itt az idő, nem szabad tovább várni
Bár a tavaszi időjárás még sokszor csalóka lehet, az elmúlt hetekben több helyen is tartósan 7°C fölé emelkedő napi középhőmérséklet egyértelmű jelzést ad: nem érdemes tovább várni a szezonális gumicserével. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a téli abroncsok teljesítménye a felmelegedő aszfalton jelentősen romlik, így a halogatás közvetlen kockázatot is jelenthet a biztonságos közlekedésre.
A téli abroncsok anyagösszetételükből adódóan lágyabbak, így a melegebb időben tapadásuk és stabilitásuk fokozatosan romlik, ami közvetlenül befolyásolja a jármű irányíthatóságát. A felmelegedett aszfalton a téli gumi fékútja is jelentősen megnőhet, a lágyabb keverék pedig bizonytalanná teszi a kanyarodást, miközben a magas hőmérséklet hatására a futófelület is gyorsabban kopik. Ezzel szemben a nyári abroncsok keményebb keveréke és simább mintázata a melegebb időben optimális tapadást biztosít mind száraz, mind nedves útfelületen.
Ne csak a naptárat, az abroncsot is nézzük!
A biztonságos közlekedés alapja azonban nemcsak a gumicsere, de a valóban megfelelő állapotú nyári gumiabroncs biztosítása is. Tomin István, a Hankook Tire Budapest Kft. műszaki vevőszolgálatának vezetője éppen ezért azt javasolja, hogy a csere előtt mindenképpen ellenőrizzük a meglévő szettünk állapotát.
A gumicsere előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni az abroncsok profilmélységét, kopását és általános állapotát. Ebben természetesen a szakemberek is segíthetnek, de néhány alapvető dolgot az autósok is meg tudnak ítélni. A jogszabály szerint az abroncsok minimális profilmélysége 1,6 milliméter, amelyet a fő csatornákban elhelyezett kopásjelzők segítségével gyorsan ellenőrizhetünk. Ez azonban csak a törvényi minimum – a Hankook a biztonságos közlekedés és az aquaplaning elkerülése érdekében legalább 3 milliméteres profilmélységet javasol
– hangsúlyozza a szakértő. A megfelelő profilmélység mellett pedig az abroncsok kopása és fizikai állapota is fontos szempont.
Az abroncsok kopása sokszor szemmel is jól látható. Ha például az egyik oldalon erősebb a kopás, az futóműproblémára utalhat, míg a két szélen jelentkező kopás túl alacsony légnyomásra vagy túlterhelésre figyelmeztethet. Érdemes a futófelületet és az oldalfalat is átnézni, és ha bármilyen komolyabb sérülést látunk, mindenképpen kérjük szakember véleményét
– tette hozzá Tomin István.
További tippek a balesetmentes tavaszi közlekedéshez
A tavaszi szezon a technikai felkészülés mellett fokozott éberséget is követel az autósoktól a változékony útviszonyok miatt. A hirtelen érkező záporok mellett számolni kell a reggeli köddel vagy akár fagyokkal is, amihez elengedhetetlen a megfelelő abroncsnyomás és a fékrendszer ellenőrzése. A melegedő idővel párhuzamosan a forgalom is jelentősen megnövekszik: több rutintalan vezető, kerékpáros, motoros és rolleres jelenik meg az utakon, ami nagyobb követési távolságot és türelmet igényel minden közlekedőtől. A biztonságos tavaszi közlekedés szempontjából az útviszonyokhoz való alkalmazkodásban az abroncsok életkora is kulcsszerepet játszik.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az abroncson látható DOT-szám utolsó négy számjegye mutatja a gyártás hetét és évét. A Hankook azt javasolja, hogy hat évnél idősebb új abroncsot már ne szereljünk fel az autóra, a használatban lévő abroncsokat pedig legkésőbb tízéves korukban cseréljük le. Ugyanakkor egy megfelelően tárolt, néhány éves abroncs teljesítménye nem marad el egy friss gyártásúétól, ezért nem kell megijedni attól, ha az új gumi nem az adott évben készült. A legfontosabb mindig az, hogy az autónkhoz és vezetési stílusunkhoz leginkább megfelelő abroncsot válasszuk
– mondta Tomin István.
