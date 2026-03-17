Tömegével veszik ezeket a kínai autókat a magyarok: elképesztő bevezető akcióval startol egy új márka

Újabb kínai autómárka jelenik meg Magyarországon: a Geely két modellel lép be a hazai piacra, miközben a távol-keleti gyártók részesedése már most is gyorsan nő. Az idei év első két hónapjában az új autók közel 8,5 százaléka kínai márkájú volt, és egyre több gyártó próbál meg komoly szeletet kihasítani a magyar autópiacból.

Mint beszámoltunk róla, új kínai autómárka jelenik meg a magyar piacon: a Geely a múlt héten jelentette be, hogy két modellel kezdi meg az értékesítést itthon. A vállalat - amely többek között a Volvo Cars tulajdonosa, és részesedéssel rendelkezik többek között a Lotus és az Aston Martin vállalatban is - egy tisztán elektromos és egy plug-in hibrid modellel lép be a hazai újautó-piacra, és később további modellek bevezetését is tervezi.

A kínai gyártó bevezető áron kínálja autóit: az elektromos Geely E5 induló ára 14,99 millió forint, míg a plug-in hibrid Geely Starray EM-i alapváltozata 12,999 millió forinttól érhető el. Az E5 elektromos SUV akár 430 kilométeres hatótávval érkezik, míg a Starray EM-i kombinált hatótávja közel 1000 kilométer lehet.

Egyre több a kínai márka

Az új szereplő piacra lépésének apropóján megnéztük, hogyan teljesítenek a kínai márkák a hazai autópiacon. A Datahouse adatai szerint az év első két hónapjában 1615 kínai márkájú autót helyeztek forgalomba, miközben összesen 19 016 személyautó kapott rendszámot, akkor a kínai gyártók piaci részesedése körülbelül 8,5 százalék.

Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden tizenkettedik új autó kínai márkához tartozott ebben az időszakban. Az arány már számottevő jelenlétet jelez a magyar piacon, különösen úgy, hogy néhány évvel ezelőtt a kínai gyártók gyakorlatilag még alig voltak jelen az újautó-eladások között.

A piacot egyértelműen két gyártó dominálja: a BYD 464, a Chery pedig 407 új autóval végzett az élen. Ez a két márka együtt a teljes kínai forgalom több mint felét adja. A dobogó harmadik fokára az MG került 225 autóval, amelyet szorosan követ az Omoda (218) és a Jaecoo (203) – vagyis az élmezőnyben már öt márka is viszonylag jelentős jelenlétet mutat.

A számok jól jelzik, hogy a kínai gyártók egyre erősebb szereplői a magyar autópiacnak. Már 2025-ben is gyors növekedést mutattak, több ezer autót értékesítve, a BYD, az MG, az Omoda és a Jaecoo pedig a legnépszerűbb kínai márkák közé tartoztak Magyarországon. Az idei adatok alapján a BYD tovább erősíti vezető pozícióját, miközben a Chery látványos tempóban zárkózik fel, ami részben a márka és az általa létrehozott almárkák (Omoda, Jaecoo) gyors európai terjeszkedésének köszönhető.

A középmezőnyben a Leapmotor 63, a Dongfeng 19 és az Xpeng 9 autóval szerepel. Ezek a márkák egyelőre kisebb mennyiségben vannak jelen, de a kínai gyártók európai expanziója miatt várható, hogy a következő években erősödik a jelenlétük. Több vállalat – például a Chery vagy a BYD – már gyártási és értékesítési hálózatot épít Európában, ami hosszabb távon növelheti a piaci részesedésüket.

A lista végén jelenleg inkább szimbolikus jelenléttel találjuk a Forthinget, a Voyah-t és a Xiaomit (2-2 autó), illetve a Niót (1 autó). Ez jól mutatja, hogy bár egyre több kínai márka jelenik meg a magyar piacon, a forgalom egyelőre erősen koncentrált: az első öt márka adja a kínai autók döntő többségét az év első két hónapjában.

Ezek a legnépszerűbb kínai autók magyarországon

A legnépszerűbb modell 2026-ban a Chery Tiggo 8, amelyből 178 darabot helyeztek forgalomba, ezzel az egész kínai mezőny élére került. Ebben vélhetően szerepe volt a komoly bevezető akciónak: a tavaly szeptemberig megrendelt autókra 2 milliós kedvezményt adott az importőr. Az akciós kontingensből is juthatott forgalomba helyezés az idei évre, ahogy az agresszív reklámkampányok is erősíthették a márkát.

Szorosan követi ezt az Omoda 5 159 autóval, míg a harmadik helyen a Jaecoo 7 áll 135 darabbal. A dobogós modellek mind szabadidő-autók, ami jól mutatja, hogy a kínai gyártók is elsősorban ebben a kategóriában tudnak gyorsan piacot szerezni Magyarországon.

A negyedik helyen a BYD Seal U végzett 112 példánnyal, míg az ötödik a régóta jelen lévő MG ZS lett 105 darabbal. Az MG modellje különösen figyelemre méltó, mert a márka már több éve jelen van a magyar piacon, így stabil vevőkört tudott kiépíteni. A Chery további modelljei is jól szerepeltek: a Tiggo 7 (96 autó) és a Tiggo 4 (90 autó) szintén bekerültek a legnépszerűbb tíz modell közé.

A BYD több modellel is erős jelenlétet mutat a listán. A Sealion 7 86, a Dolphin Surf 85, az Atto 2 80, míg a Seal 76 darabos eredményt ért el. Ez arra utal, hogy a márka nem egyetlen húzómodellel, hanem széles modellpalettával építi a jelenlétét a magyar piacon. A Jaecoo és az Omoda szintén több modellel szerepel a listán: a Jaecoo 5 68, az Omoda 9 pedig 59 forgalomba helyezéssel került a középmezőnybe.

A lista közepén több kisebb darabszámú, de már látható jelenléttel bíró modell található. Ide tartozik például az MG3 (60 autó), az MG HS (47), valamint a Leapmotor T03, amely szintén 47 példánnyal szerepel. A Chery csúcsmodellje, a Tiggo 9 43 darabbal került fel a listára, míg a Dongfeng Mage 18 autóval képviseli a márkát.

A lista végén már inkább csak szórványos értékesítések láthatók. Ilyen például a Xpeng G6 (7 darab), a Voyah Free, a Xiaomi SU7 és az MG Cyberster, amelyekből 2-2 autót helyeztek forgalomba. A legkisebb darabszámmal - egy-egy példánnyal - a Forthing T5 Evo, a Dongfeng Box és a Nio Firefly szerepel.