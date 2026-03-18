Az Európai Unió zászlaját lengető zászló az Európai Bizottság Berlaymont épülete előtt, Brüsszel, Belgium
Vállalkozás

Nagyon durván bekeményít Brüsszel: a magyar vállalkozásokat is érinti, sokan szívhatják a fogukat

Portfolio
2026. március 18. 19:46

Az Európai Bizottság egy új, egységes társasági jogi keretrendszer bevezetését javasolja "EU Inc." néven. Ennek révén a cégalapítás az Európai Unióban akár 48 órán belül, teljesen online és minimális költséggel megvalósulhatna. A kezdeményezés célja, hogy a huszonhét tagállam eltérő jogszabályait egyetlen átlátható szabályrendszer váltsa fel. Ez az egyszerűsítés jelentősen növelheti az európai vállalkozások versenyképességét - tudósított a Portfolio.

Jelenleg egy több uniós országban is működő cégnek huszonhét különböző jogrendszerhez és több mint hatvan eltérő társasági formához kell alkalmazkodnia. Ez a bürokratikus teher komoly versenyhátrányt jelent. Az EU-n belüli kereskedelmi akadályok ma már nagyobb kárt okoznak a gazdaságnak, mint a külső vámok.

Ezt a széttagoltságot orvosolná az Ursula von der Leyen vezette testület által bemutatott választható modell. A régóta emlegetett "28. rezsim" alapját képező "EU Inc." egyszerűsítené az adminisztrációt, és megkönnyítené a határokon átnyúló működést. Az új társasági forma digitális alapú ügyintézést, rugalmas részvénystruktúrát és vonzóbb befektetési feltételeket kínál az innovatív vállalatok számára.

A társasági jogi keretrendszer reformja csupán az első lépése egy átfogóbb megújulásnak. A Bizottság a jövőben a finanszírozás, az adózás, a digitalizáció és a munkaerőpiac területén is hasonló egyszerűsítő intézkedéseket tervez. A fő cél egy kiszámíthatóbb, egységes európai üzleti környezet megteremtése. Az elképzelések szerint erről 2026 végére születhet meg a végleges megállapodás.

Kutatás: Hol tart a céged a digitális versenyben?

A vállalati működésben egyre nagyobb teret nyernek az integrált rendszerek, az automatizált folyamatok és a mesterséges intelligenciára épülő megoldások. Az azonban kevéssé látható, hogy a hazai kis- és középvállalkozások valójában milyen szinten állnak ebben az átalakulásban. Ezt vizsgálja az MKIK Tőkealapkezelő és a Portfolio Csoport új felmérése. Arra kérünk, töltsd ki az alábbi kérdőívet – tényleg csak 5 perc!

Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #vállalkozás #kkv #adminisztráció #európai unió #európai bizottság #gazdaság #automatizáció #mesterséges intelligencia #vállalkozások #kis és középvállalkozások

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
2026. március 18.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
2
1 hete
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
3
2 hónapja
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
4
2 hónapja
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
5
2 hónapja
Helyi iparűzési adó 2026: az adó mértéke, számítása, lekérdezés és minden határidő egy helyen
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 12. játékhéten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 19:01
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
Agrárszektor  |  2026. március 18. 20:31
Tényleg ez mentheti meg a magyar szőlőt? Nincs idő, lépni kell