A Hankook szakértője szerint a gumicsere ideális alkalom arra is, hogy az autósok elvégeztessék a jármű általános karbantartását, beleértve az olajcserét, a futómű és a világítás felülvizsgálatát is, hogy készen álljanak a tavaszi és nyári szezon utazásaira.
Bár jogszabály nem tiltja a téli gumiabroncsok nyári használatát, egy esetleges baleset során komoly anyagi következményekkel járhat ez a döntés.
Rejtélyes adatgyűjtésbe kezdtek a hatóságok a vidéken: furcsa dologra kíváncsiak, azonnal megindult a találgatás
A globális áremelkedésre válaszul bevezetett hazai üzemanyag-árstop a kezdeti nehézségek után már a saját tartállyal rendelkező mezőgazdasági termelőkre is kiterjed.
Váratlan fordulat a magyar használtautó-piacon: hatalmasat zuhant a legmodernebb kocsik ára, most érdemes vásárolni?
Több mint 11 százalékkal csökkent a használtautó piacon meghirdetett elektromos autók átlagára egy év alatt, miközben a kínálat tovább bővült.
Új kínai márka tarolna Magyarországon: itt az árlista, ennyibe kerülnek a népautóik - retteghet a Suzuki, Dacia?
Megérkezett a magyar piacra a kínai Geely: a gyártó két modellel – az elektromos Geely E5-tel és a plug-in hibrid Geely Starray EM-i-vel – kezdi...
A módosítás célja a fogyasztók adminisztratív terheinek csökkentése és a szabályok egyértelművé tétele.
Durva áremelés élesedik a benzinkutakon: ennyiért tankolhat, aki nem jogosult az árstopos üzemanyagokra
A héten pénteken emelkedik a 95-ös benzin és a 100-as benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5-5 forinttal
A budapesti taxipiacot alapjaiban rendezte át az Uber és a Bolt. Kezdetben rendkívül vonzó, fuvardíjarányos jutalékra épülő modelljükkel sofőrök ezreit csábították magukhoz, ami több hazai...
Újabb módosításokat hajtott végre a kormány az üzemanyagár-stop szabályain.
A hatósági ár kizárólag a benzinkutakon magánszemélyként tankolókra érvényes.
Hiába a védett ár, ezeknek a magyaroknak nem jár olcsó üzemanyag: rengetegen kaphatnak sokkot a kúton
Bár a kannába vagy külföldi autóba történő tankolás egyértelműen piaci áron történik, a rendszám nélküli robogók és bizonyos munkagépek esete jogszabályi ellentmondásokat vet fel.
Brutálisan, 45 forinttal megemelte a gázolaj nagykereskedelmi árát a Mol, a benzin pedig 6 forinttal kerül többe literenként.
A Portfolio kiszámolta, a módosítások után milyen tételekből tevődik össze az üzemanyagár.
Két LPG minta és két 95 oktánszámú benzinminta nem felelt meg az előírásoknak.
Az éjfélkor életbe lépett üzemanyagárstop miatt a nagyobb kutakon literenként több mint 20 forintot is megspórolhattak azok az autósok, akik védett áron tankoltak.
Irtó fontos levelet kap 3,5 millió magyar a következő napokban: aki ezt nem fizeti be időben, nagyon pórul járhat
A NAV javasolja a gépjárműadó-kalkulátor használatát, amellyel már a határozat megérkezése előtt kiszámítható a fizetendő adó összege.
A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt.
Félszázezer munkahely szűnhet meg a német autóóriásnál: a dízelbotrány óta nem volt ilyen rossz a helyzet
Az eredményromlás ellenére az igazgatóság tagjai ismét többmillió eurós bónuszban részesültek, összesen mintegy 13,6 millió euró értékben.
Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője,
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.