Itt a bejelentés: durva korlátozás jön a szomszédos ország benzinkútjain, a külföldiek isszák meg a levét

A szlovák kormány döntése értelmében a helyi benzinkutak magasabb árat kérhetnek a gázolajért a külföldi rendszámú autósoktól, és korlátozhatják a megvásárolható mennyiséget is. Az intézkedés célja a háború nyomán megugró energiaárak miatt kialakult üzemanyag-turizmus megfékezése. Ez a jelenség helyenként már komoly ellátási problémákat okozott - írta a Portfolio.

A héten a Slovnaft olajtársaság is jelezte, hogy a Lengyelországgal határos északi régiókban ugrásszerűen megnőtt a forgalom az alacsonyabb szlovákiai árak miatt. Robert Fico miniszterelnök elmondása szerint a külföldi autósok nemcsak a járműveiket tankolták tele, hanem extra kannákat és tartályokat is megtöltöttek. Emiatt több töltőállomáson is teljes készlethiány alakult ki.

A frissen elfogadott kormányhatározat erre a helyzetre reagál. A jogszabály alapján a töltőállomások a külföldi rendszámú járművek esetében a teletankoláson felül legfeljebb tíz liter extra gázolaj kiadását engedélyezhetik.

A rendelet emellett szabad kezet ad a kutaknak az árazásban, mivel nem rögzíti a külföldieknek felszámítható felár felső határát.

A régió országai eközben eltérő módszerekkel próbálják kezelni a magas energiaárakat. Magyarország hatósági árstopot vezetett be az üzemanyagokra. Lengyelországban pedig a legnagyobb hazai olajipari vállalat, az Orlen a finomítói árrés csökkentésével igyekszik mérsékelni a fogyasztókra nehezedő terheket.