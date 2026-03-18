Tankolás a benzinkúton
Gazdaság

Itt a bejelentés: durva korlátozás jön a szomszédos ország benzinkútjain, a külföldiek isszák meg a levét

Pénzcentrum
2026. március 18. 20:16

A szlovák kormány döntése értelmében a helyi benzinkutak magasabb árat kérhetnek a gázolajért a külföldi rendszámú autósoktól, és korlátozhatják a megvásárolható mennyiséget is. Az intézkedés célja a háború nyomán megugró energiaárak miatt kialakult üzemanyag-turizmus megfékezése. Ez a jelenség helyenként már komoly ellátási problémákat okozott - írta a Portfolio.

A héten a Slovnaft olajtársaság is jelezte, hogy a Lengyelországgal határos északi régiókban ugrásszerűen megnőtt a forgalom az alacsonyabb szlovákiai árak miatt. Robert Fico miniszterelnök elmondása szerint a külföldi autósok nemcsak a járműveiket tankolták tele, hanem extra kannákat és tartályokat is megtöltöttek. Emiatt több töltőállomáson is teljes készlethiány alakult ki.

A frissen elfogadott kormányhatározat erre a helyzetre reagál. A jogszabály alapján a töltőállomások a külföldi rendszámú járművek esetében a teletankoláson felül legfeljebb tíz liter extra gázolaj kiadását engedélyezhetik.

A rendelet emellett szabad kezet ad a kutaknak az árazásban, mivel nem rögzíti a külföldieknek felszámítható felár felső határát.

A régió országai eközben eltérő módszerekkel próbálják kezelni a magas energiaárakat. Magyarország hatósági árstopot vezetett be az üzemanyagokra. Lengyelországban pedig a legnagyobb hazai olajipari vállalat, az Orlen a finomítói árrés csökkentésével igyekszik mérsékelni a fogyasztókra nehezedő terheket.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:58
20:46
20:31
20:16
20:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 18. 16:40
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak - Mennyire aggódhat Magyarország?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 18. 19:53
Az RTL A bírónő címmel tervez új reality-t
Az új műsor jogi eseteket mutat majd be.
Holdblog  |  2026. március 18. 09:04
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a p...
Bankmonitor  |  2026. március 17. 17:59
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben d...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 16. 06:00
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
2026. március 18.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
4 napja
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
3
1 napja
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
4
1 hete
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
5
2 hete
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó átlagkereset (nominál)
A bruttó átlagkeresetből levonva a mindenkor érvényes jövedelemadókulcsok alapján a munkavállaló által fizetett jövedelemadó, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék, valamint a munkavállalói járulék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 12. játékhéten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 19:01
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
Agrárszektor  |  2026. március 18. 20:31
Tényleg ez mentheti meg a magyar szőlőt? Nincs idő, lépni kell