2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
17 °C Budapest
Zeekr 001 EV autó belseje - műszerfal, lejátszó, kormánykerék logóval és gombokkal, sebességmérő és fordulatszámmérő. Zeekr logó a kormánykeréken. A Zeekr a Geely kínai elektromos autó márkája.
Autó

Új kínai márka tarolna Magyarországon: itt az árlista, ennyibe kerülnek a népautóik - retteghet a Suzuki, Dacia?

Pénzcentrum
2026. március 13. 14:26

Megérkezett a magyar piacra a kínai Geely: a gyártó két modellel – az elektromos Geely E5-tel és a plug-in hibrid Geely Starray EM-i-vel – kezdi meg az értékesítést, amelyeknek már a hazai ára is ismert. A világ egyik legnagyobb autóipari csoportjához tartozó márka a 2010-ben felvásárolt Volvo Cars tulajdonosaként érkezik Magyarországra, és a tervek szerint fokozatosan bővíti majd modellkínálatát.

Magyarországi árakat kaptak a Geely modelljei: a kínai autógyártó most mutatkozik be a hazai újautó-piacon, és első körben két modellel indul az értékesítés.

A Geely a világ egyik legnagyobb autóipari csoportja: a kínai vállalat 2010-ben felvásárolta a Volvo Cars személyautós üzletágát, emellett részesedése van többek között az Lotus Cars és az Aston Martin vállalatban, valamint a smart márkát a Mercedes-Benz Group együttműködésében fejleszti. A csoport több márkát is irányít – például a Lynk & Co, a Zeekr vagy a Proton –, és évente több millió autót értékesít világszerte.

Két modellel indul az értékesítés

Az elektromos Geely E5 négy felszereltségi szinttel kerül piacra. Az alapváltozat az E5 Pro, amelynek ára 14,99 millió forint. Ebben a kivitelben a modell 60,22 kWh-s lítium-vas-foszfát akkumulátort kap, a villanymotor 160 kW teljesítményű és 320 Nm nyomatékú. A WLTP-hatótáv mintegy 430 kilométer, a 0–100 km/órás gyorsulás 6,9 másodperc. A felszereltség része többek között a LED fényszóró, a 15,4 colos központi kijelző, a 10,2 colos digitális műszerfal, a kulcs nélküli nyitás és indítás, a 6 hangszórós audiorendszer, valamint több vezetéstámogató rendszer, például az adaptív tempomat, az automatikus vészfékezés és a sávtartó asszisztens.

A Pro+ változat 15,39 millió forintba kerül, és műszakilag azonos, szintén 60,22 kWh-s akkumulátort használ. A WLTP-hatótáv körülbelül 425 kilométer, a gyorsulás 7,1 másodperc. A többletfelszereltséghez tartozik a panoráma üvegtető, az elektromos csomagtérajtó, a fűthető és elektromosan behajtható külső tükrök, az első ülések fűtése, valamint a 256 színű hangulatvilágítás.

A nagyobb akkumulátoros kivitel az E5 Max, amely 16,19 millió forintos áron érhető el. Ebben a modellben 68,39 kWh-s akkumulátor dolgozik, a WLTP-hatótáv körülbelül 475 kilométer, a 0–100 km/órás gyorsulás 7,4 másodperc. A felszereltségben a Pro+ elemei mellett megjelenik többek között a hőszivattyús klímaberendezés, a vezeték nélküli telefontöltés és az OTA szoftverfrissítés lehetősége.

A csúcsverzió az E5 Max+, amely 16,59 millió forintba kerül. Ebben is 68,39 kWh-s akkumulátor található, a WLTP-hatótáv mintegy 470 kilométer, a gyorsulás 7,6 másodperc. A felszereltség része többek között a head-up kijelző, a 16 hangszórós FLYME Sound audiorendszer, az első ülések szellőztetése, az ülésmemória, a masszázsfunkció, valamint az elektromosan állítható utasoldali lábtámasz.

A modell minden változata elsőkerék-hajtású, 160 kW teljesítményű villanymotorral, 175 km/órás végsebességgel és körülbelül 20 perces, 30–80 százalékos DC gyorstöltési idővel. A csomagtartó alaphelyzetben 461 literes, a hátsó ülések ledöntésével 1877 literre bővíthető.

A Geely Starray EM-i három felszereltségi szinttel kerül piacra. Az alapváltozat a Starray Pro, amelynek ára 12,999 millió forint. A modell plug-in hibrid hajtásláncot használ: egy 1,5 literes négyhengeres benzinmotor dolgozik benne 73 kW teljesítménnyel és 125 Nm nyomatékkal, amelyet egy 160 kW teljesítményű és 262 Nm nyomatékú villanymotor egészít ki.

Az energiát 18,4 kWh-s lítium-vas-foszfát akkumulátor tárolja. A WLTP szerinti tisztán elektromos hatótáv 54 kilométer, a kombinált hatótáv akár 996 kilométer, a 0–100 km/órás gyorsulás 8,0 másodperc, a végsebesség 170 km/óra. A felszereltség része többek között a LED fényszóró és hátsó lámpák, a panoráma üvegtető, az elektromos csomagtérajtó, az automata klíma, a 15,4 colos központi kijelző, a 10,2 colos digitális műszerfal, a kulcs nélküli nyitás és indítás, valamint a vezetéstámogató rendszerek – például az automatikus vészfékezés, az adaptív tempomat, a sávtartó asszisztens és a közlekedési tábla felismerése.

A Starray Max ára 14,699 millió forint, műszakilag azonos hajtáslánccal. A többletfelszereltséghez tartozik többek között a 19 colos könnyűfém keréktárcsa, a fűthető kormánykerék, a memóriás vezetőülés, valamint a szellőztetett első és fűthető hátsó ülések.

A csúcsverzió a Starray Max+, amely 15,399 millió forintba kerül. Ebben a kivitelben a felszereltség kiegészül többek között head-up kijelzővel, a 16 hangszórós FLYME Sound audiorendszerrel, valamint további komfort- és infotainment funkciókkal.

A modell minden változata elsőkerék-hajtású plug-in hibrid, három vezetési móddal (tiszta elektromos, hibrid és teljesítmény). A DC gyorstöltés 30–80 százalék között körülbelül 20 percet vesz igénybe, az AC töltés 25–100 százalék között nagyjából 3 óra. A csomagtartó alaphelyzetben 528 literes, a hátsó ülések ledöntésével 2065 literre bővíthető.
Címlapkép: Getty Images
#autó #kínai #elektromos autó #autóipar #új autó #autók #autópiac #újautó #hibridautó #elektromobilitás #kínai autók

