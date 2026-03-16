Autósok, figyelem! Mától változnak a parkolási díjak, erre figyeljetek!

Hétfőtől megszűnt a kényelmi díj a mobilparkolásnál - hívta fel a figyelmet Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a tárca Facebook-oldalán hétfőn.

A videóban az államtitkár emlékeztetett: eddig, ha valaki mobiltelefonon parkolt, a parkolási díj mellett kényelmi díjat is kellett fizetnie. Ez átlagosan 70 forint volt, de voltak olyan viszonteladók, olyan szolgáltatók, amelyek platformján akár 100-200 forintot is kellett fizetni - jelezte.

Mától ennek vége. Akik eddig azért parkoltak parkolóautomatával, mert nem szerették a kényelmi díjat, mától nyugodtan otthon hagyhatják az aprót. Nyugodtan, mobilon, bármely szolgáltatón keresztül díjmentesen tudnak parkolni - fogalmazott Solymár Károly Balázs. A kényelmi díj megy, a kényelem marad - jelentette ki az államtitkár.