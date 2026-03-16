Több mint 20 Celsius-fok volt a napi hőingás az ország egyes részein - derül ki a HungaroMet Zrt. hétfői Facebook-bejegyzéséből.
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
Idén őszig több tízezer plug-in hibrid autó tulajdonosának kell rendszámot cserélnie Magyarországon: a jelenlegi zöld táblák helyett fehér rendszám kerül az autókra. Az ügyintézés a kormányablakokban történik, a költségeket pedig az autósoknak kell állniuk, ráadásul bizonyos esetekben további adminisztrációra is szükség lehet.
Idén november 30-ig körülbelül 40 ezer plug-in hibrid autó zöld rendszámát kell fehérre cserélni Magyarországon. A csere költsége a tulajdonosokat terheli, az ügyintézés pedig a kormányablakokban történik – hívja fel a figyelmet a Villanyautósok.hu, amely összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.
Az érintettek kétféle módon intézhetik a rendszámcserét. Ha valaki új betű- és számkombinációval kér fehér rendszámot, az ügy egyetlen alkalommal elintézhető, viszont a teljes költség 18 060 forint. Ebben benne van az új rendszámtábla, az új forgalmi engedély, valamint a szélvédőre kerülő regisztrációs matrica díja.
Aki ragaszkodik a meglévő rendszám karaktereihez, annak valamivel kevesebbet kell fizetnie, összesen 16 605 forintot, ugyanakkor kétszer kell felkeresnie a kormányablakot: először a rendszám megrendelése miatt, majd legfeljebb két héttel később az új, már fehér hátterű rendszám átvételéhez.
Amennyiben a rendszám megváltozik, bizonyos adminisztrációkat is el kell végezni. Ilyen például az éves autópálya-matrica átírása, amely 1470 forintba kerül, és ehhez be kell mutatni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt. Ha a csere csak január 1-jétől lenne kötelező, az autósok ezt az ügyintézést megúsznák.
A rendszám színe elsősorban a parkolási kedvezmények miatt lényeges. Budapesten 2027. január 1-jétől megszűnik az ingyenes parkolás a zöld rendszámos autók számára, ezért várhatóan sok érintett csak a határidőhöz közeledve intézi majd a cserét.
Rejtélyes adatgyűjtésbe kezdtek a hatóságok a vidéken: furcsa dologra kíváncsiak, azonnal megindult a találgatás
A globális áremelkedésre válaszul bevezetett hazai üzemanyag-árstop a kezdeti nehézségek után már a saját tartállyal rendelkező mezőgazdasági termelőkre is kiterjed.
Váratlan fordulat a magyar használtautó-piacon: hatalmasat zuhant a legmodernebb kocsik ára, most érdemes vásárolni?
Több mint 11 százalékkal csökkent a használtautó piacon meghirdetett elektromos autók átlagára egy év alatt, miközben a kínálat tovább bővült.
Új kínai márka tarolna Magyarországon: itt az árlista, ennyibe kerülnek a népautóik - retteghet a Suzuki, Dacia?
Megérkezett a magyar piacra a kínai Geely: a gyártó két modellel – az elektromos Geely E5-tel és a plug-in hibrid Geely Starray EM-i-vel – kezdi...
A módosítás célja a fogyasztók adminisztratív terheinek csökkentése és a szabályok egyértelművé tétele.
Durva áremelés élesedik a benzinkutakon: ennyiért tankolhat, aki nem jogosult az árstopos üzemanyagokra
A héten pénteken emelkedik a 95-ös benzin és a 100-as benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5-5 forinttal
A budapesti taxipiacot alapjaiban rendezte át az Uber és a Bolt. Kezdetben rendkívül vonzó, fuvardíjarányos jutalékra épülő modelljükkel sofőrök ezreit csábították magukhoz, ami több hazai...
Újabb módosításokat hajtott végre a kormány az üzemanyagár-stop szabályain.
A hatósági ár kizárólag a benzinkutakon magánszemélyként tankolókra érvényes.
Hiába a védett ár, ezeknek a magyaroknak nem jár olcsó üzemanyag: rengetegen kaphatnak sokkot a kúton
Bár a kannába vagy külföldi autóba történő tankolás egyértelműen piaci áron történik, a rendszám nélküli robogók és bizonyos munkagépek esete jogszabályi ellentmondásokat vet fel.
Brutálisan, 45 forinttal megemelte a gázolaj nagykereskedelmi árát a Mol, a benzin pedig 6 forinttal kerül többe literenként.
A Portfolio kiszámolta, a módosítások után milyen tételekből tevődik össze az üzemanyagár.
Két LPG minta és két 95 oktánszámú benzinminta nem felelt meg az előírásoknak.
Az éjfélkor életbe lépett üzemanyagárstop miatt a nagyobb kutakon literenként több mint 20 forintot is megspórolhattak azok az autósok, akik védett áron tankoltak.
Irtó fontos levelet kap 3,5 millió magyar a következő napokban: aki ezt nem fizeti be időben, nagyon pórul járhat
A NAV javasolja a gépjárműadó-kalkulátor használatát, amellyel már a határozat megérkezése előtt kiszámítható a fizetendő adó összege.
A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt.
Félszázezer munkahely szűnhet meg a német autóóriásnál: a dízelbotrány óta nem volt ilyen rossz a helyzet
Az eredményromlás ellenére az igazgatóság tagjai ismét többmillió eurós bónuszban részesültek, összesen mintegy 13,6 millió euró értékben.
Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője,
Már napok óta látszott, hogy a piac nem bírja tovább beavatkozás nélkül, maximalizálni kell az árakat.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.