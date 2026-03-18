Szerdán a befektetői hangulat kedvezőtlen volt, a tőzsdei folyamatokat továbbra is az iráni konfliktus mozgatja.
Nagyon durván bekeményít Brüsszel: a magyar vállalkozásokat is érinti, sokan szívhatják a fogukat
Az Európai Bizottság egy új, egységes társasági jogi keretrendszer bevezetését javasolja "EU Inc." néven. Ennek révén a cégalapítás az Európai Unióban akár 48 órán belül, teljesen online és minimális költséggel megvalósulhatna. A kezdeményezés célja, hogy a huszonhét tagállam eltérő jogszabályait egyetlen átlátható szabályrendszer váltsa fel. Ez az egyszerűsítés jelentősen növelheti az európai vállalkozások versenyképességét - tudósított a Portfolio.
Jelenleg egy több uniós országban is működő cégnek huszonhét különböző jogrendszerhez és több mint hatvan eltérő társasági formához kell alkalmazkodnia. Ez a bürokratikus teher komoly versenyhátrányt jelent. Az EU-n belüli kereskedelmi akadályok ma már nagyobb kárt okoznak a gazdaságnak, mint a külső vámok.
Ezt a széttagoltságot orvosolná az Ursula von der Leyen vezette testület által bemutatott választható modell. A régóta emlegetett "28. rezsim" alapját képező "EU Inc." egyszerűsítené az adminisztrációt, és megkönnyítené a határokon átnyúló működést. Az új társasági forma digitális alapú ügyintézést, rugalmas részvénystruktúrát és vonzóbb befektetési feltételeket kínál az innovatív vállalatok számára.
A társasági jogi keretrendszer reformja csupán az első lépése egy átfogóbb megújulásnak. A Bizottság a jövőben a finanszírozás, az adózás, a digitalizáció és a munkaerőpiac területén is hasonló egyszerűsítő intézkedéseket tervez. A fő cél egy kiszámíthatóbb, egységes európai üzleti környezet megteremtése. Az elképzelések szerint erről 2026 végére születhet meg a végleges megállapodás.
Kutatás: Hol tart a céged a digitális versenyben?
A vállalati működésben egyre nagyobb teret nyernek az integrált rendszerek, az automatizált folyamatok és a mesterséges intelligenciára épülő megoldások. Az azonban kevéssé látható, hogy a hazai kis- és középvállalkozások valójában milyen szinten állnak ebben az átalakulásban. Ezt vizsgálja az MKIK Tőkealapkezelő és a Portfolio Csoport új felmérése. Arra kérünk, töltsd ki az alábbi kérdőívet – tényleg csak 5 perc!Create your own user feedback survey
Az üzleti klíma lassú, de folyamatos élénkülését jelzi, hogy az átlagosan várt árbevétel-növekedés 1,3 százalékra emelkedett a vállalkozások körében.
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
